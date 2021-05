Seguimiento de Dipolcar y consignas de apoyo a presos mapuche y del estallido: Los detalles de la detención del adolescente del caso Pío Nono

Sus ropas fueron clave. A.J.A.A. (17) vestía un cortaviento de color azul con blanco, casco blanco con azul, una mochila negra y zapatillas del mismo color. Y D.N.V.F. (17), un pantalón de buzo azul con franjas de color blanco y un polerón azul con el estampado de un búho en la parte de atrás. Su vestimenta sirvió para que funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) los siguieran a través las cámaras de seguridad, hasta que fueron detenidos cerca del Parque Los Reyes. A ambos se les arrestó por presuntos desórdenes y daños en la sede de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y al memorial del fallecido senador Jaime Guzmán, ocasionados ayer por un grupo de ciclistas.

Según antecedentes del caso, la convocatoria se realizó a través de redes sociales en el perfil de Instragram ciclistas_singrupozonasur.

En el caso de A.J.A.A., esta no es la primera vez que el menor de edad es detenido por Carabineros. El 2 de octubre de 2020, el joven cayó hacia el lecho del río Mapocho, en medio de manifestaciones en el sector de Plaza Baquedano. Por este hecho se le imputaron cargos por homicidio frustrado al sargento de Carabineros Sebastián Zamora (23), a quien el Ministerio Público acusó de impulsar al río A.J.A.A. Ese mismo día, se abrió una investigación en contra del menor de edad por presuntos desórdenes públicos, causa que aún permanece abierta sin formalizados.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, todo lo que pasó este domingo fue captado por cámaras. Lo primero que vio la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros, fue a cerca de 500 ciclistas recorriendo calles de de Providencia, hasta llegar a la sede de la UDI, en calle Suecia, donde un grupo se desprenden del resto de los ciclistas y empiezan a atacar la casa, lanzando objetos contundentes y fuegos artificiales, rayéndola y rompiendo los de vidrios de un ventanal y de la puerta de ingreso.

Según la misma información, luego llegaron al frontis de la sede de RN, donde también rayaron muros y rompieron tres ventanales. A raíz de la situación, el guardia de seguridad escapó del lugar. Después, los ciclistas llegaron cerca de las 9.20 al memorial Jaime Guzmán, en Las Condes. Ahí, un grupo de estos se desprendió nuevamente del resto y empezó a rayar el memorial con spray con consignas sociales.

Posteriormente, las personas se dirigieron hacia Estación Central.

El teniente Gonzalo Fernández Polanco, quien formó parte del equipo que detuvo ayer a A.J.A.A., declaró que ambos jóvenes “se mantenían identificados y seguidos (...) en el Parque de Los Reyes, (...) estaban siendo monitoreados por la Central (....). Una vez en el lugar, la central de Carabineros Comando y Control, comunica vía radial que uno de los sujetos, el cual vestía una chaqueta tipo cortaviento de color azul blanco negro, pantalón de buzo color negro, zapatillas marca Converse y que mantenía una mochila de color negro, estaba sentado al interior del Parque De Los Reyes, específicamente frente a la ex perrera de Santiago”.

Dijo que llegaron al lugar con vehículos tácticos y motos todo terreno: “Hicimos ingreso en las motos todo terreno al parque, con la finalidad de ubicar al sujeto con las características entregadas por la Central Comando y Control. Al ver la presencia policial, los individuos comenzaron a huir en diferentes direcciones, momentos en que la Central de Radios señala que el sujeto con las características entregadas anteriormente se encontraba en calle Esperanza esquina avenida Presidente Balmaceda, por lo que me trasladé hasta el lugar. En el trayecto logré observar que el cabo Mora, iba de infantería corriendo tras el sujeto, el cual se movilizaba en bicicleta realizando diferentes maniobras evasivas con la finalidad de evitar la detención. Cuando intenta sobrepasar el bandejón central de av. Presidente Balmaceda esquina Av. Carrascal, pierde el control de su bicicleta cayendo al suelo y el cabo González lo detiene”.

El carabinero detalló que al interior de su mochila había tres latas de pintura en spray, “un molde de papel con la leyenda A LXS P.P y el otro molde con un dibujo similar a una mano sosteniendo, aduciendo un lanzamiento de molotov y una bandera mapuche con las leyendas newen Anthony, especies que se mantenían al interior de una bolsa de genero con diseños de colores verde azul y celeste”.

