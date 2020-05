“Puedo dormir tranquilo”: El gerente de la ANFP enfrenta las denuncias de crisis financiera y poca transparencia en Quilín

Juan Parra Hidalgo (59 años) llegó en marzo de 2018 a la ANFP, con Arturo Salah en la presidencia. Es parte de un equipo que se instaló en Quilín 5635 con una misión que de solo describirla parece titánica: armar un gobierno corporativo en el fútbol chileno, eficiente y, principalmente, transparente. El gerente de finanzas, hoy gerente general interino, se trasformó así en una pieza clave del organismo rector del balompié nacional y, por extensión, del convulsionado período que por estos días tiene a Sebastián Moreno en la testera, a la espera de que cumpla su palabra de abandonar el cargo a más tardar el 31 de julio.

Desde ese puesto, el ejecutivo, fanático del running, enfrenta las críticas de la rebelión contra Moreno y los problemas de la industria debido a la inactividad por el coronavirus. Un contexto lleno de crisis, la sanitaria, la económica y también la dirigencial. Un incendio sin cuartel en el que ha debido moverse con sigilo y apuntado directamente, por ser el responsable del manejo financiero de la ANFP.

En términos reales, con porcentajes o números concretos, ¿Cuánto han golpeado a la ANFP la crisis por el estallido social y la crisis sanitaria?

Respecto del Año 2019, el estallido social tuvo para la ANFP, solo en el último trimestre 2019, un impacto en menores ingresos por alrededor de $ 1.000 millones, asociados a menores partidos amistosos de la selección absoluta, sus fee (cuotas de franquicia) asociados y los borderó proyectados. Sin perjuicio de lo anterior, gracias a acciones que ya se venían realizando en el año en materia de eficiencia administrativa, que se sumaron a los ahorros derivados de las selecciones juveniles, las gestiones para minimizar los costos del VAR y las operaciones de estadio, más los resultados favorables a nivel de resultado no operacional, permitieron cerrar el año con una utilidad neta de $ 38 millones, la cual debe compararse con el presupuesto de $ 12 millones, que fue presentado y validado por el Consejo de presidentes en mayo del 2019. En el presupuesto 2020, como consecuencia del COVID-19, el impacto neto a nivel de resultado operacional se vio afectado en menores flujos por sobre los $ 2.600 millones, producto del desfase de Copa América y las Clasificatorias Qatar 2022. Para poder compensar estos impactos y equilibrar las cuentas, se tomaron una serie de acciones. Con todo, el resultado neto del Año 2020, a pesar de la complejidad del escenario COVID-19, se proyecta con una utilidad neta de $ 50 millones. Lo anterior, ha permitido y permitirá, mantener, aunque sea en forma leve, la mejora del Patrimonio Neto, que ya en el cierre del 2019 presenta una mejora de $ 159 Millones, respecto al 2018.

¿Por qué se corrigió a la baja el presupuesto de la ANFP, en $ 6 mil millones?

Producto del escenario COVID-19, se desfasaron para el año 2021 el desarrollo de la Copa América (Argentina-Colombia) y los partidos previstos por Clasificatorias Qatar 2020, los que proyectaban ingresos (por participación y borderó) por sobre los $ 6.400 millones, que ya no se recibirán este año.

¿Cuánta plata tiene en caja la ANFP en estos momentos? ¿Cuánto más puede aguantar sin competencia?

A nivel de flujo de caja, tanto para el año 2019, como para 2020, la ANFP no presenta déficit alguno, si bien, por los efectos del estallido social y el coronavirus la situación está más ajustada. Las diferentes acciones realizadas le han permitido tanto en 2019, como lo que se proyecta para 2020, lograr equilibrio financiero en el flujo de caja de la ANFP. Igual no estamos ajenos a los riesgos que genera este escenario COVID-19. En esa línea, como asociación vemos necesario poder contar con una línea de crédito, que permita responder y cubrir cualquier escenario de riesgo que se pueda presentar.

El 57% del presupuesto de la ANFP proviene del contrato con Chilevisión por La Roja. ¿Qué pasa con su retraso en el pago?

Chilevisión, responsable del Contrato de Derechos de Transmisión y Comerciales de la selección nacional, no ha dado cumplimiento íntegro a sus compromisos con la ANFP en los meses de abril y mayo, abonando sólo el 30% de las cuotas respectivas.

El contrato es con CHV, pero es MediaPro quien no paga y, al parecer, no tiene intención de hacerlo todavía. ¿Qué medidas tomará la ANFP al respecto?

