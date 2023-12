Senadoras lideran inédita protesta contra secretario de la Cámara Alta por mal clima laboral

Desde ayer en la tarde, la senadora y jefa de bancada DC, Yasna Provoste, comenzó a repartir hojas impresas con un críptico y sarcástico mensaje en contra del secretario general de la Cámara Alta, Raúl Guzmán, quien es el jefe administrativo de la institución.

La hoja que fue puesta a modo de cartel en los pupitres de algunos senadores decía: “Lista de Deseos 2024. No más acosos. No más hostigamiento. No más maltrato laboral”.

Además, de Provoste, el letrero figuraba también hoy en los pupitres de las senadoras Claudia Pascual (PC), Alejandra Sepúlveda (independiente ex-FREVS), Isabel Allende (PS) y Loreto Carvajal (PPD). También a modo de solidaridad accedieron a poner el mensaje los senadores Iván Flores (DC) y Daniel Núñez (PC).

Las bancadas del PS y el PPD.

Según explicó Iván Flores, esta inédita protesta tenía que ver con el “mal clima laboral” producto de la tensa relación que tiene el secretario de la corporación con algunas asociaciones de funcionarios del Senado. “La lista de deseos (el mensaje que contenía el letrero) apuntaba claramente a un malestar que hay entre distintas asociaciones de funcionarios del Senado, por una relación difícil o derechamente mala con la secretaría general... Es algo que hay que resolver. Mi llamado es a que el secretario general se siente a conversar con las asociaciones. No podemos dejar que un clima interno se siga enrareciendo”, dijo el parlamentario DC.

Guerra subterránea

Ya son varios los episodios conflictivos que se acumulan en los últimos años -algunos de los cuales han terminado en tribunales- que dan cuenta de una guerra subterránea entre Guzmán (quien es apoyado por un sector de los funcionarios) y grupos de trabajadores críticos de su gestión.

Desde agosto de 2019, a la fecha, se han presentado 14 acciones judiciales por funcionarios o exfuncionarios, de las cuales 5 se encuentran en tramitación, según los antecedentes oficiales que se han entregado a los senadores

La última polémica fue la desvinculación del exfiscal del Senado, Javier Norero, que motivó una dura respuesta de la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional, el pasado 13 de diciembre. “Desde el año 2019 la federación ha levantado alertas sobre una serie de irregularidades y vulneraciones que han tenido lugar en el Senado de la República, constatando con dolor y decepción, que las normas que se aplican a todos los chilenos no parecieran regular el quehacer del secretario general y jefe de servicio del Senado, quien ha realizado estos hechos en completa impunidad, por sobre la ley y eludiendo todos los controles internos y externos que debieran aplicar en un Estado democrático”, decía la declaración.

A través de un oficio, Guzmán explicó ante la Comisión de Régimen Interno (órgano integrado por senadores de todas las bancadas que supervisa la gestión administrativa) que “su labor de fiscal (de Javier Norero), como Jefe de la Unidad Jurídica del servicio, no resultó ser la esperada, presentándose como ineficiente, lo que motivó poner término a su contrata, conforme a los fundamentos y antecedentes consignados en la resolución respectiva”.

“A modo de resumen, se puede señalar: errores en Documentos. En el año 2022, se detectaron al menos 29 documentos con errores y visados por el exfiscal. Entre marzo y agosto del año 2023, se identificaron y representaron 79 documentos con errores provenientes de la Fiscalía del Senado”, decía el oficio.

En este largo historial de conflictos, la mayoría de los senadores ha optado por tomar palco, porque si bien no comparten el estilo de Guzmán, están de acuerdo con la depuración silenciosa que ha hecho de eventuales malas prácticas que había en algunas asociaciones, por ejemplo, una suerte de financiera ilegal, según denunció Guzmán a la Comisión de Régimen.

Prueba de ello, es que desde abril del año 2019 a la fecha, se han instruido 34 procedimientos disciplinarios y, a la fecha, existen 8 sumarios administrativos en tramitación

No obstante, las senadoras lideradas por Provoste han enarbolado la voz más crítica contra Guzmán, quien es funcionario de confianza de la sala. Es elegido y puede ser removido de su cargo por mayoría de la Cámara Alta.

El actual secretario de la corporación asumió en abril de 2019, con 30 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones. Entonces Provoste estuvo en los apoyos.

No obstante, las tensiones afloraron a poco andar. Ello llevó a que la sala del Senado tuviera que realizar una votación en marzo de 2022 para dirimir la continuidad de Guzmán. En esa ocasión la legisladora DC por Atacama y la exsenadora Adriana Muñoz (PPD) fueron los únicos votos en contra. Sin embargo, el secretario fue ratificado con 27 votos a favor y 2 abstenciones (Carlos Montes y Carmen Gloria Aravena).