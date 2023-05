Se abre debate por ley corta de isapres: senadores buscan fijar plazos para devolución de cobros en exceso

Después de mucha incertidumbre, este martes el gobierno presentó el proyecto de ley corta para viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Así, la propuesta que ingresó con urgencia simple a la Comisión de Salud y de Hacienda del Senado tiene tres grandes componentes: moderniza Fonasa, creando la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC); fortalece la Superintendencia de Salud (SIS), para que pueda fiscalizar la labor de las isapres; y modifica la normativa de las isapres, estableciendo condiciones para que cumplan las sentencias, y al mismo tiempo, mantengan las coberturas de sus afiliados.

Además, durante la jornada de ayer también se confirmó que las aseguradoras deberán devolver más de US$1.400 millones a sus afiliados para restituir los cobros en exceso que se generaron al aplicar la nueva tabla de factores. Por otro lado, este miércoles el superintendente de Salud, Víctor Torres también anunció que solicitó una prórroga de seis meses a la Corte Suprema para aplicar el fallo.

Estas decisiones generaron diversas opiniones entre los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, donde se discutirá primero el proyecto.

El presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro (PS) afirma que este proyecto era necesario, pues de otra forma “las isapres seguirían cayendo una tras otra, producto de su propia crisis financiera y su judicialización”.

En ese contexto, el parlamentario asegura que esta ley tiene como fin resguardar el sistema sanitario, al mismo tiempo que se cumple el fallo: “Este proyecto no busca destruir las isapres ni pasarle un cheque para que paguen sus deudas, sino que simplemente establece reglas que habilitan la sentencia judicial, pero también le da sustentabilidad al sistema para que no caigan y así puedan funcionar y además cumplir el fallo”. Eso sí, agrega que “el proyecto de ley hay que trabajarlo y para eso va a haber más tiempo, porque hay que mejorar y corregir, como toda ley. Me da la impresión que con el nuevo plazo de prórroga vamos a tener más tranquilidad para que todas las partes puedan conversar y lleguemos a un acuerdo ampliamente mayoritario y el sistema sobreviva”.

Además, Castro afirma que seis meses extra será suficiente para despachar la ley: “Resolver la situación de los 3,5 millones de personas que están en isapres amerita toda la velocidad necesaria, y yo creo que es necesario sacar esta ley en el tiempo- y si se otorga el plazo solicitado a la Suprema- la ley podría estar a fines de este año”.

No obstante, el senador y expresidente de la comisión, Francisco Chahuán (RN), discrepa y apunta que la solución que ha entregado el Ejecutivo “no da el ancho para una solución como la que requiere el fallo”.

“El proyecto no señala cuántas son las personas afectadas ni los montos o los plazos en los que recursos serán devueltos vía excedentes, y para determinarlo se le han entregado las facultades a la Superintendencia de Salud. Para eso se pudo haber presentado el proyecto hace mucho meses atrás incluso de forma inmediata cuando se dictó el fallo”, detalla el parlamentario.

También es crítico del seguro Fonasa que propone la ley: “Este proyecto insiste en una discriminación abusiva entre los afiliados a Fonasa que cuenten con recursos para pagar un seguro complementario y aquellos que no”.

“Los plazos son vitales”

El resto de los integrantes de la comisión aportan otros puntos de vista. Por ejemplo, el senador Sergio Gahona (UDI) también cree que el proyecto no soluciona la situación actual y que el seguro complementario de Fonasa es insuficiente.

“A mí me parece que el proyecto está hecho desde la perspectiva de dejar caer a las isapres y dejar a tres millones de personas a la deriva, y eso me preocupa. Igual las isapres tienen que devolver los ingresos que recibieron con la mala aplicación de la tabla de factores. Por otro lado, el seguro de Fonasa me parece insuficiente y no está realmente calculado lo que va a significar para los usuarios o la carga (financiera) que puede añadir al sistema público”.

En ese sentido, el parlamentario explica que además de conocer los cálculos de la Superintendencia, hay que revisar los del sector privado, y ahí definir el mecanismo, de tal manera que se pueda cumplir el fallo sin arriesgar al sistema privado.

“Primero, se necesita de ese plazo que podría conceder la Corte Suprema. Aquí los plazos son vitales, pues debe definirse bien el tiempo en que estos dineros deben devolverse y cuando tengamos la información de ambos actores, determinaremos los plazos”, dijo Gahona.

Por otro lado, la senadora Ximena Órdenes (PPD) aseguró durante la Comisión de Salud de este miércoles que el proyecto tiene ejes claros, y que cumple con el objetivo de entregar el marco legal para aplicar el fallo. Eso sí, también insistió que hay que definir una metodología y una gradualidad emergente, para devolver los cobros en exceso sin afectar al sistema sanitario.

Mientras que el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, afirmó que “el proyecto de ley solamente lo que hace es hacerse cargo del fallo de la Corte Suprema. Esto no es un proyecto de ley para instaurar una reforma a la salud en Chile, por más que haya que avanzar en esa dirección”.

Y agregó: “Ha habido una práctica abusiva de una industria muy lucrativa, un negocio muy lucrativo donde se viene judicializando esto por parte de las personas desde el 2010. Aquí parece como que las pobres isapres fueran víctimas de un fallo de la Corte Suprema. Háganse cargo cómo llegaron y la situación que provocaron una industria muy lucrativa, abusiva que ha cobrado excesivamente”.