Para la ANFP, Chilevisión es el único responsable de darle cumplimiento de dicho contrato. En relación con dichos incumplimientos de pago, Chilevisión ha manifestado a la ANFP la intención de dar solución a estos pagos en 60 días, respectivamente. La ANFP ha realizado las gestiones para formalizar estos incumplimientos a Chilevisión, conforme a lo establecido en el contrato, exigiendo su regularización a la brevedad. Por la relevancia de dichos flujos en la operación de la ANFP, ya se han tomado acciones concretas que nos están permitiendo mitigar el impacto de no contar con estos flujos estos meses, entre ellos anticipar parte de la participación de la selección absoluta en Copa América 2021.

¿Entre las medidas no está llevar el incumplimiento a tribunales?

Los contratos tienen establecido qué hacer en casos de incumplimientos y esas acciones ya fueron llevadas a cabo. Nosotros esperamos que estos temas se logren solucionar en el más breve plazo.

¿El retraso de Turner en el pago de su cuota del CDF le pareció normal? ¿No lo ve como un susto que quiso provocar la cadena dueña del canal?

No me atrevería a interpretarlo de esa manera, especialmente por los tiempos que estamos viviendo en donde toda la economía está afectada. Los atrasos en los pagos pueden llegar a ser entendibles en esta realidad que estamos viviendo.

¿Cómo se explica que la gerencia hable de números positivos y los opositores a Moreno aseguran que hay un desorden económico? ¿Es solo por acto de guerra?

Me cuesta poder responder esa pregunta, porque la ANFP no está en una crisis ni tiene un desorden económico, pero entendería que puede haber alguna falta de información o una mala interpretación de los estados financieros de la ANFP o que requiere explicaciones adicionales a las ya presentadas a los clubes. Debo señalar, eso sí, que la auditoría de nuestros estados financieros (al 31 de diciembre de 2019), preparado por Humphreys & Cía., señala que estos estados financieros representan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la asociación y no presentan salvedad alguna.

Varios clubes, los de la llamada rebelión, anuncian que pedirán otra auditoría forense al período Moreno. ¿Usted garantiza que no se encontrará nada extraño o derechamente irregular?

Se ha estado trabajando en la ANFP por fortalecer el gobierno corporativo y los niveles de transparencia. En esta línea, la incorporación de nuevas áreas como cumplimiento, contraloría, compras y personas, le han incorporado a la organización en todos sus niveles no solo mejoras en los procesos, sino también un mayor control y seguridad de estos. También se ha trabajado para que la tecnología nos acompañe en este avance, ayudándonos en la comunicación, transparencia y trazabilidad de procesos claves. En materia financiera-contable, hemos logrado avances importantes, mejorando nuestros procesos contables. Por último, no hay que olvidar que además de la auditoría externa, la ANFP dentro de las instancias de control y validación que tiene de parte del Consejo de Presidentes, es la Comisión Revisora de Cuentas, constituida por tres representantes de los clubes, quienes, revisan, validan y proponen ajustes o mejoras a los estados financieros. Con todo lo anterior, creemos que aún hay mucho por mejorar, sin perjuicio de ello, tengo la tranquilidad de que el trabajo que ha estado detrás de todo esto, no sólo ha significado poner el mejor esfuerzo personal y profesional de todo un equipo, sino también que la ética ha estado por delante de todo este trabajo que me permite dormir tranquilo.

¿Por qué no informaron a los clubes que habían recibido 1 millón de dólares de la Conmebol como anticipo de derechos de tv?

El anticipo de ingresos por los Derechos de TV provenientes de CONMEBOL corresponde a parte de los ingresos por los derechos de participación de la Selección en la Copa América 2021 y que la ANFP ha gestionado anticipar para cubrir los riesgos de ingresos que están teniendo los compromisos de derechos de Chilevisión. Estos ingresos son administrados y gestionados por la ANFP, ya sea para cubrir los costos de operación de la misma Selección, como así también para la operación propia de la ANFP. Por lo tanto, esto responde a una gestión financiara interna de la ANFP.

¿El actual escenario económico de la ANFP exige que se negocien premios austeros para la selección adulta pensando en las Eliminatorias? ¿Se atreve a dar un porcentaje? ¿30% menos, 40, 50, 60?

Esta es una decisión que deberá tomar el Directorio en función a la realidad que estemos viviendo como ANFP y a la posibilidad real de materializar dicha decisión.

Usted dice "posibilidad real de materializar dicha decisión". ¿Es su forma de decir que se deben ajustar a una nueva realidad? ¿Es decir, bajarlos?

Le repito, esa es una determinación del directorio de la ANFP, sin desconocer que, como todo el mundo, estamos enfrentados a una nueva realidad.