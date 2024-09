“Pisó el palito”: la evaluación oficialista a la dura respuesta de Tohá a Marcela Cubillos y lo que hubo detrás

“Me parece que la señora Cubillos tiene el mismo estilo que las autoridades venezolanas. Cuando se ven pillados, atacan, insultan, en lugar de con transparencia dar explicaciones, que es lo que uno espera de las personas públicas”.

En esos términos respondió la ministra del Interior, Carolina Tohá, al cuestionamiento que hizo Marcela Cubillos al sueldo que la jefa de gabinete recibe. “A mí me parece realto el sueldo que gana la ministra Tohá y todo el equipo de seguridad para tener el desastre que tenemos en materia de seguridad”, señaló Cubillos en Meganoticias.

La respuesta de Tohá no pasó desapercibida por utilizar como ejemplo los ataques que reciben las autoridades chilenas, incluyendo al Presidente Gabriel Boric, de parte de las autoridades del régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Aunque en una parte del gobierno dicen que no habrían sido bien evaluados los dichos de la jefa de gabinete -debido a que se involucró en una discusión de “más bajo nivel”-, fuentes en el ministerio justifican que se trató de una respuesta a lo que previamente había afirmado Cubillos. Otras fuentes del Ejecutivo, en tanto, descartan que haya existido una coordinación con Tohá para preparar su intervención.

En Palacio apuntan a que lo que marca esta polémica es el sueldo de 17 millones de pesos que recibía la también exconstituyente. En esa línea, algunos dicen que las palabras de la jefa de gabinete buscaron mantener el relato del gobierno contra “los poderosos”. Esto, con el objetivo de marcar un contraste con el “ciudadano común”.

En el Ejecutivo ya habían marcado el punto -incluso el propio Presidente Boric- respecto del caso Audio, donde el principal implicado es el abogado Luis Hermosilla.

En el oficialismo transmiten que la idea es mantener en la opinión pública los cuestionamientos ya que eso podría contribuir en las elecciones municipales, donde -por ejemplo- Cubillos se enfrenta a la carta del Frente Amplio en Las Condes, Constanza Schönhaut.

Consultada por La Tercera si es adecuado que la jefa de gabinete se involucre en esta discusión y haya comparado a Cubillos con las autoridades venezolanas, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, dijo que “es recurrente que se intente polemizar con autoridades de gobierno en distintas circunstancias y esta no ha sido la excepción”.

En privado, dirigentes del oficialismo coinciden en que fue una respuesta contundente. Pero algunos creen que erró en entrar en esta polémica. “Se metió al barro”, dicen.

Un dirigente del Socialismo Democrático, quien también se muestra crítico ante la respuesta de Tohá, apunta al piso que tiene el Ministerio del Interior con la ciudadanía debido a la crisis de seguridad, por lo que cuestiona el efecto que pueda tener su intervención.

En todo caso, no fue una sorpresa y lo asocian a la personalidad de la secretaria de Estado, a quien califican como “reactiva”.

De hecho, es recordado el episodio en el que Tohá le dijo a la concejala de Renca, Camila Aviles (Demócratas), “qué show más patético, hueona”. Como respuesta a las interpelaciones que le hacía la edil durante una actividad en el Palacio de La Moneda.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, afirmó que si bien “es difícil para cualquier persona no contestar cuando se usa como mecanismo de defensa la agresión o el insulto”, de todas maneras “como autoridad pública no contestaría a esos emplazamientos, es ‘pisar el palito’ para buscar desviar la atención pública de los continuos casos que hoy exponen a la derecha”.

El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, por su parte, indicó que “responderle a Marcela Cubillos es darle tribuna para que tenga argumentos para contestar. La verdad es que su situación es absolutamente inconfortable. O sea, si uno la mira, sabe y todos los chilenos y chilenas he conversado con mucha gente, muchos sectores políticos y la verdad es que si no es ilegal, y eso lo determinará la justicia, al menos es inmoral (el sueldo que recibía Cubillos en la USS)”.

Mientras que la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, cree que “la ministra Tohá tiene un punto, porque la candidata Cubillos debería poner más esfuerzo en contestar al país sobre su sueldo pagado con plata del CAE, el paradero de sus investigaciones y sus clases, en vez de seguir desviando la atención con prepotencia”.

En la Cámara de diputados el respaldo a Tohá fue más bien transversal, aunque algunos muestran reparos ante la forma en contestar de la ministra.

“Acá la pregunta no es si la ministra Tohá le tiene que responder o no a Marcela Cubillos, exministra de Educación del gobierno Sebastián Piñera, actual candidata a la Alcaldía de las Condes. Acá la pregunta es, anterior a esto, ¿por qué Marcela Cubillos ataca a las autoridades de gobierno, a todo un sector político, siendo que ella hoy día está cuestionada por recibir un sueldo de 17 millones de pesos?”, cuestionó la jefa de la bancada de indep.-PPD, Camila Musante.

En la misma bancada, el diputado Raúl Soto (PPD) dijo que “no comparto que el gobierno pise el palito en esto. Si bien la ministra Tohá tiene razón y es Marcela Cubillos la que debe dar explicaciones, no creo que sea bueno que la ministra Tohá y el gobierno bajen el barro en esta materia”.

La diputada Alejandra Placencia (PC), por otro lado, aseguró que “por supuesto no es inadecuado que la ministra Tohá se pronuncie. No obstante, lo central es no desviar el foco del problema gravísimo que significa el mal uso de fondos públicos en el caso de la ex ministra de Sebastián Piñera”.

Ante la pregunta sobre la pertinencia de entrar en esta polémica, la jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, respondió que “yo lo plantearía al revés, la candidata Cubillos, al verse atrincherada, arrinconada por un sueldo que claramente no es justificable considerando su su falta de trayectoria académica, bueno, se puso a disparar hacia todos lados y quiso elevar esto tratando de pegarle al gobierno, a la ministra Tohá y la ministra Tohá responde dentro de los márgenes de respeto”.

En esa línea, el diputado Jorge Brito (FA) indicó que “la ministra del Interior tiene todo el derecho a defenderse de la prepotencia y las mentiras de quienes promueven el odio, la agresividad política y defienden la corrupción. Cubillos busca distraer la atención e inventar una polémica con el Gobierno”.

Para el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, “la ministra Tohá fue muy clara al comparar a la exministra de Educación de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, con lo que ha pasado en Venezuela”.

Los otros traspiés

No es la primera vez que Tohá se ve envuelta en una controversia por sus dichos. Solo hace unos días la cuestionaron por desdramatizar el número de homicidios registrados durante el fin de semana largo.

A fines del año pasado, en tanto, la secretaria de Estado debió disculparse con la concejala de Renca, Camila Avilés (Demócratas) luego de responderle “que show más patético, hue...”, mientras la autoridad comunal la emplazaba -en un video en vivo de Instagram- por la seguridad en la comuna.

También recibió las críticas de la oposición cuando reveló que se pagó un rescate en el secuestro del empresario de la Región de O’Higgins, Rudy Basualdo. “Un descriterio y una irresponsabilidad gigantesca”, plantearon en ese entonces distintos parlamentarios.

Y a inicios de este año, cuando se reveló que distintos ministros acudieron a la casa del lobbista Pablo Zalaquett, Tohá insistió en que su cita con empresarios no calificó para reportarla en la plataforma de la Ley del Lobby como sí debieron hacerlo otros ministros por orden del Presidente Gabriel Boric.