Petrovideos: escándalo en Colombia por “plan de guerra sucia” del candidato presidencial de izquierda

A poco más de una semana del balotaje de las presidenciales colombianas, que enfrentarán al populista Rodolfo Hernández con el izquierdista Gustavo Petro, los ataques entre ambos bandos están subiendo de tono. Si hace unos días el primero atacaba a su rival por corrupción, y este le respondía con igual acusación, esta vez fue el turno de la revista Semana, que hizo público videos de reuniones de campaña de Petro, en la que su líder de campaña proponía empezar a “difundir rumores” y generar contenido atacando a Federico “Fico” Gutiérrez, el candidato derechista que resultó en tercer lugar en la primera vuelta del 29 de mayo.

Otra de las cosas que se descubrió en las grabaciones difundidas por Semana fue el plan de Roy Barreras, senador que trabajaba para la campaña de Petro, para dividir al centro. Asimismo, se muestra como se “gestó” el apoyo del exprecandidato presidencial Alejandro Gaviria a la campaña del izquierdista, dándole la espalda así al centrista Sergio Fajardo, el abanderado de la coalición Centro Esperanza que resultó cuarto en la primera vuelta.

Desde el Pacto Histórico, la coalición izquierdista, reaccionaron de distintas maneras. Gustavo Petro indicó que se trataba de “chuzadas” -intercepciones ilegales-, y de paso llamó al medio a publicar la totalidad de las grabaciones que tuvieran.

Federico Gutiérrez en una conferencia de prensa después de salir tercero en la primera vuelta de las presidenciales colombianas. Foto: Reuters

Uno de los videos más comentados corresponde al de una reunión virtual liderada por Sebastián Guanumen, del equipo de comunicaciones de Gustavo Petro, organizando los posts y cadenas que difundirá la campaña. “Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes y distintos canales de WhatsApp, atacando a ‘Fico’. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la Alcaldía. Con las redes de poder que tiene detrás. Hay que vender a Fico como una marioneta”, señala el politólogo en el video.

Guanumen también deja claro que el principal objetivo de estos ataques tiene que ser el candidato de la derecha, Federico “Fico” Gutiérrez: “Cadenas de WhatsApp para que las mujeres vean de una manera negativa a ‘Fico’. Estamos en un cuartel operativo de campaña B. Yo les tiro ideas, se trata de defender la campaña y lograr disputarles las audiencias a ‘Fico’. Con el tema del empresariado y la economía, tenemos que proyectar que ‘Fico’ va a acabar la economía de este país. Si estamos jodidos, con ‘Fico’ va a ser peor. Si (Iván) Duque llevó este país a la crisis, ‘Fico’ lo va a hundir”.

“Empezar a jugar con temas emocionales para quitarles audiencia. En el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿sabía usted que ‘Fico’ nunca, hay que exagerar, nunca metió a la cárcel? (...) ¿Sabía que defendía a la Oficina de Envigado? Como que la gente que salga a la calle, y la roben, piensen: hijueputa esto es ‘Fico’. Que la gente piense que la inseguridad es culpa de ‘Fico’. Si ‘Fico’ es presidente, vamos a vivir en la inmundicia”, indica Guanumen en el video publicado por Semana.

El excandidato Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, habla en una conferencia de prensa acompañado por el candidato Rodolfo Hernández. Foto: Reuters

En otros videos muestra una reunión en la que se cuenta la estrategia que se usaría para que Alejandro Gaviria, que pertenecía a la coalición Centro Esperanza, abandonara y traicionara así a Sergio Fajardo, de la coalición centrista. Esto ya había ocurrido antes de la primera vuelta.