Cuando lo estaban subiendo al carro policial, la Central de Comunicaciones Comando y Control informo vía radial que por calle Mapocho a la altura de calle Cueto, se trasladaba el otro joven en bicicleta: “Al llegar a la intersección de calle Santo Domingo, se logra detener la marcha de los ciclistas y así mismo procedo a la detención del sujeto con las características entregadas por la central de Comunicaciones”.

También entregó su testimonio el sargento Héctor Godoy Varas, quien trabaja en el Comando Control. Dijo que cerca de las 10.38, llegó “información de Dipolcar que en el Parque Los Reyes, frente a la ex perrera municipal, se encontraba el individuo que habría efectuado los daños a memorial de Jaime Guzmán y que este vestía cortaviento celeste con blanco y negro, buzo negro, zapatillas converse de color negro con planta blanca, mochila y en bicicleta”.

Y que luego, “personal de Dipolocar comunicó que hay otro individuo que se mantiene identificado como autor de los daños al memorial de Jaime Guzmán y que estaba en compañía del primer detenido y vestía con un buzo del club deportivo de la Universidad de Chile, y además tenía un águila en la espalda, instantes en que se procedió a indicar por radio las características y la ubicación del individuo conforme a lo indicado por personal Dipolcar, dándoles además las calles por donde se desplazaba el individuo”.

Los daños fueron avaluadas por $150 mil en la UDI, $2 millones en RN y $20 millones en el memorial de Jaime Guzmán.

El abogado de A.J.A.A. Fernando Monsalve, señaló a La Tercera PM que “se ha determinado a mi representado una medida cautelar de prohibición de acercarse a la sede de los partidos ideólogos de la dictadura y al memorial de uno de los personajes centrales del momento más oscuro de nuestra historia. La investigación corroborará o no si la autoría de estos daños menores corresponde al imputado y desde ayer hemos prestado la más absoluta colaboración”.

Apelación por cambio de cautelar de carabinero

El martes pasado Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario parcial para Sebastián Zamora, el exsargento de Carabineros imputado por homicidio frustrado a A.J.A.A, cuando este cayó del puente Pío Nono.

A raíz de esto, su defensa, además el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la fiscalía, apelaron ante la rebaja de la medida cautelar.

El abogado del menor de edad apuntó en su apelación a un “pre juzgamiento por parte del magistrado (Ponciano) Salles”, en La resolución que le rebajó la medida, al decir este último que “al menos en la opinión que se formó este juez en la audiencia del día 5 de marzo, perfectamente podría haberse solicitado derechamente la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno”. Para Monsalve, esto “implica una severa vulneración para esta parte y necesariamente que la argumentación y antecedentes que se debatieron en la audiencia de fecha 25 de mayo no fueron siquiera considerados, menos aún valorados como legalmente se debe”.

En tanto, la fiscal Ximena Chong, señaló en su apelación que “la decisión apelada agravia al Ministerio Público, por cuanto la medida cautelar impuesta no da debida cobertura al peligro para la seguridad de la sociedad invocado por esta interviniente, y se desajusta a los términos del debate, a la normativa vigente, y a las reglas de fundamentación, según se expondrá”.

¿Reincorporar al carabinero Zamora?

Pese a que distintos personeros de la UDI, encabezados por el diputado Gustavo Alessandri, han solicitado formalmente que se reincorpore a las filas de Carabineros al suboficial Sebastián Zamora luego de un peritaje solicitado por su defensa que descartaría el ánimo de matar al adolescente de 17 años que fue impulsado al Río Mapocho, desde el gobierno se descarta esa opción.

Fuentes de La Moneda explican que no se puede revisar la expulsión del carabinero en base a esos antecedentes, principalmente porque Zamora no fue separado de las filas por la conducta que hoy investiga el Ministerio Público como un homicidio frustrado en contra del menor de edad que fue impulsado hacia el lecho del Río Mapocho, si no que su marginación de la institución se debe a situaciones que -afirman desde Interior- ya no se tolerarán en la policía uniformada. Y es que Zamora mintió, nunca dijo que el día de los hechos portaba una cámara corporal personal y sólo fue hallada tras revisar su locker. Entonces, explican las mismas fuentes, si existe una petición por parte del ex uniformado para revisar su situación, lo cierto es que el motivo por el que fue separado de las filas institucionales no ha cambiado, ya que fue el ocultamiento del dispositivo personal que grabó el procedimiento que hoy es materia de un caso penal.