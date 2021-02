Pablo Vidal (Nuevo Trato): “Presentaremos una reforma constitucional que mandate al Presidente a ingresar un proyecto para condonar la deuda del CAE”

Según cuenta el diputado independiente y miembro de Nuevo Trato -plataforma que conformaron junto al Partido Liberal- la primera jugada legislativa que harán como referente será buscar la condonación del CAE. Para eso, explica, junto a la diputada ex RD Natalia Castillo y sus pares del PL, Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales, ingresarán una reforma constitucional que obligue al Presidente de la República a presentar un proyecto de esa naturaleza en un plazo acotado.

Asimismo, en esta entrevista, el exfrenteamplista aborda el escenario presidencial de la centroizquierda y de su referente, quienes hoy están discutiendo si levantar o no una candidatura presidencial. En ese sentido, sostiene que, si bien espera que haya una primaria que incluya a todos los sectores de la centroizquierda, hoy ve mayor cercanía y disposición con las colectividad de Unidad Constituyente.

Ustedes conformaron hace poco el referente Nuevo Trato. ¿En qué temas se enfocarán como plataforma?

Los últimos meses del año fueron muy intensos en la actividad política, pero eso no nos ha sacado del foco que este año es muy importante que exista una agenda legislativa robusta, con un carácter profundamente ciudadano que permita que no sean solamente esta lógica del retiro del 10% la única manera de asistencia que el Estado o del trabajo legislativo. Hay otras iniciativas tanto o más importantes que esa para poder ir en ayuda de la gente.

¿Van a impulsar iniciativas como Nuevo Trato?

Hemos estado trabajando en una agenda legislativa ciudadana que daremos a conocer en el mes de marzo, pero hay una iniciativa que ya tenemos concordada y es la presentación de una reforma constitucional que busca condonar la deuda estudiantil antes de que se termine este gobierno. En materia educacional el gobierno ha tenido completo abandono, no solo a lo que ha sido la gestión en materia educacional, sino que también a ciertas obligaciones legales que tenía el gobierno sobre todo en materia de financiamiento de la educación. Tenían la obligación, según la ley de educación superior, de derogar el CAE a partir del primero de enero de 2019, eso obligaba al gobierno a enviar un proyecto de ley que modificara el sistema de financiamiento, cumplieron con la formalidad de ingresar un proyecto en 2018, pero luego de una tramitación muy breve lo abandonaron completamente.

¿Han buscando apoyos para eso dentro de la centroizquierda?

Más que abrirnos hacia el mundo político, lo que hemos hecho es acercarnos a las personas que han estado ligados a esta materia desde distintas esferas. En el equipo está Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación, se nos sumó Alejandra Contreras que fue jefa de la división de Educación Superior del Mineduc, está José Sanfuentes, Ricardo Guerrero, Francisco Meneses y también hemos buscado apoyo en el movimiento Estudiantil. La idea es que las personas que hoy tienen deudas estudiantiles con el Estado ya sea el CAE, el crédito del fondo solidario, del Corfo, puedan ver condonadas sus deudas antes del término de este gobierno.

¿Y cómo funcionaría esa condonación?

Entendemos que no tenemos la atribución de comprometer desde el Congreso gasto público, esa es una atribución exclusiva del Presidente de la República, por lo tanto, presentaremos una reforma constitucional que mandate al Presidente a ingresar un proyecto para condonar la deuda estudiantil antes de que termine este gobierno. Vamos a entregar una propuesta detallada de cómo se podría hacer, eso queremos que se abra al debate legislativo y esperamos que el Ejecutivo se sume a ese debate. Lo que queremos establecer es el mandato y la responsabilidad.

Han sido semanas claves respecto de las definiciones presidenciales en la centroizquierda y en Nuevo Trato están también mirando el tema. ¿Está definido que llevarán un candidato?

La primera definición que tenemos es que vamos a concurrir en todos los esfuerzos que busquen la unidad de las fuerzas de cambio. Es sumamente probable que veamos una candidatura del FA y del PC que van a llegar hasta la primera vuelta, en cambio, si Nuevo Trato llega a levantar una deberíamos competir en la primaria legal de la centroizquierda. Desde Nuevo Trato queremos construir esa alternativa, de un proyecto transformador que mire hacia el futuro y eso es más urgente que buscar nombres.

¿Pero en su opinión sería mejor que Nuevo Trato lleve candidato?

Es una posibilidad que estamos conversando. Si fuese necesario presentar una candidatura para defender estas ideas de manera transparente y de cara a la ciudadanía, es un camino que no tenemos por qué desechar.

¿Qué nombres podrían representarlos?

Hoy no es el momento de los nombres, no estamos haciendo una búsqueda de candidaturas. En los próximos días vamos a dar a conocer el equipo que va a estar construyendo el programa tanto de cara a la convención como de un eventual programa de gobierno.

¿Usted estaría disponible?

En su momento se resolverá el tema de los nombres. De verdad que nos tiene tremendamente preocupados el que hoy no existe ningún proyecto que le haga sentido al pueblo de Chile.

¿Y si Nuevo Trato se lo pide?

Lo que nos tiene completamente concentrados es el debate de ideas.

¿Ve más probable estar dentro de la primaria de Unidad Constituyente?

Lo que la gente esperaba de nosotros era la unidad. Y cada vez que hubo una oportunidad para construir unidad el FA y el PC buscaron excusas para restarse y lamentablemente el tiempo me ha dado la razón en términos de los argumentos que me hicieron salir del FA. Lo que vamos a ver es cómo seguirán buscando excusas para no concurrir a la unidad, porque el FA y el PC están defendiendo la identidad de sus proyectos poniendo el adversario en la centroizquierda.

¿Entonces, sería más coherente estar con Unidad Constituyente?

Ha sido evidente al ojo de la ciudadanía que hay ciertos sectores de la centroizquierda que han estado abiertos a todos los mecanismos posibles de unidad. El PS permanentemente ha manifestado su disposición a participar en primarias, a concurrir con el diálogo, conversaciones, por lo tanto, si hay fuerzas que están disponibles a abrir esos espacios a nuevos actores, estamos disponibles a concurrir en una primaria de la centroizquierda si va a participar Ximena Rincón, Heraldo Muñoz, Paula Narváez y alguien de nosotros, ojalá estuviera también alguien del FA y Daniel Jadue.

¿Desde el PS y el PPD les han propuesto formar parte de una preprimaria?

No hemos tenido conversaciones bilaterales con ellos, pero sí hemos visto su disposición a que participemos de algo como eso, pero mi impresión es que si Nuevo Trato participa de una primaria debiera ser la legal del 4 de julio.

¿Aún está dentro de sus planes dar el salto al Senado?

No tengo hoy tomada una decisión respecto de mi futuro político porque siempre planeé mi periodo legislativo con un indicador de éxito en las elecciones municipales Mi decisión personal es esperar al 11 de abril y ver cómo nos fue para tomar una decisión , no descarto nada, tampoco la posibilidad de no repostularme.