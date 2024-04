Se publicarán en octubre las memorias póstumas de opositor ruso Alexei Navalny

Probablemente sospechando lo que le pasaría, Navalny no tardó en poner en escrito sus memorias. Tales textos, que empezaron a escribirse hace cuatro años, saldrán en forma de un libro llamado “Patriota” en octubre de este año, según anunció Penguin Random House esta semana.

El líder de la oposición rusa y activista pro-democracia había conseguido terminar el libro poco antes de morir en prisión en 2024, habiendo dictado alguna de las partes. Navalny, que empezó su carrera como un abogado, terminó convirtiéndose en el crítico más fiero de Putin, fundando la Fundación Anti-Corrupción y siendo laureado con el premio Sahkarov para “individuos, grupos y organizaciones que han hecho enormes contribuciones protegiendo la libertad de pensamiento”.

Su misteriosa muerte en la cárcel, pocas semanas antes de las elecciones donde Vladimir Putin se aseguró otros cinco años a la cabeza del Kremlin, conmocionó a la opinión pública y a sus seguidores en Rusia.

Flores dejadas por los seguidores de Navalny en su funeral en Moscú. Foto: Reuters.

“Patriota”, el libro que se publicaría en octubre, sería las únicas memorias de Navalny, y recorre su vida desde sus inicios, su matrimonio, su carrera política y activismo. De acuerdo a Vintage, la editorial que trabaja el libro en Reino Unido, el libro “expresa la convicción total de Navalny de que el cambio no puede ser resistido, y va a llegar”.

“Con vívidos detalles, que incluyen correspondencia nunca antes vista desde prisión, Navalny relata, entre otras cosas… los numerosos atentados contra su vida y contra las vidas de las personas más cercanas a él, y la incesante campaña que él y su equipo luchó contra un régimen que se volvía cada vez más dictatorial”, incluye el comunicado de la editorial.

Yulia Navalnaya, la viuda de Alexei, ha estado supervisando el trabajo con los editores para llevar el libro a las imprentas. En un hilo de X, describió el libro como “un testamento no solo de la vida de Alexei, pero de su inquebrantable compromiso para luchar contra la dictadura: una lucha por la que dio todo, incluyendo su vida”.

“Compartir su historia no será solo honrar su memoria, sino también inspirar a otros a posicionarse por lo que es correcto, y nunca perder la vista de los valores que realmente importan”, agregó Navalnaya.

La historia continua más abajo

Más sobre Alexey Navalny

Yulia Navalnaya a las afueras de la embajada rusa en Berlín. Foto. Reuters.

Navalnaya, pocos días después de la muerte de su esposo, aseguró que tomaría su testamento para continuar su lucha política, además de acusar a Putin de haberlo asesinado.

Refiriéndose a la manera en que se publican estas memorias, Navalnaya aseguró: “Este no es el modo en que imaginé que Alexei escribiría su biografía. Pensé que tendríamos 80 años, y él estaría sentado frente al computador con la ventana abierta, tecleando. Y yo estaría diciéndole que nuestros nietos llegarían pronto, diciéndole que se está ocupando con cosas sin sentido”.

Por su parte, la vocera de Navalny, Kira Yarmish, también comentó el libro: “Hoy es el fin de los secretos. El libro de Alexéi, que empezó a escribir en Alemania y terminó en la cárcel, será publicado”.

De momento, no se sabe si el libro saldrá a la venta en Rusia. Allí, Navalny fue condenado como líder de un grupo extremista, por lo que su fundación y oficinas fueron declaradas ilegales. Blanco de varios intentos de asesinato, Navalny recuerda el envenenamiento de 2020 con un agente nervioso que lo obligó a ser hospitalizado, primero en su tierra natal y luego en Alemania, durante un largo período.

La tirada del libro será de 500 mil ejemplares, y saldrá a la venta en todo el mundo el 22 de octubre. Según su esposa, ya ha sido traducido a 11 idiomas.

Navalny tenía serias aspiraciones políticas, luego de intentar ser alcalde de Moscú y haber conseguido un nombre como el opositor más famoso de Putin. Fue sacado de las papeletas como candidato a presidente, luego de que una corte rusa lo condenara por fraude, en una sentencia que muchos ven como motivada políticamente. Su influencia, de todos modos, se vio de otras maneras: organizó protestas contra Putin, además de su fundación y equipos de investigación para develar la corrupción en Rusia.

Navalny estaba muy consciente de que su activismo lo ponía en riesgo, pero como indica The New York Times, “se mantuvo con una alegría desafiante, con una personalidad irónica y bromista que ayudó a impulsar parte de su activismo viral en línea”. Consultado por lo que podía el régimen ruso para callar a sus opositores en una entrevista con CBS News en 2017, respondió: “Estoy tratando de no pensar mucho en eso. Si empiezas a pensar en qué tipo de riesgos tengo, no puedes hacer nada”.