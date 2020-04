Presidente de la Sociedad Argentina de Infectología: “Claramente tenemos menos muertes por millón de habitantes que muchos otros países de la región”

Con cerca de 44 millones de habitantes, Argentina registra 2.277 contagios y recién hoy sobrepasó la barrera de los 100 fallecidos. El gobierno de Alberto Fernández se ha felicitado por los resultados que han dejado las casi 4 semanas de cuarentena, que fueron extendidas hasta el 26 de abril.

Para Omar Sued, médico y miembro del comité de expertos que asesora al Presidente Fernández en la estrategia para enfrentar la pandemia, asegura que a La Tercera PM “a pesar de que haya sido una medida muy costosa, la cuarentena ha sido una medida muy acertada porque ha permitido frenar el peak de casos”.

Sobre la discutida capacidad del gobierno de realizar pruebas de diagnóstico del virus, que es mucho menor que países como Perú con 2.642 test por millón de habitantes, Ecuador con 1.392, o Chile con 4.448, Sued sostiene que “los testeos no se tienen que mirar como una medida individual, sino que hay que asegurar que cualquier caso positivo sea aislado, que todos sus contactos sean evaluados y que sea mantenido el aislamiento para evitar la transmisión comunitaria”.

En relación a las medidas que ha tomado el gobierno argentino ¿Han visto un efecto positivo en la cantidad de contagios en el país?

La cuarentena ha hecho un efecto muy beneficioso, muy importante. Tenemos un aplanamiento de la curva de casos con un promedio de 100 casos cada día y menos de 100 muertos en el país. Por lo tanto, se ha decidido aumentar esa cuarentena, que era inicialmente hasta el día 13, hasta el 26 de abril, a fin de aprovechar un poco mejor este beneficio que nos permite mejorar la capacidad de los hospitales, el entrenamiento, las políticas de aislamiento en todos los distritos para cuando llegue el momento de transmisión comunitaria. Con respecto al uso de mascarillas, ha habido bastante discusión inicialmente con la diferencia de uso y eficacia de las diferentes mascarillas. Está claro que la N-95 debe ser de uso hospitalario y se ha restringido la venta al público, justamente porque el insumo es escaso ha aumentado muchísimo de precio y muchas de las clínicas no tienen disponibilidad. Recientemente, el gobierno nacional ha sugerido la posibilidad de utilizar mascarilla casera para circular en el exterior, eso es obligatorio en algunas provincias.

Mucho se ha hablado sobre el número de test de diagnóstico que se realizan en Argentina, ¿cree que por un bajo número de test en comparación con otros países, Argentina suma menos contagios?

Argentina ha hecho 21.193 pruebas con un 12,5% de casos positivos de estas pruebas, así que desde el punto de vista del número de pruebas no parece estar haciendo menos pruebas que otros países, tenemos una tasa de mortalidad de todos los positivos del 4%, lo que nos sitúa por debajo de Italia, Francia y muchos otros países. Sin embargo, obviamente si tuviéramos la posibilidad de hacer más diagnósticos podríamos diagnosticar más casos y frenar un poco más la epidemia. Los testeos no se tienen que mirar como una medida individual, sino que hay que asegurar que cualquier caso positivo sea aislado, que todos sus contactos sean evaluados y que sea mantenido el aislamiento para evitar la transmisión comunitaria. Entonces, desde ese punto es un fino balance entre la disponibilidad de recursos y la capacidad del sistema. Nosotros en este momento, hemos ampliado la definición de casos, justamente para posibilitar la ampliación del diagnóstico y estamos haciendo casi 500 pruebas por millón de habitantes, y esto es similar a lo que se hace en muchos países, aunque es cierto que muchos países como Alemania, Corea del Sur o Chile tienen tasas mas altas de testeo.

A la fecha no existe un colapso del sistema sanitario en el país, ¿cómo prevé que podría ser la situación en un eventual peak de contagios con el número actual de camas y de respiradores?

En este momento tenemos solamente 100 camas de terapia intensiva usadas por coronavirus. Hemos logrado dejar libres 4.500 camas de terapia intensiva, y en el país hay 8.500 y se están creando capacidad para llegar a las 10.000. Por ahora, la cuarentena ha permitido manejar el sistema y que no se sature y vamos a tener que ir regulando la posibilidad de distanciamiento físico en función del número de casos que vayan apareciendo.

¿Cómo evaluaría la situación de Argentina y la respuesta gubernamental con la de otros países de la región?

Personalmente, creemos que a pesar de que haya sido una medida muy costosa, la cuarentena ha sido una medida muy acertada porque ha permitido frenar el peak de casos. Con relación a los otros países, no conozco en profundidad la situación en los otros países pero claramente tenemos menos muertes por millón de habitantes que muchos otros países de la región, aunque todo esto es muy dinámico.

¿Considera que se hacen necesarias otras medidas del gobierno para hacer frente a esta crisis?

Siempre van a hacer falta más medidas en salud, siempre es necesario más, es imposible es satisfacer completamente todas las demandas. Tenemos que seguir trabajando en la identificación y en el aislamiento de los casos para bloquear la circulación comunitaria que hay en cinco de los 24 distritos del país. Vamos a tratar de avanzar con eso y posibilitar en algún momento, seguir vigilando atentamente para tomar la decisión de si se va a flexibilizar o no la cuarentena o sostenerla hasta el momento en que disminuya mucho el riesgo de circulación comunitaria descontrolada que es lo que va a generar un peak difícil de manejar. Hay que apostar a seguir trabajando con la comunidad para que las personas mayores no salgan, se mantenga el aislamiento domiciliario, a la misma vez facilitar las vacunaciones a domicilio de este colectivo para que no tengan que salir y exponerse, que estas medidas sean gratuitas para todas las personas y asegurar también la continuidad de los tratamiento crónicos de la mayoría de las personas, porque hoy los hospitales están totalmente centrados en coronavirus y, sin embargo, hay muchas personas que necesitan prescripciones para continuar recibiendo sus medicaciones, y eso por suerte ya se ha destrabado con una resolución ministerial de poder aceptar recetas electrónicas. Y, por otro lado, responder a otras demandas como el brote de dengue que tenemos en este momento que dificulta y confunde en los servicios de emergencias donde están llegando muchas personas con fiebre y son muchos casos de dengue y no coronavirus.