¿Qué pasó en Villa Francia? detalles del polémico allanamiento que enfrenta al PC y al gobierno

Eran las 6.00 del sábado cuando los vecinos de la Villa Francia, en Estación Central, despertaron abruptamente. Un numeroso contingente de Carabineros, específicamente del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de Control de Orden Público (COP), llegó hasta esa zona por una orden de la Fiscalía Metropolitana Sur.

La orden tenía su origen en una indagatoria por la colocación de dos artefactos explosivos en una automotora y en una patrulla policial, en Estación Central en 2023. Los uniformados ingresaron a siete inmuebles: la Radio Villa Francia, el comedor comunitario Luisa Toledo y otros cinco domicilios. Los uniformados también realizaron allanamientos en el Barrio Yungay, en la comuna de Santiago; en La Granja, en Maipú, entre otros lugares. Esos siete inmuebles estarían vinculados a artefactos explosivos, dijo el fiscal Claudio Orellana el domingo. 14 personas fueron detenidas en total.

Algunos de los residentes de la Villa Francia se preparaban para conmemorar la muerte de Luisa Toledo, histórica dirigenta del barrio, madre de los hermanos Vergara Toledo, y quien falleció en 2021. “Hoy 6 de julio conmemoramos a nuestra madre, guerrera inclaudicable, que nunca transó con la institucionalidad asesina. Hoy conmemoramos a Luisa Toledo, esa guerrea que nos habló de rebelarnos, de ocupar nuestra violencia como autodefensa, como herramienta para conseguir ser libres. ‘Nuestra violencia es necesaria’”, posteaba la radio comunal en Instagram horas antes de los allanamientos policiales. Ese mismo medio daba cuenta del trabajo policial, acusando a la “policía política de Gabriel Boric”.

Parte de la incautación realizada por Carabineros en la Villa Francia.

Fue en la radio de la Villa Francia donde se encontró el mayor número de armas. En el listado se cuentan: una pistola marca Taurus de 9 milímetros, una carabina calibre 7,62; una subametralladora con un cargador balístico calibre 9 x 19 mm; una pistola, marca “Tanfoglio” calibre 22; un revólver marca “Amadeo Rossi” calibre .38 especial; una escopeta con cañones yuxtapuestos marca “Lambert”; una escopeta calibre 12; una escopeta de fabricación artesanal; un conjunto de partes y piezas de escopeta, consistente en un cañón y dos empuñaduras; un tubo de disparo sin marca visible; una pistola marca “CZ” calibre 9 x 19; un revólver calibre.22 corto; un revólver calibre por corroborar y una escopeta de un cañón marca “Maverick”.

También se decomisaron varios cartuchos balísticos, un chaleco antibalas, marihuana y varios teléfonos celulares. En otro inmueble de Villa Francia se encontró una granada “triple acción”, dos trozos de mecha industrial, un chaleco táctico, un casco metálico y partes y piezas de una pistola. Así las cosas, de acuerdo a fuentes del caso, en el comedor Luisa Toledo se habrían ubicado elementos para la fabricación de artefactos incendiarios del tipo molotov.

Por otro lado, en un domicilio ubicado en calle Santa Marta, en la comuna de Santiago, se halló una granada de mano de fabricación artesanal y tres emulsiones explosivas industrial emultex.

Detenciones ilegales

Sin embargo, el Ministerio Público sufrió un duro revés, luego de que el sábado, en la audiencia de control de detención, la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía Paula Brito Castro declarara ilegales 9 de las 14 detenciones. Esto, debido a que no se pudo acreditar la tenencia de las armas en los detenidos. La fiscalía apeló la decisión en sala, por lo que sería resuelto hoy en la Corte de Apelaciones. Uno quedó en prisión preventiva, dos con arresto domiciliario nocturno y otros dos serían formalizados hoy. El sujeto que quedó en prisión preventiva fue identificado como Marcelo Garay Vergara. Se le imputó la tenencia ilegal de municiones y tráfico de drogas.

Cuatro de los detenidos tiene residencia en la Región de Valparaíso, se reveló en la audiencia. Habían acudido hasta la Villa Francia, específicamente a la radio comunal, porque iban a “una fiesta”, dijo un abogado defensor. Otra abogada defensora explicó que la fiesta era un cumpleaños. Los profesionales cuestionaron que las armas no fueron halladas entre sus posesiones, sino en el lugar.

