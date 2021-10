Rubilar bajo presión: pidió a La Moneda espacio para defenderse ante denuncia por uso de recursos públicos para campaña de su pareja

“¿Karla Rubilar sigue contando con su confianza?”. Esa fue la consulta que le hicieron esta mañana al Presidente Sebastián Piñera al ingresar al Palacio de La Moneda. El Mandatario, sin embargo, siguió caminando, se limitó a saludar y decir “buenos días”.

La pregunta sobre la ministra de Desarrollo Social obedeció al reportaje que emitió anoche Canal 13 en el que se señalaba que Rubilar habría utilizado recursos públicos para favorecer la candidatura a diputado por el distrito 8 de su pareja, el periodista Christian Pino.

En la investigación audiovisual se muestran mensajes de WhatsApp en los que la titular de Desarrollo Social instruye a funcionarios de comunicaciones de la cartera desempeñar funciones para la campaña de Pino.

En La Moneda los cuestionamientos a Rubilar generaron inmediata inquietud. En el Segundo Piso y en ministerios del comité político se enteraron el viernes de la indagación y ahí, según afirman fuentes de gobierno, le pidieron a Rubilar explicaciones.

La ministra, según las mismas fuentes, pidió que le dieran margen para defenderse. Entre sus argumentos señaló que no considera que se contraviniera la ley ya que -según sostuvo internamente- se usaron horarios de “colación”.

La Contraloría estableció en un dictamen del 2020 que “el funcionario público, en el desempeño de su cargo, no puede realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente, ni tampoco valerse de ese empleo para favorecer o perjudicar a determinada candidatura”.

De igual manera, el mismo dictamen estableció que “el uso de los medios electrónicos, tanto las plataformas informáticas, los servidores institucionales y las casillas asignadas a los funcionarios, solo pueden utilizarse para los fines propios del servicio o municipalidad, sin que resulte admisible su empleo con fines proselitistas”. Mientras que el artículo 64 de la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado establece que se “contraviene” el principio de la probidad al “ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales”.

Como sea, en el gobierno hay quienes creen que la permanencia de Rubilar en el cargo es insostenible, sobre todo, en momentos en que se han visto golpeado por otras investigaciones que apuntan directamente al Presidente en el caso de la minera Dominga y que, por lo mismo, deben dar señales a la ciudadanía. En ese sentido, en Palacio admiten que el episodio abre un nuevo flanco para el gobierno en momentos en que ya atraviesan una crisis.

Sin embargo, algunas voces en el Ejecutivo en la mañana transmitían que “no era tan grave”, mientras que en RN -partido en el que alguna vez militó Rubilar y que ahora mantiene cercanía-, su presidente, Francisco Chahuán, salió a blindarla.

“Es una situación que a nuestro juicio, y le creo a Karla Rubilar, no tiene hechos de carácter delictivo (...) Hasta lo que nosotros sabemos, y con los antecedentes que disponemos de la propia Karla Rubilar, nosotros creemos que acá no hay uso de recursos públicos. Y, por lo tanto, estos hechos deben ser clarificados, investigados hasta las últimas consecuencias”, dijo el senador. Y al ser consultado si Rubilar debería renunciar, respondió: “¿Cómo se le ocurre? por supuesto que no”.

Respecto a si Piñera le ha pedido la renuncia, hasta el cierre de esta edición, en Palacio no precisaban esa información e insistían en que Rubilar pidió margen para defenderse. Agregan eso sí, las mismas fuentes, que el Mandatario está “preocupado” por el tema.

La línea argumentativa para defenderse, según comentan en el entorno de la ministra, es un dictamen del 13 de mayo del 2016 en que si bien se estableció que “no procede utilizar la red social Whatsapp para impartir instrucciones relativas al desempeño laboral” fue modificado en 2019 estableciendo que “no es considerado un medio oficial el impartir instrucciones al Whatsapp personal”.

Salvo por un mensaje que publicó anoche en su cuenta de Instagram -en el que decía que “mis batallas las peleo de rodillas reconociendo que Dios tiene poder para darme la victoria-, Rubilar, hasta el cierre de esta edición, había guardado silencio, al igual que en su equipo de comunicaciones. Ambos fueron contactados por La Tercera PM y no respondieron los mensajes.

Pino, en tanto, sólo indicó a este medio que “desde que supimos que mi candidatura estaba marcando bien en las encuestas del distrito 8 esperábamos que podía venir algo así contra nosotros”.

Como sea, en Palacio varios instaban a que la ministra tenía que dar prontas explicaciones para intentar cerrar el tema.

