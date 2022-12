Se busca a Agustín O’Ryan Soler: cómo un joven curicano condenado por abusos sexuales burló la justicia

La tarde de este miércoles, un centenar de mujeres marchó por las calles de Curicó, en la Región del Maule. El motivo de la convocatoria era uno: exigir la detención de Agustín Felipe O’Ryan Soler (20). Esto luego de que, una vez conocida la condena a siete años de cárcel por los delitos de abuso sexual y violación, el sujeto no fue habido por la policía en su hogar donde se encontraba cumpliendo el arresto domiciliario y se dio a la fuga. A partir de aquello surgen algunas dudas, la principal es ¿cómo logró burlar la justicia y fugarse?

O’Ryan Soler fue condenado luego de que en 2021 se presentaran dos denuncias en su contra, una por violación y otra por abuso sexual agravado. Ambas denunciantes son menores de edad y según pudo comprobar el Ministerio Público, el imputado las atacó mientras ellas se encontraban en estado de ebriedad y en un contexto de fiesta con amigos. Además de eso, la fiscalía le imputó otro delito de abuso, pero por ese hecho fue absuelto. El acusado es miembro de una reconocida familia curicana, que ha amasado su patrimonio mediante las conocidas “cecinas Soler”.

A partir de la primera denuncia, que ocurrió con seis días de diferencia del segundo hecho, el caso se hizo públicamente conocido en Curicó. A través de redes sociales, grupos de jóvenes difundieron audios de WhatsApp, mensajes y se organizaron manifestaciones en contra del curicano. La familia de las víctimas es representada por la abogada penalista Johana Heskia.

El 24 de julio de 2021, y tras la segunda denuncia, la PDI detuvo a Agustín O’Ryan Soler. Un día después, el Juzgado de Garantía de Curicó lo dejó en prisión preventiva. Sin embargo, el 2 de agosto del mismo año la Corte de Apelaciones de Talca revirtió la decisión y determinó arresto domiciliario total. El desenlace de aquello sería todo lo que no esperaba la justicia: el sujeto se fugó tras conocer su sentencia.

Las sospechas familiares

Luego de dictarse el arresto domiciliario, O’Ryan Soler fijó su domicilio en el exclusivo sector Zapallar en Curicó. Según constató Carabineros, quien debía revisar que la medida cautelar se estuviera cumpliendo, desde el inicio de esta se realizaron 308 controles en su casa. De estos, todos fueron cumplidos correctamente, hasta que huyó.

El 7 de noviembre comenzó el juicio oral en contra de O’Ryan Soler, el que se extendió por 18 días y contó con la participación de más de 50 testigos. El último día, cuando fue condenado, la fiscalía pidió al tribunal, en la misma audiencia, que se modificara la medida cautelar a prisión preventiva, a lo cual el tribunal no accedió y mantuvo el arresto domiciliario. En todo el tiempo que duró esta medida, no se reportó ningún incumplimiento.

Un mes después fue la lectura de sentencia. Esta fue la única audiencia en todo el juicio que se desarrolló vía remota. En las policías hay sospecha de que ya a esa altura el imputado no estaba en su casa, ya que puso un fondo difuminado que hasta el día de hoy no permite saber si ya estaba ejecutando sus planes de fuga.

Tras comunicarse la condena efectiva de cárcel, la fiscalía insistió con solicitar la medida de prisión preventiva. Esta vez el tribunal accedió y ordenó que el condenado fuera trasladado de inmediato a la cárcel. A raíz de eso, el Ministerio Público coordinó su detención con la PDI. Funcionarios de la policía civil llegaron al lugar, sin embargo, no lo encontraron. Ya estaba declarado en rebeldía.

Carabineros informó que el último día que se controló su presencia cumpliendo la medida de arresto domiciliario, fue el 6 de agosto. Desde esa jornada hasta que concurrió la PDI, no se tiene registro si O’Ryan Soler estaba en su casa o ya se había escapado.

Para la fiscal del caso, Carmen Gloria Manríquez, “esto en definitiva no es responsabilidad de ninguna otra persona que del acusado, es él quien ha decidido vulnerar lo que la ley ha establecido. El tribunal ordenó que él entrara a la medida cautelar de prisión preventiva, él huyó y se fugó”.

¿Dónde está?

Tras conocerse que O’Ryan Soler no estaba en su domicilio, y que no era habido, la fiscalía activó una “alerta celeste”, lo que permite informar inmediatamente a la policía y a los pasos fronterizos para impedir que la persona salga del país. Además del arresto domiciliario, el sujeto cuenta con la medida de prohibición de salir del país. De haber conseguido abandonar Chile, dicen fuentes del caso, lo hizo por pasos no habilitados.

En ese sentido, además, La Tercera PM pudo conocer que el condenado a siete años de cárcel tampoco tiene pasaporte vigente y su carnet de identidad es de larga data, lo que no permitiría identificarlo con su aspecto actual.

El prefecto Luis Campos, jefe prefectura Curicó de la PDI, confirmó que se “está trabajando con un equipo interdisciplinario con el fin de reunir los antecedentes necesarios con el fin de establecer su actual paradero y ponerlo a disposición de la justicia como así ha sido ordenado. La fiscalía ha dado órdenes específicas para que la PDI continúe con estas diligencias”.

Manríquez, por su parte, sostiene que se están “realizando distintas diligencias tendientes a dar con el paradero del imputado, nosotros contamos con una unidad especializada que es quien gestiona la alerta celeste para que en definitiva todo el sistema, todos los operadores, sepan de la existencia de esta orden de detención y que el imputado está con la orden. Además, tiene arraigo, por lo tanto, el sujeto no puede salir del país por ningún pasa habilitado para ello”.

A pesar de que no existen noticias del paradero del condenado, quien sí ha hecho referencia al caso es su abuelo Ernesto O’Ryan. A través de Facebook el hombre compartió una foto de su nieto, señalando que “aprendiste que a las pendejas mal nacidas no hay que ni pescarlas, que los amigos que tenías al final no los tenías, y que la vieja cu... de la fiscal Carmen Gloria Manríquez es una loca que vale...”.

Quienes conocen de las indagatorias para lograr la detención de O’Ryan Soler apuntan a que sería esta misma red familiar quien habría colaborado en que aún no pueda ser encontrado, por lo que se cree que podría estar oculto en la casa de alguien de su círculo familiar. ¿Con qué fin? Una de las razones para no presentarse ante la justicia sería que están esperando “ganar tiempo” para poder presentar un recurso de nulidad del juicio, y revertir la pena. Para esto, tiene plazo hasta el 19 de diciembre.