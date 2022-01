Ramona Reyes (PS), la carta que corre con ventaja para presidir la Convención y la demanda civil que la enfrentó con el CDE

Como un gesto importante. Con esas palabras, definió ayer la convencional Ramona Reyes Painequeo (PS) el apoyo que le dio la expresidenta Michelle Bachelet sobre su postulación para ser la nueva presidenta de la Convención Constitucional, algo que, al cierre de esta edición, aún no lograba, pero que algunos estimaban que podría ocurrir en una tercera votación.

En la primera ronda de votaciones, Reyes obtuvo 34 apoyos mientras que la constituyente Bárbara Rebolledo (Ind-Evópoli) logró 32. Para la segunda vuelta, en tanto, se preveía que los siete constituyentes que votaron por Eduardo Castillo en primera vuelta (PPD), como Agustín Squella (Ind) y Felipe Harboe (Ind), se iban a plegar a Reyes, al igual que otros tres constituyentes que lo hicieron por un candidato en la primera vuelta.

Sin embargo, al cierre de esta edición, aún no se terminaba de contar los votos del segundo intento.

Matrona, feminista y de origen mapuche

La aspirante a la presidencia de la Convención milita en el Partido Socialista desde 2004. Entró a la colectividad luego de asumir como concejala ese año y según lo que ella explica se sintió atraída debido a que el PS era el único que tenía vicepresidencia de la mujer y también vicepresidenta indígena, dos de sus banderas de lucha. Reyes, como está estipulado incluso en su perfil de Twitter, se autodeclara como feminista.

Ya como militante del partido y tras terminar su período como concejala, lanzó su primera candidatura a la alcaldía, instancia en la que ganó con más del 44% de los votos de la comuna. Así, no solo se convirtió en la primera alcaldesa de Paillaco, sino que también fue reconocida por organizaciones mapuche como la primera mujer de origen mapuche a nivel nacional en asumir este cargo. Posteriormente, fue reelecta en dos períodos como edil, en 2012 y 2016, instancias en que obtuvo más del 50% de los votos.

Sobre sus orígenes mapuche, Reyes cuenta que es bisnieta de una machi y un lonco. Además, se casó con un mapuche, por lo que sus tres hijos también lo son. Aunque dice pertenecer orgullosamente de este pueblo originario, reconoce que su mamá salió de su comunidad cuando era muy joven para poder trabajar como empleada doméstica en la zona urbana de Valdivia, ciudad en donde se instalaron en un campamento. Entró a estudiar a la Universidad Austral para convertirse en matrona y empezó a ejercer en 1994 en las postas rurales de Paillaco, y solo dos años después se convirtió en la directora del Departamento de Salud Municipal de la comuna.

Debido a su profesión, buena parte de su gestión municipal estuvo enfocada en mejorar la salud de los paillaquinos. “Uno de los principales logros es haber dejado el sistema de salud ordenado, con postas en todos los territorios, con salas cuna en todos los territorios, con un terreno para la construcción del nuevo hospital de cuatro por tres hectáreas”, dice Reyes. “Al menos en el área de la salud, cumplí todos mis compromisos con mi ciudadanía”, aseguró.

Debido a la modificación de la ley electoral, Reyes no podía ser reelecta por un cuarto período en la alcaldía de Paillaco. Sin embargo, esta opción estaba descartada desde antes para ella. Durante fines de 2020 estaba enfocada en el cuidado de su madre, quien falleció el 23 de diciembre de ese año. Como era posible inscribirse hasta el 11 de enero de 2021 para convertirse en candidato a la Convención, tomó la decisión de presentar su nombre. Finalmente, la convencional fue electa como primera mayoría del distrito 24, con 12.084 votos.