En la grabación, Barreras indica que había estado en reuniones con Gaviria, y que como él aún no podía abandonar, por razones legales, la campaña de Fajardo, sería su esposa quien apoyaría a Petro en primera instancia. “Yo cené con ellos, con Carolina, y acordamos el mecanismo para su llegada (…) Ella dice: estoy de acuerdo con Alejandro. Alejandro dijo: yo voto con Petro. Ella dice que quiere sentarse con Petro y preguntarle dos cosas, por las pensiones y el Banco de la República”, cuenta el senador en la grabación.

Hoy Gaviria forma parte de la campaña de Petro en segunda vuelta, y antes de la primera vuelta había mantenido profundas diferencias con Fajardo.

Roy Barreras, senador del Pacto Histórico y uno de los protagonistas de los "petrovideos". Foto: AP

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador Gustavo Bolívar, del mismo Pacto Histórico, expresando su rechazo al contenido de las grabaciones. “Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. El silencio no es una opción. El cambio se hace de manera decente o no lo es”, tuiteó el parlamentario izquierdista.

Por su parte, Gutierrez señaló en la misma red social: “No me sorprende lo que hizo la campaña de Petro y el mismo Petro, para desprestigiar a sus rivales políticos, incluyéndome. Todo saldrá a la luz. Quien hizo parte de un grupo ilegal que mataba y secuestraba, es capaz de lo más mínimo que es desprestigiar a otros”.

Esta mañana, Gustavo Petro dio su parecer respecto a la filtración de Semana. “Creo que los chuzados -intervenidos- éramos nosotros. Como ha sido en todo este siglo”, tuiteó el candidato del Pacto Histórico, recordando la acusación que le había hecho en mayo Federico Gutiérrez. En el tuit, responde a la publicación del periodista Hollman Morris, que señala: “Y eso que supuestamente los micrófonos estaban en la campaña de ‘Fico’. Me late que todo lo tenían orquestado”.

Precisamente hoy, por primera vez desde la primera vuelta, el candidato del Pacto Histórico había recuperado su ventaja en las encuestas contra Rodolfo Hernández: 47,8% a 47,1%, según RCN. ”Está desesperada la revista Semana con el ascenso en nuestras encuestas. Están publicando simplemente la evidencia que nos grabaron ilegalmente. ¿Quiénes? Los mismos que le entregaron grabaciones: El gobierno. Un Watergate que debe ser investigado por una comisión independiente”, acusó el candidato.

Finalmente, Petro hizo un llamado al medio colombiano. ”Sabemos que la revista Semana tiene horas de grabaciones echas a través de la plataforma de comunicaciones de Colombia Humana. En defensa de los derechos de toda nuestra militancia que participó en decenas de reuniones, les solicito publiquen ya la totalidad de las grabaciones”, tuiteó.

Gustavo Petro durante un partido amistoso en Bogotá. Foto: Reuters

En la misma dirección, uno de los protagonistas de los videos, Roy Barreras, acusó la ilegalidad de la intercepción: “Aterrizo de una gira y encuentro tormenta mediática con grabaciones ilegales de reuniones privadas de campaña. Lo primero es obvio: Nuestra campaña esta siendo chuzada e infiltrada ilegalmente. Por menos se cayó un gobierno y un partido de derecha en Watergate”.

El senador se defendió alegando que nada extraño había en las conversaciones hechas públicas, en las que se analiza competidores, escenarios y acciones “como hacen todas las campañas en el mundo”. “En las grabaciones ilegales en que me refiero a dos precandidatos hace mas de 10 meses (Fajardo y A. Gaviria) ni siquiera hay una descalificación personal, ni un insulto o agravio contra ellos. Dos competidores legítimos que fueron tratados en público y en privado con respeto”, apunta Barreras.

El que hasta el momento no da su opinión es Sebastián Guanumen, el protagonista de los primeros videos.

Rodolfo Hernández, por su parte, no perdió la ocasión de atacar al candidato del Pacto Histórico y declaró: “¿Este es el presidente que Colombia quiere? Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal. Recuerden que Petro no es Petro, Petro son todos esos politiqueros redomados con quienes anda”.