Uno de los críticos al interior del oficialismo fue el diputado, Camilo Morán (RN), quien es competidor directo de Pino en ese distrito. “Por supuesto que son para reprobación, no corresponden, por transparencia, menos sacar ventaja para un candidato a diputado. Es un error que se tiene que corregir. Dejemos a los involucrados que tomen sus propias decisiones y lleven adelante sus explicaciones”, dijo evitando criticar a Rubilar.

En RN, de hecho, son varios los dirigentes de base que en grupos de WhatsApp respaldaron a la ministra. Y, según una versión del partido, la colectividad liderada por Chahuán está abogando en favor de ella para que permanezca en el cargo.

El tema también se lo consultaron al abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien evitó entregar su apoyo a la ministra. “Tiene que investigarse más. Vi la nota ayer. Como siempre he dicho, toda la transparencia e información posible. Yo ya me he enterado muchas veces que se filtra solo la mitad de la información y creo que la ministra tiene que explicarlo, pero sanamente presumo que efectivamente ahí se ha hecho un trabajo en serio”, dijo.

Sobre si Rubilar debe renunciar, Sichel agregó que es una decisión del gobierno, donde -a su juicio- ella cuenta con el “respaldo en general”. De todas formas, el abanderado de Chile Podemos Más aseguró que a Pino “lo apoyaré” al igual que a todos los candidatos de ese distrito.

En la oposición, en tanto, el tema escaló al punto que el jefe de bancada de los diputados DC, Gabriel Ascencio, anunció ayer que oficiará a la Contraloría por los hechos, en lo que él calificó como una “abierta intervención electoral” de parte de Rubilar.

En el organismo, por otro lado, solicitó a la subsecretaría de Evaluación Social un informe con antecedentes el caso, pidiendo que dicho documento fuera “preparado con la intervención del asesor jurídico de esa entidad (...) Además deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.

En todo caso, en la Contraloría transmitían que en el ministerio podían tener un punto a su favor en relación a que el Whatsapp no es un medio oficial de trabajo, pero que el flanco para la ministra radicaba en resolver si las gestiones fueron hechas durante horario de trabajo y con teléfonos institucionales e internet pagado por la cartera.

Además, la asociación de funcionarios de ese ministerio arremetió mediante una declaración en la que pidieron a la Contraloría investigar el tema. “La función pública no puede ser mancillada de esta forma (...) Este tipo de acciones enlodan el gran trabajo desarrollado por funcionarios y funcionarias”, criticaron, añadiendo que “no aceptaremos que se castigue a quienes han tenido la valentía de denunciar esta práctica reñida con todo precepto de la probidad administrativa”.

Estilo controvertido

En mayo pasado, Piñera -según decían por esos días en La Moneda- tenía previsto realizar un ajuste de gabinete, el cual contemplaba la salida de Rubilar, junto a otras modificaciones. Las razones, según esgrimían en ese entonces, era que el Mandatario quería un comité político que tuviera sintonía entre ellos. Esto, porque para nadie era un secreto que la ministra mantenía diferencias con sus pares Jaime Bellolio (Segegob) y Juan José Ossa (Segpres), las que se mantendrían hasta el día de hoy.

En ese mes, la decisión pasaba por las diferencias que trascendieron respecto a la decisión de Piñera de ir al Tribunal Constitucional por el proyecto de tercer retiro de pensiones. Ahí, se conoció que, a diferencia de sus pares, Rubilar se oponía a la idea, lo que terminó generando incomodidad. Incluso, los secretarios de Estado del comité político enviaron una carta a este medio para intentar despejar dudas y diciendo que en la decisión estaban todos de acuerdo.

Sin embargo, con el paso de los días, el ajuste se terminó diluyendo, según decían en La Moneda, por falta de elenco para asumir y debido a que RN presionó por la permanencia de Rubilar a quien consideran una buena ministra.

Otro de los episodios que generó incomodidad en el Ejecutivo fue, también en mayo pasado, cuando terminó renunciado el entonces subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, quien habría dejado su puesto por mantener diferencias con la ministra, entre otras materias, a raíz del IFE.

Tampoco cayó bien, por esos días, la intervención que había realizado Rubilar a fines de abril, cuando abordó el tema del royalty minero y dijo que “hay que pensar en impuestos a los que tienen más”. Esto, afirman en el Ejecutivo, dejó en un mal pie al biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, quien estaba a cargo de la materia.

La propia relación de la ministra con el periodista fue vista desde un inicio con recelo en La Moneda. Principalmente causaba incomodidad entre las autoridades que Pino se instalara como asesor de Rubilar y se incluyera en los chats y actividades oficiales.

De hecho, para neutralizar críticas Rubilar dio luz verde a un contrato simbólico a su pareja: de sólo un peso.

Sin embargo, la presencia de Pino siguió generando roces en la sede de gobierno. Al menos hasta que el lanzamiento de su candidatura a diputado lo alejó de los pasillos ministeriales.