En parte de su resolución, la jueza explicó: “Recordemos que la Ley de Control de Armas tiene el porte y tenencia como verbos rectores. Posesión, tenencia, mano propia o guardarlo en definitiva. En estos espacios de los dos dormitorios donde se produce la entrada y registro están los bolsos cerrados. No estaban las armas sobre una mesa, no estaban las armas sobre el piso, las armas no estaban a vista y paciencia de quien entrara y encontrara las armas para utilizarlas rápidamente”. “Lisa y sencillamente son las armas dentro de la dirección y están estas personas durmiendo. ¿Todos los que están en ese lugar, por el solo hecho de que están en ese lugar, saben lo que hay dentro de esas mochilas? Cuando entra la policía no lo sabe, no lo puede ver porque están las mochilas cerradas. A excepción de un cañón que saldría visible”.

“La sola circunstancia de estar allí o todos los que pasen por allí no pueden ser partícipes, no pueden ser quienes posean, guarden o transporten las armas que se encuentran en el lugar”, agregó la magistrada.

Al día siguiente, el fiscal Orellana defendió el trabajo realizado: “Se ha actuado en el marco de una investigación seria, científica, desarrollada por Carabineros, dirigida por el Ministerio Público, en el marco de la cual a medida que se ha ido avanzando se han ido desarrollando una serie de peticiones suficientemente fundadas al tribunal que han concluido con la actividad desarrollada el día de ayer (sábado)”.

Las críticas del PC a Interior

El operativo en Villa Francia terminó generando asperezas entre el Partido Comunista y el gobierno. El presidente de la tienda, Lautaro Carmona, criticó el trabajo policial y apuntó al Ministerio de Interior. “Yo creo y espero, de parte de la autoridad, en este caso del gobierno, de la ministra del Interior, que exista la absoluta y plena transparencia, con más detalle que en cualquier otra ocasión, para que nadie vaya a asociar esto con que pisamos el palito de una provocación y le ponemos licencia y fianza a una operación policial que es muy mal vista por la comunidad”.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz, ofició a la cartera dirigida por la ministra Carolina Tohá para tener más detalles del operativo. Según sus palabras, era un “agravio a la memoria de la madre coraje Luisa Toledo”.

Esta mañana, en conversación con Desde La Redacción de La Tercera, el diputado PC Matías Ramírez, señaló: “Al menos estamos en una situación excesiva del uso de la fuerza policial. Cuando uno conoce los antecedentes que se expusieron en el control de detención, se da cuenta de que de megaopertivo tenía poco. Es una situación que llama la atención. El calificativo de montaje todavía no estoy en condiciones de darlo, pero sí hay elementos que son bastante complejos, sospechosos, y dan cuenta más de una criminalización del movimiento social que de un operativo policial. Por eso llama la atención que la ministra del Interior ha dicho que este era un operativo exitoso o que tuvo grandes resultados si los mismos tribunales de justicia determinan en definitiva la ilegalidad de las detenciones”.

La respuesta de Tohá

“Me sorprende que haya desconfianza”, dijo esta mañana la ministra del Interior en diálogo con T13 Radio. La secretaria de Estado aseguró que el trabajo de la fiscalía “no es un montaje” y que se realizó ahora porque “había antecedentes que con motivo de ese aniversario se iban a hacer una serie de acciones violentas”.

“A mí no me ofende porque sé el rol que tengo y entiendo que estas cosas no empezaron conmigo. Pero, sinceramente, creo que aquí se ha actuado con transparencia. O sea, por eso hay una audiencia, por eso hay una ministra que da la cara desde el primer momento por este procedimiento, por eso se entregan todos estos antecedentes”, comentó.

Tohá dijo que nunca ha existido “una mala relación” con el PC, pero afirmó que en el último tiempo ha habido varias “diferencias”. “Ha habido diferencias, varias diferencias el último tiempo y yo espero que las superemos con madurez, porque tenemos tareas muy importantes en común, pero creo que efectivamente han sido varias diferencias complejas el último tiempo, que se han una sumado a otra”.

“Yo creo que lo que le pasa al PC no es que esté amparando el arsenal, sino que desconfía de que sea auténtico el arsenal. Por eso exige explicaciones y transparencia”, finalizó.

Posteriormente, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), salió en defensa del operativo. “Si aquí se pretende instalar que hay una operación política desde el gobierno contra una comunidad específica, es no conocer cómo actúa nuestro gobierno”.