Sebastián Sichel por cambio de nombre de calle en Ñuñoa: “El concejo tomó una decisión autoritaria, de amarre”

La aprobación de este miércoles para el cambio de nombre de la Avenida República de Israel a Nueva Ñuñoa por parte del Concejo Municipal de la comuna ya genera polémica. La decisión, justificada por algunos concejales como una forma de sancionar el “genocidio” cometido por Israel en la Franja de Gaza, no solo revive el nombre original de la calle en 1959, sino que también polariza a la comuna. Todo ad portas del cambio de mando de alcalde que se vivirá este viernes.

El futuro edil de Ñuñoa, Sebastián Sichel (ind.), no tardó en reaccionar. En entrevista con La Tercera se muestra en contra de la medida y critica duramente el rol de concejalas del Frente Amplio y del Partido Comunista. Además, señala que esta decisión, tomada con siete votos a favor y uno en contra, afecta la convivencia y genera gastos innecesarios para una comuna que enfrenta otros problemas.

Desde su perspectiva, la medida no solo carece de legitimidad democrática al ser tomada por un concejo saliente, sino que también vulnera las tradiciones y prioridades de Ñuñoa. Frente a esto, afirma que realizará una consulta ciudadana a los vecinos para ver si es necesario retrotraer la decisión.

¿Qué le parece el cambio de nombre de Avenida República de Israel?

Hoy ocurrió un hecho insólito: en la última sesión del Concejo Municipal, en la que no hay alcaldesa porque se fue a la Subsecretaría de Deportes, varios de los miembros que tomaron la decisión perdieron la elección, como Kena Lorenzini y otros. El concejo tomó una decisión de largo plazo para la comuna usando una técnica autoritaria, conocida como leyes de amarre, dejando al próximo concejo amarrado a esta decisión de cambiar el nombre a una calle. Esto se hizo sin consultar a los vecinos de esa calle y exportando un conflicto internacional a Chile, lo que me parece una muy mala decisión. Además, fue tomada de manera unilateral y en contra de las normas básicas de respeto hacia los vecinos y las autoridades que asumirán. Una decisión así no puede ser impulsada por intereses ideológicos y menos cuando se ha perdido la legitimidad política para tomarla.

¿Considera que vulnera reglas de la democracia?

Nadie en su último día como autoridad, después de haber perdido una elección, debería tomar decisiones de largo plazo. Esto demuestra una falta de respeto democrático hacia las nuevas autoridades que asumirán el cargo, en este caso, los nuevos concejales. Además, este tipo de decisiones, tomadas de manera apurada y sin consultar adecuadamente a los vecinos, representan lo peor de las malas prácticas políticas. Es un intento de dejar amarrado al próximo concejo y de imponer una agenda que no refleja las verdaderas necesidades de la comuna. Esto vulnera gravemente la confianza de los vecinos en sus instituciones, y como próximo alcalde no puedo avalar este tipo de acciones.

¿De dónde cree que surge la idea del renombre y quiénes ve que están detrás?

La idea surge de concejales como Alejandra Valle y otros que fueron derrotados en las elecciones. Ellos decidieron imponer esta medida sin lo más básico: consultar a los vecinos que viven en esa calle. Esto, además, es un reflejo de una práctica común en regímenes autoritarios, donde, al perder la mayoría, intentan imponer condiciones de última hora. Lo más grave es que esta medida no tiene en cuenta el impacto que tendrá en la vida cotidiana de los vecinos, desde los gastos adicionales que implica hasta la polarización que genera en la comuna. Este tipo de decisiones muestran una desconexión total con las verdaderas preocupaciones de Ñuñoa, que son la seguridad, los servicios básicos y la convivencia.

¿Qué consecuencias tendrá esta decisión para la comuna?

Afecta gravemente a los vecinos de la comuna. Primero, genera gastos adicionales que no cubrirá el concejo saliente, como el cambio de domicilios en documentos oficiales, la instalación de nuevos letreros y otros costos administrativos. Segundo, polariza aun más a la comuna, llevando un conflicto internacional a un nivel local que no corresponde. Esto no solo altera la convivencia en Ñuñoa, sino que también desvía recursos que deberían estar destinados a resolver problemas urgentes. Finalmente, es una medida que no tiene el respaldo real de todos los vecinos, ya que muchos de ellos no fueron consultados adecuadamente. Esto vulnera su confianza en las instituciones municipales.

¿Qué medidas planea tomar al asumir?

Voy a pedirle al próximo concejo que tome una decisión razonable basada en cuatro criterios básicos: nunca traer conflictos internacionales a la comuna, no aumentar los gastos si no es necesario, respetar las tradiciones y fomentar la tolerancia dentro de la comuna. Por otra parte, voy a hacer una consulta a los vecinos que viven en esa calle para cumplir con las bases democráticas y espero que el nuevo concejo lo revise pensando en el bienestar de los vecinos, no en agendas ideológicas.