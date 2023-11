Senador Gastón Saavedra (PS) pide salida de Crispi: “Es absolutamente necesario que ingrese gente del Socialismo Democrático al Segundo Piso”

Al subjefe de la bancada de senadores del Partido Socialista, Gastón Saavedra, no le gustó la exposición que dio Miguel Crispi este lunes en el Congreso. Allí, el jefe de asesores del Segundo Piso del Presidente Gabriel Boric reconoció haberse enterado nueve días antes, y por medio de un “rumor”, del origen del lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado, el 16 de junio.

Disconforme, Saavedra -exalcalde de Talcahuano en dos ocasiones y otrora diputado- es una de las voces que pide la salida de Crispi del gobierno, lo que manifestó el mismo lunes a La Tercera. “El no haber actuado con mayor celeridad y en consecuencia con la responsabilidad política que él tiene hacen aconsejable que para el bien del gobierno (…) dé un paso al costado”, dijo.

Además, vuelve a poner en el foco uno de las peticiones de su sector: el ingreso del Socialismo Democrático al Segundo Piso, espacio que el Mandatario ha reservado para su núcleo más cercano.

Usted dijo que era mejor que Miguel Crispi diera un paso al costado. ¿Por qué?

Lo dije. ¿Durante cuántos meses se arrastran problemas? Es un desangramiento permanente del gobierno. Es un tiempo suficiente como para tomar decisiones -que le corresponden al Presidente-, porque estar en permanente agonía no es bueno para gobernar.

¿Lo mencionó solo por eso o vio algo en la comisión que le llamó la atención?

El como funcionario público, ante el conocimiento que él establece, debió haber denunciado lo ocurrido, más allá de que fueran conjeturas, porque eso lo va a determinar quienes investigan. Ellos establecen la gravedad y constitución de delitos. Pero un funcionario público ante un hecho que amerite dudas es mejor proceder para traer la tranquilidad posterior, que es la que hoy no se tiene por no actuar como correspondía.

¿Cree que las explicaciones del jefe del Segundo Piso no fueron suficientes?

Es que este es un tema que hay que terminar. No se puede mantener vigente porque la derecha se aprovecha de la situación y permanentemente apunta sus dardos ya no voy tras la figura del Segundo Piso, sino que también van sobre el Presidente. Entonces, esta es una cuestión que hay que terminar, no podemos seguir desgastando al Presidente, quien tiene que conducir. Para gobernar necesita tranquilidad, que todos estemos empujando el carro para el mismo lado y no haya estas dificultades que signifiquen desencuentros entre nosotros ni estar dando explicaciones permanentemente.

¿Entonces, a su juicio, la salida de Crispi ayuda a evitar el desangramiento?

La salida de Crispi terminaría con una situación que no es buena para el gobierno.

¿Se entiende que después de cinco meses que estallara el caso, recién Crispi reconozca que supo nueve días antes?

Tu mismo sacaste la cuenta. Cerca de 150 días después, cinco meses es mucho tiempo.

Algunos dicen que con los dichos de Crispi se cristaliza una debilidad en el Segundo Piso, grupo que al principio fue principalmente técnico y que pasó a ser político...

Cuando usted está en la casa de gobierno debe hacer política, aunque también sea un cuadro técnico. No es una situación que podamos decir es meramente técnico, esa definición es lo más lejano a la realidad porque cuando entras a La Moneda lo haces con méritos políticos.

Se critica que ese espacio, hoy político, no supo manejar la crisis siendo el núcleo de asesores más cercanos.

Allí surgen las principales indicaciones sobre cómo proceder en las crisis. Por lo tanto, debe haber la expertise necesaria para poder enfrentar crisis o acciones que demanden de hechos certeros para evitar que el Presidente esté permanentemente dando explicaciones.

¿El Segundo Piso dejó muy expuesto al Presidente Gabriel Boric?

Por supuesto. Su rol es proteger al príncipe.

¿Y esto es por la falta de expertise del Segundo Piso?

Es que para eso es el Segundo Piso, justamente.

¿Se debería fortalecer el Segundo Piso?

Es una decisión que el Presidente debe tomar. Él forma a sus equipos y particularmente su equipo más cercano es el que le entrega elementos, el procesamiento de diferentes datos y de situaciones que ocurren en el país y su gabinete. El equipo debe tener mucha capacidad, expertise técnica y política para poder entregar esas indicaciones y orientaciones al Presidente.

A fines de 2022 los cuatro presidentes de Socialismo Democrático sondearon la posibilidad de ingresar al Segundo Piso. ¿Debe este espacio ser integrado por ustedes?

A la luz de los hechos es absolutamente necesario que ingrese gente de Socialismo Democrático al Segundo Piso.

¿Lo considera como una aspiración llegar a ese espacio?

Es legítimo que el PS plantee su afán de colaborar para poder contribuir con la experiencia y conocimiento para que el gobierno pueda navegar entre las aguas complejas de la mejor forma.

¿Asumir algún rol en particular?

Eso lo determina el Presidente.

¿No lo han llamado del gobierno para quejarse por sus dichos?

No.