Polémica por Baquedano sigue: Consejo de Monumentos desmiente traslado y apuntan a error de Subsecretaría del Patrimonio

“Con un amplio acuerdo, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) acogió la solicitud del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de retirar el monumento del general Baquedano, considerando las sugerencias realizadas por Defensa, en miras a su restauración y un espacio que garantice su preservación y exhibición pública”.

Fue de esa manera que el viernes 7 de febrero el CMN, dirigido por la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez Dattari, comunicó la decisión aprobada por 14 de 17 votos a favor. Sumaban, además, que esta se enmarcaba en el proyecto del Eje Nueva Alameda Providencia, que contempla nuevas iniciativas de infraestructura y mejoramiento urbano. En ese escrito se decía que el CMN aseguraba que esto permitirá reunir nuevamente el conjunto escultórico, compuesto por el plinto, que actualmente permanece en el céntrico lugar Plaza Italia, y la escultura ecuestre, que está resguardada en el Museo Histórico y Militar de Santiago desde 2022.

No obstante, desde ese día la información solo ha provocado ronchas y críticas de algunos sectores, principalmente por la negativa de autoridades a que se remueva del sector de Plaza Italia la figura, considerada para algunos como un símbolo de memoria y congregación social. Pero también que encendió los ánimos puertas adentro del CMN, abriendo una disputa con la Subsecretaría del Patrimonio, encabezada por Pérez Dattari.

Desde las 10 de la mañana de este jueves los consejeros del CMN fueron citados a una reunión extraordinaria para discutir la situación y las críticas que se han suscitado, incluso, desde sus propios miembros. La molestia entre ellos se dio ya que el comunicado emitido el pasado viernes, dicen, da a entender que el monumento se quiere sacar de la plaza para reubicarlo en otro sector. Pero los consejeros refutan esa idea. Dicen que el escrito apuntó a una decisión que ellos no tomaron.

“Hubo una mala interpretación. Lo que se discutió en la sesión que estábamos ahora (jueves 13 de febrero) era hacer una aclaración del comunicado anterior. Se entendió que el Consejo había autorizado el traslado del monumento al general Baquedano, y eso no es así. Sobre lo que se pronunció conforme el Consejo fue la iniciativa de trasladar el plinto, que es la base del monumento, para su restauración y arreglarlo en función de todos los daños que presenta de manera histórica”, explica Carlos Carrasco, consejero representante del Colegio de Arqueólogos.

Por lo mismo, los miembros solicitaron, en presencia de la subsecretaria Pérez Dattari -y presidenta del CMN- realizar una aclaración pública de su parte a los medios de comunicación. Según dicen, la noticia oficial de la semana pasada contendría graves errores de redacción. Y también de información que falta a la verdad.

“En la sesión del Consejo se plantearon las tres posibles ubicaciones sugeridas por el Ministerio de Defensa y el Ejército para el emplazamiento definitivo del monumento dentro de la ciudad de Santiago: la Plaza Ercilla, a un costado del Edificio Bicentenario de la Comandancia en Jefe del Ejército; frente a la Escuela Militar, en el bandejón central de Américo Vespucio, y en el bandejón central de la Alameda, donde se encuentra ubicado el monumento al general Manuel Bulnes”, dice el comunicado público del pasado viernes.

Pero incluso eso es descartado por algunos consejeros, quienes dicen que eso nunca habría sido discutido dentro de la sesión. “Jamás se habló de los posibles lugares de ubicación del monumento del general Baquedano. Nunca se habló esa alternativa”, agrega Carrasco. Y sigue: “Cuando emitimos el comunicado, en la sesión ordinaria del 5 de febrero, no se habló de eso. No sé si fue un error o fue una interpretación de la prensa. La sesión es pública, está grabada, uno puede ver que no discutimos los lugares”.

Algo que además es confirmado por el arquitecto y también consejero del CMN Felipe Gallardo Gastelo, quien comenta a La Tercera que “es prematuro discutir nuevas ubicaciones, toda vez que el lugar está en remodelación y no ha habido ninguna solicitud de reubicación. Recordemos que el CMN se pronuncia sobre propuestas y solicitudes que entran en consideración y sobre las cuales son llamados a opinar autoridades, ciudadanía y otros actores”.

Francisco Herrera, consejero y representante del Colegio de Arquitectos de Chile, destacó que en la reunión se hizo ver a la subsecretaria “la preocupación, alarma y, en muchos casos, molestia respecto al tenor y el significado que tuvo un comunicado impreciso, imperfecto, que generó un revuelo que en ningún caso se tuvo que haber provocado”.

Pasadas las 13:00 horas de este jueves el CMN publicó una aclaración en su página oficial: “Ante los errores a los que pueda haber dado lugar el comunicado respecto a la sesión del pasado miércoles 5 de febrero, el Consejo de Monumentos Nacionales cumple con precisar que solamente se pronunció conforme respecto a la solicitud de iniciar el proceso para el traslado del plinto del monumento al general Baquedano para su restauración, en el marco del proyecto Nueva Alameda. Lo anterior, en coherencia con anteriores acuerdos suscritos por el Consejo”.

El “error”, de todos modos, había tratado de ser aclarado tres días después del primer comunicado por la subsecretaria, quien en conversación con Radio Pauta dijo que no se había decidido sacar definitivamente el monumento del general Baquedano de Plaza Italia. Aunque pareciera ser que eso no bastó porque la polémica siguió escalando.

Figuras públicas e incluso exautoridades salieron a rebatirla aludiendo a una decisión política del gobierno del Presidente Gabriel Boric, más que un tema explícitamente técnico y de restauración.

El arquitecto Iván Poduje catalogó en este medio la decisión de remoción como “pésima”, aunque “no era algo del CMN solamente. Ellos evaluaron una solicitud para sacar el monumento que venía del gobierno, en base a proyecto del gobernador Orrego. Creo que han cambiado de opinión debido al rechazo transversal que generó este crimen patrimonial”.

Mientras que el exsubsecretario de Patrimonio Cultura, Emilio de la Cerda, agregó que “la comunicación que se ha dado desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Cultura, es clara: aquí hay una voluntad manifestada por el Ejecutivo de retirar el monumento a Baquedano”.

¿Por qué? “Porque se presentan, desde Cultura, el MOP y el Ministerio de Defensa unas propuestas que, de hecho, ya habían sido desechadas hace 4 años. Las propuestas de reemplazamiento que presentó el Ejército no son nuevas, están hace 4 años dando vueltas, y el Consejo de Monumentos, en 2021, ya había descartado esas opciones toda vez que acordó retirar el monumento para volver a instalarlo restaurado. El retiro fue provisorio en su momento por temas de seguridad de las personas, porque cuando atacaron las patas de Baquedano para la marcha del 8 de marzo del 2021, quedó en riesgo estructural la pieza”, cerró.