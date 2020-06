¿Quién asesinó a Olof Palme? A más de 34 años del “misterio”, Suecia encuentra al culpable

Los Hermanos de Mozart. Esa fue la película por la que hace 34 años, el primer ministro sueco Olof Palme y su esposa Lisbet, decidieron acudir al cine a último momento un viernes con nieve, a siete grados y sin seguridad. Mientras caminaban de regreso a casa un disparo cambiaría el destino de la familia y del país por completo: alguien asesinó al líder de Suecia sin dejar rastros. Desde el crimen el 28 de febrero de 1986 más de 10 mil personas han sido interrogadas por el caso, 130 han confesado falsamente el crimen y hasta hoy había cero sospechosos.

Una multitud de personas acudió al lugar donde Olof Palme fue asesinado en una calle de Estocolmo, el 1 de marzo de 1986.

Sin embargo, el mayor “misterio” de Suecia fue resuelto y cerrado hoy por la fiscalía. A través de la televisión, las personas vieron la comparecencia del fiscal Krister Petersson que señaló como el autor del crimen a Stig Engström, un publicista que había sido señalado como testigo ya que trabajaba cerca del lugar de los hechos, pero debido a que murió en 2000 es imposible presentar cargos en su contra.

“Debido a que está muerto, no puedo presentar cargos contra él y, por lo tanto, he decidido cerrar la investigación. Creo que hemos llegado tan lejos como se podría pedir a la investigación”. Krister Petersson, fiscal sueco

La teoría policial sostiene que Engström conocido como “el hombre de Skandia” (lugar donde trabajaba), que en ese momento incluso dio declaraciones ante la prensa, tenía una vestimenta que coincide con las descripciones de otros testigos que solo lograron ver al autor del disparo correr. Esto se suma a que el hombre pertenecía a un club de tiro y frecuentaba “círculos críticos a Palme”, pero hasta ahora no hay pruebas técnicas que lo vinculen directamente al crimen.

Una foto de archivo de Stig Engström, el 7 de abril de 1986 en las afueras de sus oficinas en Estocolmo.

Desde hace tres es que la imagen del "hombre de Skandia” generaba dudas en un nuevo grupo involucrado en la investigación después del reportaje en la revista Filter y el libro Un asesino improbable del periodista Thomas Pettersson, que durante 12 años trabajó por su cuenta en el crimen. En 2017, el reportero debió declarar y le dijeron que investigarían adecuadamente al publicista. A pesar de esto era casi imposible cerrar el caso con un culpable.

Para muchos, Palme no era solo un político. Además, de ser el líder del Partido Socialdemócrata por 17 años dirigió el país por una década logrando uno de los mayores cambios: aumentar impuestos para lograr mayor bienestar social. Por esto, era visto como una figura de izquierda polarizadora.

Así, el hasta ayer crimen sin resolver fue una obsesión para varios. Incluso, los suecos han acuñado el término Palmessjukdom (enfermedad de la palma). Las teorías abundaban, pero de lo único que en Suecia están seguros es que durante las primeras horas de investigación hubo una seguidilla de errores.

La tumba del exprimer ministro Olof Palme está a unas cuadras del lugar donde fue asesinado en Estocolmo, Suecia

El perímetro del crimen no fue cercado correctamente, varias personas se congregaron a dejar flores y ofrendas en el charco de sangre del político, varios testigos directos nunca fueron llamados a declarar, las autoridades no cerraron la ciudad por lo que el culpable puedo haber escapado fácilmente, un casquillos fue encontrado por transeúnte días después y hasta ahora el arma homicida sigue desaparecida.

Debido a que nadie sabía exactamente cómo lucía el asesino y la única información en el momento era que vestía de negro, la policía no pudo hacer nada y ningún testigo pudo reconocer a Stig Engström. Por esto, cuando la esposa de Palme apuntó como presunto asesino a Christer Pettersson, quien fue juzgado y condenado, los suecos esperaban poner fin a la historia de terror. Sin embargo, cuatro meses después fue liberado por falta de pruebas.

En el exacto lugar donde el primer ministro sueco Olof Palme fue asesinado en 1986 hay una placa conmemorativa en la frecuentada calle Sveavägen, en Estocolmo. A pocas cuadras está la tumba del socialdemócrata que recibe frecuentemente ofrendas florales o regalos de suecos y/o turistas que visitan el lugar. Pero en el país y en mundo hay cientos de memoriales en honor al político.En 1989, Lisbeth Palme, la viuda, ayudó a crear la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP) que trabaja sobre DD.HH. y desarrollo sostenible en el mundo.

Varios ciudadanos dejaron hoy ramos de flores en la placa conmemorativa en la esquina de las calles Sveavagen y Tunnelgatanthe donde fue asesinado Palme.

Los anteriores sospechosos

Entre las tesis que manejaron las autoridades aparece un presunto complot internacional que involucraba a los independentistas kurdos del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK); el KGB o la CIA; los servicios secretos sudafricanos; y hasta las policías secretas de la dictadura chilena como la DINA y la CNI, especialmente porque Palme fue cercano al Presidente Salvador Allende y brindó asilo a varios chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El asesinato del primer ministro de Suecia, Olof Palme conmocionó al país. Foto archivo de octubre de 1975.

“La mayoría de la gente había llegado a la conclusión de que el asesinato de Olof Palme nunca se resolvería. Han pasado 34 años. Lo más probable es que los jóvenes piensen que todo es historia, ya que sucedió antes de que nacieran”, sostiene a La Tercera Anders Sannerstedt, cientista político de la Universidad de Lund.

En febrero de este año durante el aniversario número 34 del homicidio, el fiscal Krister Petersson, a cargo del caso desde el 2016, apuntó a que estarían más cerca la “posibilidad de explicar lo que ocurrió aquella noche y presentar un culpable”.

Según el diario The Guardian, Suecia modificó el estatuto de limitaciones en asesinatos, específicamente para que los investigadores del crimen de Palme continuaran con sus labores, pero al parecer no contaban con que el culpable estuviera muerto.

Una mujer deja una rosa en la placa memorial donde Olof Palme fue asesinado el 28 de febrero de 1986.

El homicidio de Palme ha inspirado una decena de libros y películas como: la saga Millenium de Stieg Larsson; Blood on the Snow: The Killing of Olof de Jan Bondeson; y hasta un podcast de 173 capítulos que intenta descifrar el crimen llamado Palmemordet.

El horror y la confusión que dejó el asesinato de Palme en Suecia se revivió en septiembre de 2003 cuando la en ese entonces ministra de Relaciones Exteriores sueca, Anna Lindh fue apuñalada en la calle.

Para Sannerstedt lo que cambió tras estos crímenes fue la seguridad de las autoridades ya que en ambos casos iban sin guardaespaldas. “Hoy en día, políticos importantes, así como miembros de la familia real, son escoltados por guardaespaldas la mayor parte del tiempo. Desde 2003 ha aumentado aún más el pensamiento de seguridad en el país”.