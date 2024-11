¿Qué provocó el descontrolado incendio en la “toma Dignidad”?

A las 8.00 de este martes, una vecina de la toma Dignidad apuntó sus dardos contra el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por el incendio ocurrido en ese emplazamiento urbano.

María José Díaz Sánchez, una dirigente de la toma, dijo que se trataba de un “ataque político” cometido por “dos sujetos encapuchados” mediante una bomba molotov. En diálogo con el matinal de Chilevisión, la mujer recordó que el día anterior, Carter había aludido a la posibilidad de que ocurriera un siniestro en esa zona y los peligros que ello conllevaba. “Se nos anunció este incendio forestal de parte del alcalde Rodolfo Carter”. Según sus palabras, un grupo de vecinos fue testigo de eso y “los trataron de retener”.

El diálogo al que aludía la dirigente se originó en una conversación con Mega el lunes, donde Carter se refirió a las “obligaciones” con las que buscaba cumplir antes de terminar su mandato como alcalde, que termina en diciembre. En esas labores, dijo su interés en erradicar la toma Dignidad. Una de sus motivaciones, dijo, es la peligrosidad de vivir en la zona. “Si mañana hay un incendio y mueren 20 personas, ya hubo un incendio a principios de año con ocho casas quemadas. Si hay un aluvión como ocurrió en España, que quede claro que nosotros hemos hecho todo el esfuerzo. Yo no tengo ningún complejo con la erradicación de la toma, porque hay un tema legal de por medio, son personas que en su mayoría tienen derecho a casa”, fue lo que dijo Carter ese día.

Las dudas del origen del incendio en esa toma, ubicada en el Zanjón de la Aguada con Las Moraceas, se mantuvieron durante la jornada. Las llamas comenzaron pasadas las 6.00. Bomberos recibió el primer llamado a eso de las 6.31, llegando en minutos al lugar. Carabineros llegó a eso de las 6.45, cuando el fuego afectaba a 10 domicilios, pero ya se propagaba a viviendas de material ligero.

Carter llegó a la toma a eso de las 8.30 y debió enfrentar a los vecinos y las consultas de los medios de prensa, que le preguntaron por las acusaciones de los vecinos. En el lugar, rechazó de plano esa idea. “¿Usted cree que esa pregunta cabe siquiera formularla?”, fue parte de su respuesta. “¿Qué canallada es esa?, ¿usted me va a pregunta cualquier estupidez al aire?”, respondió con evidente molestia a un reportero.

La investigación

Antes de las 9.00, Bomberos había controlado las llamas. La Fiscalía Metropolitana Oriente encargó que el OS9 y el Labocar investigaran el origen de las llamas. Esos equipos se suman los trabajos que también realizará un equipo especializado de Bomberos.

En diálogo con La Tercera, el comandante Juan Quevedo explicó que el trabajo de su institución, para determinar el origen del fuego, puede tardar cerca de un mes. En esas labores, dice Quevedo, se buscará dar con algún elemento que dé indicios del origen del siniestro.

Asimismo, el voluntario señala que no es primera vez que deben acudir a una emergencia a esa zona. De hecho, el último fue hace dos meses, cuando se originó otro incendio en ese mismo lugar y que esa vez ocurrió debido a desperfectos eléctricos. Este último, es la tónica de los incendios en los asentamientos irregulares. El comandante precisa que este es el incendio “más grande” que ha ocurrido en el lugar. Tanto el OS9 como el Labocar y Bomberos tendrán distintas labores, dice Quevedo.

El fiscal de Flagrancia Francisco Lanas se encontraba dirigiendo la indagatoria. Hasta el cierre de esta edición, desde la fiscalía señalaron que “no está confirmado” que se haya producido por una bomba molotov.

En total, 50 casas fueron consumidas por las llamas, mientras que 150 bomberos acudieron a la emergencia. Una de las principales dificultades para contralar el fuego fue la falta de grifos de la zona. Dos vecinos y dos bomberos terminaron lesionados.

La toma

La toma Dignidad se ubica en la rivera norte de la denominada “Quebrada de Macul”, en las orillas del “Zanjón de la Aguada”, en el límite entre La Florida y Peñalolén.

De acuerdo a los registros de la municipalidad de La Florida, el hito de nacimiento se sitúa el 27 de enero de 2020, cuando de forma “inorgánica” y “espontánea”, principalmente inmigrantes ilegales, se comenzaron a instalar en los terrenos. “La toma se comenzó a levantar tras el “estallido” y la “pandemia””.

En esos registros se recuerda una tragedia ocurrida en 1993, cuando un aluvión en la zona precordillerana arrasó con un asentamiento de esa época, dejando a 26 personas fallecidas, 85 lesionadas, 8 desaparecidas, 32.654 damnificados, 307 viviendas destruidas. Tras el desastre natural, la zona fue declarada como “de restricción”, prohibiendo cualquier construcción. El terreno fue cedidos a título lo gratuito en 2019 por parte del Serviu Metropolitano a la comuna de La Florida.

El Departamento de Vivienda de la Municipalidad de La Florida tiene un catastro actualizado en julio de 2024 de 487 familias viviendo allí.

En julio de este año, el alcalde Carter envió un oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, manifestándole que había él había suscrito un compromiso con esos vecinos y que no lo había cumplido.

“Hace más de dos años, más precisamente en marzo de 2022, usted señaló ante los dirigentes de la Toma Dignidad la disposición del Ministerio que dirige en orden a establecer un barrio transitorio para dichos pobladores, mientras se construía un proyecto de vivienda definitivo para ellos”, dice en ese texto. “Han pasado más de dos años, y nada de ello se ha cumplido. No solo ha quedado en nada el proyecto definitivo, sino que también se ha ignorado la oferta municipal en orden a colaborar con el barrio transitorio”, agrega el alcalde.

“Señor ministro, simplemente así no se puede avanzar. No se pueden prometer barrios transitorios que no se levantan, ni tampoco alcanzar soluciones cuando es el mismo Estado quien se niega a colaborar con la entrega de terrenos. Hoy, nos vemos en la amarga obligación de ordenar el desalojo de la toma dignidad, por el peligro que representa para la vida de las personas dicho poblamiento, pero no podemos menos que denunciar el incumplimiento de todas y cada una de las promesas formuladas hace años”, remató Carter esa vez.