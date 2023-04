Pizarro, la díscola: militantes DC buscan llevar a alcaldesa de La Pintana al TS tras apoyar a Piergentili (PPD)

“Estoy acá con Natalia Piergentili, ella es candidata a consejera. Las votaciones son el 7 de mayo, ella tiene el número siete, por lo tanto, les pido que voten por ella (...)”.

Esa fue la presentación que hizo la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, de la candidata por la Región Metropolitana, en un video grabado el 5 de este mes en la sede del Partido por la Democracia (PPD). Este fue publicado ayer en las redes sociales de Piergentili, quien es presidenta de dicho partido.

La publicación del video, en la que se las ve compartiendo en una mesa con queso, jamón y bolsas de té, fue comentario obligado en el chat del consejo nacional de la Democracia Cristiana (DC), donde se abrió el debate sobre si la conducta de Pizarro (DC) va o no en contra de la disciplina partidaria. Esto, en consideración de que la decé tiene dos candidatos propios que compiten por un cupo en la Región Metropolitana: el exministro Andrés Palma y la exsenadora Carmen Frei.

Natalia Piergentili (PPD) y Claudia Pizarro (DC).

Ahora, en parte de la DC toma peso la idea de llevar a Pizarro al Tribunal Supremo de la colectividad. Dentro de este grupo, según cuentan fuentes del partido, están los consejeros nacionales Marcial Silva y Humberto Sanhueza; y los presidentes regionales Andrea Murillo y Carlos Vallejos, entre otros. De acuerdo a las mismas fuentes, el plan sería presentar el requerimiento ante el tribunal la tarde de este martes.

Sanhueza afirma que “sería lo procedente y lo adecuado (llevarla al Tribunal Supremo), porque anteriormente, a los que no estuvieron con la postura del partido en la campaña del Apruebo y el Rechazo, se les ha llevado. El partido tiene dos brillantes candidatos, entonces no procede el actuar que se está haciendo”.

Sanhueza hace referencia a que el año pasado se llevó al Tribunal Supremo del partido a los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, al extimonel Fuad Chahin, y al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de que hicieran explícito su respaldo a la opción Rechazo, pese a que la postura institucional del partido era estar por el Apruebo. Finalmente, Rincón, Walker y Chahin terminaron renunciando al partido, mientras que Frei fue absuelto y continúa militando.

En tanto, Murillo, quien es presidenta regional de la DC en Arica y Parinacota, comenta que “(Pizarro) no tenía por qué apoyar a candidatos fuera del partido. Eso para mí es claro: no muestres apoyos públicos, porque eso nos perjudica y al electorado le genera una disonancia, porque, finalmente, ¿dónde está el apoyo?”.

Por su parte, el vicepresidente de la DC, Gianni Rivera, agrega que “es fundamental que se aclare la situación por completo, porque es importante que nuestros candidatos de la RM cuenten con todo el respaldo, el apoyo de todas nuestras autoridades. Confío en que (el video) haya sido solo una mala salida y que no pase a mayores”.

En todo caso, hay quienes respaldan a Pizarro. Uno de ellos es el diputado Héctor Barría, quien además es vicepresidente del partido. Él envió un mensaje al grupo de consejeros en que argumentó que los alcaldes fueron electos con el apoyo de “diversos sectores de centroizquierda”. Además, dijo que considera un honor que otros partidos quieran aparecer junto a uno de los principales liderazgos de la decé.

Como sea, Palma -quien enfatiza que Pizarro grabó un video junto a él- dice que está “seguro de que ella (Pizarro) votará por mí, me lo ha dicho. No le doy mayor importancia al otro video, entiendo que los alcaldes deben apoyar a los candidatos de las listas que los interpretan y vamos en la misma lista (Todo Por Chile). Sé que votará por mí”.

Por lo mismo, Palma sugiere que sería “absurdo” llevarla al Tribunal Supremo. “Claudia Pizarro es un patrimonio del partido, querer pasarla al Tribunal Supremo por ese video me parecería un despropósito, hay que cuidar los patrimonios partidarios”, justificó.

Por otro lado, uno de los cercanos a Carmen Frei reconoce que, desde el punto de vista electoral, el video de Pizarro y Piergentili no los ayuda. “Uno esperaría estos gestos con los candidatos del partido, esperaría un nivel de lealtad”, dice. La misma fuente, sin embargo, plantea que llevar a la alcaldesa al Tribunal Supremo sería un exceso y que hacerlo solo sería continuar con la lógica que imperó el año pasado y que terminó por fragmentar a la DC.

Consultada sobre el apoyo que recibió, en consideración de provenir de otro partido, Piergentili se limitó a decir que está “muy agradecida del apoyo de Claudia, a quien conozco hace 20 años y admiro profundamente, no sólo por su rol como alcaldesa, sino también por su calidad humana como madre, hija y amiga”.

“La alcaldesa ha sabido sacar adelante una comuna estigmatizada sólo con liderazgo, admiro su constancia”, agregó.

En todo caso, previamente Pizarro ya había sido cuestionada por su partido al extender apoyos. Eso pasó cuando asumió como vocera del comando del Apruebo -junto a los diputados Karol Cariola (PC) y Vlado Mirosevic (PL)-, pese a que en su partido había uno de la DC por el Apruebo.

Pizarro: “No merezco sanción”

Contactada por La Tercera PM, la alcaldesa aseguró que “desconozco si hay alguna molestia interna del partido, no lo sabía hasta ahora (...). Sin embargo, Natalia Piergentili es candidata también en el pacto que firmó la DC con el PPD y el Partido Radical. Por lo tanto, yo estoy llana a que, si me lo solicitan, hacer videos con ellos también”.

Pizarro, además, afirmó que “he participado en reuniones fuera de mi horario laboral en casa de Carmen Frei. De hecho, me pidieron participar de la franja electoral de la DC y lo voy a hacer”. También defendió el hecho de salir apoyando a Piergentili. “Natalia me lo pidió y yo accedí porque yo he trabajado con ella, la conozco hace más de 18 años. Por lo tanto, no tengo ningún elemento que me permita decirle que no (...). Yo no estoy llamando a votar por alguien en particular, sino que siento que es una digna representante política para ser consejera”, dijo.

“No lo veo con malos ojos, porque vamos en la misma coalición, en el mismo pacto (...). No merezco sanción alguna”, concluyó la alcaldesa.