La “doble militancia” de Claudia Pizarro: vocera de la campaña DC y del comando del Apruebo

Aunque ayer la alcaldesa Claudia Pizarro (DC) fue presentada en el equipo de vocerías del comando unitario del Apruebo -donde coexisten las colectividades oficialistas de Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático y “Aprueba x Chile”- en la Democracia Cristiana afirman que su labor no es “excluyente” con asumir un rol en la campaña de la colectividad que, tras un duro debate interno, se definió institucionalmente por el Apruebo de cara al plebiscito.

Inmediatamente conocida la decisión adoptada por la Junta DC, la coordinación oficialista se propuso convocar a la Falange a ser parte de su campaña y de las reuniones periódicas.

El mismo timonel del PC, Guillermo Teillier, fue quien públicamente hizo la invitación. “Hoy hemos tomado conocimiento que la DC aprobó mayoritariamente sumarse al Apruebo y por eso es que los vamos a invitar también si es que quieren sumarse a este comando unitario”.

Sin embargo, la oferta extendida por Teillier no rindió mayores frutos, pues el mismo presidente de la DC, Felipe Delpin, confirmó a La Tercera PM que su partido enfrentará la elección articulados en un comando aparte.

“La DC va a tener su propio comando, vamos a llevar nuestra campaña, nuestra propia franja y no nos vamos a incorporar al comando del Apruebo y eso es ya una decisión que la hemos conversado con ellos. Sí está la disposición de desarrollar algunas acciones en conjunto, unidos, de forma colectiva. Eso sí lo vamos a hacer”, explicó el timonel falangista.

En el oficialismo dan cuenta que si bien hubo acercamientos, las tratativas con la Falange nunca fueron formales, pues desde el inicio la DC transmitió que, independiente de la decisión institucional, era innegable que había sectores por el Rechazo dentro de la colectividad. Por lo tanto, sumarse a una coordinación con la izquierda, podría tensionar aún más la convivencia interna en el partido.

No obstante, desde la DC sí hubo una concesión y Pizarro -quien ha sido de las ediles más activas durante la campaña- se sumó como vocera de la casona de Londres 43.

En su propia colectividad explicaron que la noticia no fue sorpresiva, que fue una decisión conversada y que igualmente contará con un rol activo en el comando DC.

“Vamos a seguir trabajando, con voceros que se van incorporando y, en ese sentido, Claudia Pizarro es una buena vocera, transversal, porque es una tremenda mujer, alcaldesa y líder de opinión. Es de las militantes que se la jugó por la postura del Apruebo en la DC”, explicó Delpin.

El timonel DC confirmó que la alcaldesa avisó a su colectividad antes de asumir su rol en el comando oficialista por el Apruebo.

En el resto de la directiva también señalaron que organizarán algunas actividades en común con el comando del Apruebo en varias regiones. Esta orgánica estará compuesta por todos los partidos. “No estamos participando de la casa del Apruebo, pero sí en los comandos regionales, pero también tenemos nexos con el comando acá, que son los presidentes de los partidos fundamentalmente”, comenta un dirigente.

Sobre la definición de Pizarro de ser “cabeza de serie” en la casa oficialista del Apruebo, las mismas voces dan cuenta “que participe de uno, no hace que no participe del otro, porque el fin es que gane el Apruebo. Nosotros vamos a tener un discurso dirigido al electorado DC. No hemos conversado quién será vocero todavía, pero nada impide que los liderazgos que tenemos puedan ocupar un espacio importante dentro de la campaña”.

Consultada por La Tercera PM, Pizarro no quiso referirse a los temas relativos a la campaña.