Sobre la idea de convertirse en la presidenta del órgano, reconoce que es una iniciativa que partió desde el Colectivo Socialista. Y aceptó sin dudarlo. “Le corresponde a una mujer asumir un cargo en la mesa ampliada. Pero también se empezaron a sopesar las capacidades. No he estado en ningún cargo de coordinación, no he estado en ningún cargo de la mesa. Soy una defensora de la participación política de las mujeres, siempre sé que hay que crear el espacio, buscarlo y aguantar en estos espacios”, comentó.

Además, entre 2013 y 2017 Reyes (PS) presidió la Asociación de Municipalidades de la Región de Los Ríos. Y en 2017 asumió la presidencia de la Comisión Mujer y Género de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Su asesora de la comisión, Mafalda Fabbri, destaca que bajo su gestión lograron llegar a importantes consensos. Por ejemplo, el acuerdo de Viña del Mar de la AChM. “Llegamos a consensos en cosas como el tema del aborto en tres causales en 2018, el cual firmaron incluso representantes de la UDI. Fue un acuerdo entre alcaldesas y concejalas de municipios asociados a la AChM (...)”, recordó Fabbri.

En esta misma línea, la convencional Malucha Pinto (IND-PS), quien es una de sus cercanas dentro de la Convención junto a los constituyentes del Colectivo Socialista, Pedro Muñoz y Tomás Laibe, adelanta que en conjunto presentarán ante la Convención una iniciativa por los derechos sexuales y reproductivos. Como han trabajo en conjunto, Pinto reconoce en Reyes cualidades como saber escuchar y llegar a consensos.

“En un colectivo como el nuestro (...) evidentemente se producen muchas diferencias. De repente en relación a cosas concretas, a decisiones que hay que tomar. Ramona (Reyes) siempre ha tenido una gran habilidad para ponernos de acuerdo, para tomarlo mejor de cada una de las posiciones y llegar a acuerdos comunes, también con libertad para que podamos disentir”, dijo Pinto.

La demanda ejecutiva del CDE

A fines de agosto de 2018, el CDE ingresó una demanda ejecutiva en contra de la exalcaldesa de Paillaco y otros funcionarios y exfuncionarios de esa municipalidad. Esto, debido al juicio de cuentas que realizó la Contraloría Regional de Los Ríos en 2015 y que luego fue confirmada por el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia en 2016.

El texto de la demanda recogió los mismos reparos realizados por el ente contralor. En términos generales, el juicio de cuentas se basó en una serie de inconsistencias detectadas en los “macroprocesos de finanzas, ingresos propios, entrega de beneficios, inversiones en infraestructura, concesiones y recursos en administración municipal”.

En el caso de Reyes, la demanda fue por un monto de 272,07 UTM -casi 13 millones de pesos- y se tramitó en el Primer Juzgado Civil de Valdivia. En abril del 2020 el juez Edison Lara rechazó las excepciones presentadas por Reyes y acogió “la demanda ejecutiva del folio 1, intentada en su contra, y se ordena seguir adelante la ejecución por la suma de 272,07 unidades tributarias mensuales hasta hacer al ejecutante entero y cumplido pago del total de lo adeudado”.

La sentencia fue notificada en agosto y según el expediente judicial de la causa en noviembre el tribunal certificó que “la sentencia definitiva de autos, se encuentra ejecutoriada, no habiéndose interpuesto recurso alguno en su contra dentro del plazo legal, el cual se encuentra vencido”.

Según explicó la municipalidad mediante un comunicado, los dineros cuestionados corresponden a “reajustes de las remuneraciones del personal de Aseo y Ornato, aumento del valor del contrato, aumento del IVA, pago de dos indemnizaciones por años de servicios; pago de gratificaciones, feriado proporcional, aporte patronal por accidentes del trabajo y por seguro de cesantía más el pago de aguinaldos de fiestas patrias y navidad en los años 2009 y 2010″, lo que calificaron como un “error administrativo”.

La Tercera PM consultó a los dos abogados de la causa, Felipe Herrera y Ximena Águila, quienes representaron a Reyes y otros funcionarios, pero ambos no quisieron realizar comentarios argumentando estar bajo secreto profesional.