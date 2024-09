Quién es Francisco Feres: el abogado que tenía chats con Hermosilla por la elección del fiscal nacional

“Y si aparece algo, me voy caminando voluntario a Santiago 1 y me guardo. No, no hay irregularidad. Lo que hay es esto, agilización, colaboración para hacer que las cosas no tengan los largos tiempos transcurridos, etcétera”.

De esa forma el abogado Francisco Feres Nazarala, asesor legal de Parque Capital, descartó -en Tele 13- irregularidades en las gestiones realizadas en medio de la arista investigativa Grupo Patio del Caso Audio.

Se trata de la investigación que abrió esta semana la fiscalía, en el que también se indaga la presunta participación del exministro de Vivienda Felipe Ward (Piñera 2) y que generó que el actual titular de la cartera, Carlos Montes, instruyera un sumario para aclarar presuntas irregularidades.

Pero Feres Nazarala -quien tiene 73 años y este sábado está de cumpleaños- no es solo un abogado que representa legalmente a la empresa dirigida por la familia Jalaff. Es un experimentado abogado especializado en temas laborales, vinculado al diario La Nación y con experiencia e historia en la política nacional desde la Unidad Popular. “Un hombre de izquierda”, asegura un conocido.

Estudió derecho en tres casas de estudios. Comenzó en la Universidad de Chile, continuó en la Universidad de Concepción, pero terminó su carrera en la Diego Portales. Está vinculado al Partido Socialista, aunque -según pudo conocer La Tercera- en chats de la colectividad ya reaccionaron molestos descartando su militancia. Cercanos al abogado lo definen como “simpatizante socialista”.

En realidad fue DC y luego militó activamente en la Izquierda Ciudadana (IC) desde Concepción. Ahí, cuentan, destacó por su oratoria la que fue ratificada en una masiva asamblea que en tiempos de la UP se desarrolló en Concepción.

Fue un encuentro en el que habrían participado los grandes líderes del PS, el MAPU, el MAPU Obrero Campesino e incluso el MIR, por esos días puros treintañeros. Mientras que de Parte de la IC un joven que cursaba sus primeros años de derecho en la Universidad de Concepción entró a escena.

Era Feres, quien se llevó la atención y el impacto del discurso habría llegado hasta Santiago. “Un fogoso orador”, lo define un excamarada que detalla esta anécdota. Durante la dictadura no se fue al exilio, estuvo detenido en Isla Quiriquina y luego permaneció en la clandestinidad. Mientras que en los ochenta fue gerente de la revista Análisis.

Muy cercano a Mahmud Aleuy, Luis Maira, Sergio Aguiló, Juan Enrique Miquel y Pedro Felipe Ramírez, según transmiten en el PS. Un habitué en La Moneda durante los dos gobiernos de Michelle Bachelet, de la Mano de Aleuy, dice otra fuente, que lo destaca como el mejor “operador legal” que tuvo el exsubsecretario del Interior.

Tal es su cercanía con Aleuy que estuvieron juntos en La Nación, donde fue gerente y uno de quienes lideraron el plan de cierre del diario. Ahí habría sido muy cercano a Luis Thayer Morel (DC), pero esa amistad finalizó en no muy buenos términos. En aquella época fue reprochada su supuesta cercanía con la derecha.

De esa estrecha relación con Mahmud Aleuy, hay quienes atribuyen su giro profesional, de pasar de ser laborista a corporativista en su desarrollo como abogado y con ello su llegada al ahora controvertido Parque Capital. Algo que sumado al Caso Audio y su relación con Luis Hermosilla no deja de sorprender a quienes lo conocen. Eso sí, sus cercanos confían en su probidad.

Las redes de Feres son amplias. Fue parte del primer equipo de abogados que representó a Sebastián Dávalos Bachelet en el Caso Caval. Dávalos, sin embargo, lo sacó de su defensa en medio de la preparación del juicio oral, luego de los fallidos intentos por buscar ser sobreseído.

Quienes han tratado con él, ya sea en la política o en el ámbito profesional destacan su personalidad histriónica, lo califican como encantador, buen amigo, divertido, avasallador, dicharachero, meticuloso y amable.

Dos personas aseguran que es el “típico paisano entrador”. De hecho, el abogado tiene ascendencia sirio libanesa, hijo de José Feres Farah y Elena Nazarala Adatt. Tiene nueve hermanos. Entre ellos, María Ester Feres (PS), directora nacional del trabajo entre 1994 y 2004, que falleció en agosto de 2021. Además de José Gabriel Feres, otrora presidente de la Alianza Humanista Verde y uno de los fundadores del Partido Humanista.