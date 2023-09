“La personalidad más importante de la historia nacional durante el siglo XX”: el debate que abrió la alcaldesa Ripamonti sobre Salvador Allende

“Se siente una energía fuerte hoy”.

Este jueves por la noche, durante el relanzamiento del libro de Mario Amorós, “Allende: Biografía política, semblanza humana”, en el Hotel O’Higgins de Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) hizo pública su admiración a la figura del exPresidente Salvador Allende.

“Salvador Allende Gossens es quizás uno de los líderes más famosos del mundo y, sin duda, la personalidad más importante de la historia nacional durante el siglo XX. Un líder excepcional que condujo el proceso político chileno más observado a nivel mundial”, dijo en su discurso inaugural.

Ripamonti destacó la capacidad del exPresidente de aunar en su cuarta campaña presidencial a las fuerzas populares y progresistas de izquierda. Que la convicción democrática del “compañero Presidente” lo llevó a “defender la institucionalidad con su vida”, y que los valores y causas que lo motivaron “están completamente vigentes y son indestructibles”. La jefa comunal aseguró además que para las generaciones jóvenes “es un deber ético y moral poner su figura en el lugar que corresponde”.

La alcaldesa al final mostró una carta, que sorprendió al propio Amorós, donde Allende pedía su incorporación al club deportivo Everton, cuando tenía 15 años.

Las senadoras Isabel Allende (PS) y Claudia Pascual (PC) y el diputado español Enrique Santiago (Izquierda Unida) presentaron el libro, con sentidas declaraciones y el realce de la figura del exMandatario. “Ha sido la biografía de mi padre que más he recomendado”, dijo la senadora Allende. En el acto también estuvieron presentes el diputado Jorge Brito (RD), los seremis de Ciencia Jorge Soto, Justicia Paula Gutiérrez y Energía Arife Mansur, dirigentes de organizaciones de DDHH, como Graciela Jiménez, y dos integrantes del Grupo de Amigos Personales (GAP) de Allende.

¿El más importante del siglo XX?

Las afirmaciones de la alcaldesa Ripamonti abrieron el debate del que hoy se hacen parte cinco historiadores.

Karen Alfaro, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UACH, dice que “en el sentido de la relevancia que adquiere al encarnar un proyecto histórico de realización de la sociedad es sin duda una de las figuras más relevantes del siglo XX, porque encarna el protagonismo de un sujeto colectivo: el pueblo de Chile, siendo un proceso reconocido internacionalmente por la construcción democrática del socialismo; la ‘Vía Chilena al Socialismo’”.

Pablo Aravena, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la UV, lo comparte: “Allende es una de las figuras más importantes de la política chilena contemporánea del siglo XX, pero también de la política mundial, por lo atípico, heterodoxo, que fue el proceso de la Unidad Popular (UP)”.

Y también coincide, pero con matices, Fernanda Lanfranco, Doctora en Historia de la Universidad de York: “Sin duda Allende fue una figura trascendente a nivel nacional e internacional durante el siglo XX. Sin embargo, desde la disciplina histórica, no se puede afirmar aquello en forma absoluta, ni en su caso ni en ningún otro. Tendríamos que añadir en qué aspecto y para quiénes es importante”.

Por otro lado, Ricardo Iglesias, director del Instituto de Historia de la PUCV, y Claudio Llanos, académico de Historia contemporánea en el mismo instituto, ratifican que es la figura más importante, pero desde el punto de vista de la controversia. “Probablemente es la figura más compleja del siglo XX. No hay otra figura que genere tanta discusión y debate”, dice Iglesias. Mientras, Llanos plantea que “en el ámbito de la afirmación en sí, que es una afirmación fuerte, diría que Allende es el personaje de la historia presidencial de Chile en el siglo XX que convoca las mayores discusiones y debates, como Presidente, y en eso tiene una relevancia que no se puede desconocer”.

