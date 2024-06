¿Por qué el Minsal ya no informa a diario la ocupación de camas críticas?: la duda que surge entre los expertos

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 4 minutos

Jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Christian García, junto a la encargada de la Campaña de Invierno 2024, Valentina Pino.

Exautoridades y expertos advierten que la comunicación de riesgo desde el Ministerio de Salud no ha sido la mejor, argumentando, por ejemplo, que ya no se entrega diariamente el estado de la red. Sin embargo, desde la cartera explican que semanalmente se reporta el panorama y que aún no hay una variación tan grande en la ocupación de camas como para aumentar la frecuencia de su información.