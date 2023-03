Rebelión de los militares de Israel: uniformados se suman a protestas contra reforma judicial de Netanyahu

El plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para restringir considerablemente los poderes de la Corte Suprema de Israel ha sido duramente cuestionado por distintos sectores del país. A las manifestaciones que se han sucedido durante dos meses y los cuestionamientos del sector tecnológico, ahora se suma la protesta de los reservistas militares -entre los que se incluye el escuadrón más importante de la Fuerza Aérea- que se niegan a asistir al servicio, en una acción sin precedentes contra el nuevo gobierno de extrema derecha.

Entre las propuestas presentadas por los miembros más radicales de la coalición gobernante de Netanyahu se encuentran proyectos de ley que permitirían a los políticos nombrar a todos los jueces de la Corte Suprema y una cláusula de anulación que significaría que una mayoría parlamentaria simple podría anular los fallos de la corte. Los cambios probablemente ayudarían al primer ministro a evitar ser procesado en su juicio por corrupción, en el que niega todos los cargos.

Los defensores de los cambios dicen que son necesarios para contrarrestar un sesgo de izquierda percibido en las decisiones de la corte, mientras que los críticos señalan que conducirán a un retroceso democrático como el que se vio en Hungría y Turquía.

Aviones F-15 de la Fuerza Aérea israelí recargan combustible en el aire durante una ceremonia de graduación de pilotos en la base aérea de Hatzerim, en el sur de Israel, el 25 de junio de 2009. Foto: Reuters

En su anuncio, 37 de los 40 pilotos reservistas en el escuadrón de élite 69 de Israel dijeron que no participarían en un ejercicio de entrenamiento a finales de esta semana y, en cambio, se sumarían a las protestas públicas generalizadas, alegando que no estaban preparados para servir un “régimen dictatorial”.

Este escuadrón de combate que utiliza aviones “Ra’am” (el F-16A) es estratégicamente crucial, capaz de volar misiones de largo alcance, lo que plantea preguntas inmediatas sobre la competencia operativa de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), indicó el diario The Guardian. Según los informes, los funcionarios de seguridad también están preocupados por la negativa a obedecer las órdenes y la insubordinación dentro de las filas del Ejército en servicio.

Las unidades afectadas incluyen la Unidad 8200 que se ocupa de señales e inteligencia cibernética y cuyos graduados han ayudado a impulsar la industria tecnológica del país, así como unidades de combate de élite. El liderazgo militar teme que la creciente ira dentro de las filas por los planes del gobierno afecte la preparación operativa de las Fuerzas Armadas de Israel, según altos funcionarios militares citados por el diario The New York Times.

Muchos israelíes creen que el plan del gobierno de reformar el Poder Judicial socavará la democracia del país. Muchos oficiales militares comparten esa opinión, algunos de los cuales han participado en protestas regulares, incluso cuando un análisis de los datos de las encuestas de las elecciones generales de noviembre sugirió que la coalición gobernante también recibió un fuerte apoyo de los soldados rasos.

Manifestantes sostienen banderas israelíes durante una protesta contra la reforma judicial del gobierno de Netanyahu, en Jerusalén, el 4 de marzo de 2023. Foto: Reuters

También se sumaron cientos de exfuncionarios del servicio interno de seguridad israelí, Shin Bet, quienes están concentrando sus esfuerzos en convencer al exdirector de la agencia, Avi Dichter, de que se oponga a la legislación que consideran debilita el sistema legal, indicó el diario Haaretz.

Para los partidarios del gobierno, dice The New York Times, los cambios judiciales que Netanyahu está impulsando en el Parlamento son un medio esencial para dar primacía a la mayoría de los legisladores electos sobre los jueces no electos. Pero para los críticos, la reforma eliminaría uno de los pocos controles sobre la extralimitación del gobierno, en un país que carece de una Constitución formal, lo que amenazaría los derechos de las minorías de Israel.

Ambas partes se han acusado de intentar un golpe, y una encuesta reciente sugirió que más de un tercio de los israelíes teme que estalle una guerra civil debido a la crisis, indicó el diario estadounidense. Los israelíes han asistido a mítines masivos todas las semanas contra las propuestas desde principios de año, en una de las oleadas de protestas más grandes y largas de la historia de Israel.

Sectores que normalmente nunca se involucrarían en la política, como los economistas, el floreciente sector de alta tecnología de Israel y exlíderes militares y de inteligencia de alto rango han expresado su oposición a los planes de reforma judicial.

Los líderes electos han permanecido casi en silencio ante esta situación. Tras conocer la carta de los reservistas, Netanyahu difundió el domingo una imagen de sí mismo cuando era joven en su cuenta de Twitter con la leyenda: “Cuando se llama a las reservas, siempre nos presentamos. Somos un solo pueblo”.

El lunes, Netanyahu señaló que los recientes anuncios de reservistas de no presentarse a las prácticas en protesta por la polémica reforma judicial suponen una amenaza para la “existencia” del propio Estado de Israel. “La objeción no tiene cabida”, dijo en una conferencia de prensa realizada en una comisaría en Beit Horon, un asentamiento israelí en Cisjordania. “Cuando estás en el campo de batalla y miras a la izquierda o la derecha no te fijas en la opinión política de tus compañeros”, indicó, citado por el diario The Times of Israel.

En una columna del periodista israelí Amos Harel, publicada en el diario Haaretz, se señala que tanto “los altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel y la Fuerza Aérea de Israel tienen sus propios motivos para estar preocupados. Sus preocupaciones son dobles: primero, que las protestas puedan comenzar a socavar las capacidades operativas de la Fuerza Aérea de Israel y, segundo, y aún más importante, que puedan dañar la cohesión social de las Fuerzas Armadas”.

“Durante mucho tiempo el Ejército ha tratado (en la medida de lo posible) de mantener a distancia la desgarradora crisis política y constitucional de Israel. Ahora se puede decir con confianza que este esfuerzo ha fracasado”, sostuvo.

Sin embargo, el propio Harel, en un artículo publicado este martes en Haaretz, informó que los pilotos de reserva de un escuadrón de élite de la Fuerza Aérea de Israel anunciaron durante la jornada que no boicotearán un próximo ejercicio de entrenamiento como se había planeado previamente.

“Tenemos plena confianza en nuestros comandantes”, dijeron los pilotos, y agregaron que “continuarán sirviendo al Estado judío y democrático de Israel todo el tiempo que sea necesario”.