“El proceso más observado a nivel mundial”

Ripamonti también dijo que Allende fue un “líder excepcional, que condujo el proceso político chileno más observador a nivel mundial”. Aravena está de acuerdo, ya que “en todo el mundo el socialismo se abría paso mediante revoluciones, y en el caso chileno Allende y la UP lo definieron como una revolución que se iba a abrir paso con todas las herramientas disponibles que diera -lo que se llamaba en la época- la legalidad burguesa. Y en eso Allende era muy consecuente”.

También Lanfranco, al señalar que la conformación de la UP y su proyecto de la vía chilena al socialismo “fueron procesos históricos muy observados a nivel internacional. En el contexto de Guerra Fría, en el cual se veían enfrentados distintos proyectos de modernización capitalista y socialista, generaba mucho interés, especialmente luego del triunfo de Allende, la posibilidad de que un país del ‘Tercer Mundo’ alcanzara la revolución por una vía diferente a la revolución armada. Esto era un fenómeno único a nivel mundial”. Y coincide Llanos, por ser Allende “un Presidente que se definía marxista, apoyado por fuerzas de izquierda en el contexto de la Guerra Fría”.

La alcaldesa también expuso que el exPresidente “dirigió un proceso de unidad único, aunando a todas las fuerzas populares y progresistas de izquierda a su proyecto revolucionario”. Pero para Iglesias ello “históricamente no es correcto. Allende no fue la primera opción de la alianza. Eran otros los candidatos. Para la UP había más alternativas que Allende. El MAPU por ejemplo iba con Chonchol, el PC tenía al propio Neruda. Allende logra imponerse en la alianza, pero no era necesariamente el líder para encabezar la alianza”. De hecho, añade, “Allende termina siendo un Presidente con cierta distancia de su propio partido y más apoyado por el PC que por el PS. La alcaldesa puede tener razón en el post, o sea, después se transformó en gran figura, pero fue una figura compleja en la propia alianza de la UP”.

Por otro lado, Llanos y Lanfranco coinciden en esta característica atribuida al exMandatario. Llanos señala, no obstante, que “para la UP no fue fácil. Había otros candidatos, entre ellos Pablo Neruda. Allende logró representar un debate y un programa que no fue de fácil arribo, el programa único, las 40 medidas. Logró unificar a un mundo político donde habían bastante diferencias ideológicas, o habían existido diferencias ideológicas, pero lograron unirse a este programa”. Mientras, Lanfranco asegura que “Allende fue el candidato presidencial de las principales coaliciones de izquierda en la segunda mitad del siglo XX, primero con el Frente de Acción Popular y luego a la cabeza de la UP. Tanto el PS como el PC, que eran los principales partidos de la izquierda chilena, pertenecieron a esas coaliciones, por lo que en cierta medida podríamos decir que logró aunar a una gran parte de la izquierda”.

Valores vigentes

Casi al concluir su discurso, la alcaldesa Ripamonti señaló que “los valores y las causas que motivaron la vida de Salvador Allende están completamente vigentes”, lo cual es compartido por Alfaro, quien asevera que “efectivamente, las fuerzas democráticas en el presente mantienen una ética política que busca las transformaciones estructurales que permitan mejorar la vida de las mayorías en nuestra sociedad, una sociedad más justa, digna y en la que existan derechos sociales y apego irrestricto a los derechos humanos, siempre va ser la base de un proyecto social que adquiere vigencia frente a un modelo profundamente desigual y antidemocrático”.

Por su parte, Iglesias comenta que “sí, el tema de la dignidad de las personas formaba parte importante del discurso de Allende y creo que sigue siendo vigente. Las condiciones materiales de la sociedad, como vivienda, fue una gran idea, no sólo de Allende, sino también de Frei Montalva o de Alessandri, y siguen siendo temas absolutamente vigentes”. Y Llanos, que “si hablamos de salir de la pobreza, de una sociedad menos desigual, que son incluso cuestiones que la socialdemocracia europea después de la UP matizó, pero que ha seguido planteando, (...) por cierto los temas de desigualdad, de justicia social, de derechos laborales, siguen estando en la agenda política, entre las preocupaciones”.