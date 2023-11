¿Será renovado en el cargo? Los complejos días de Andrés Montes en la CMF tras las esquirlas del caso Hermosilla

Hasta el 14 de noviembre, los días de Andrés Montes Cruz como jefe de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) eran tranquilos. Más allá de la intensa demanda laboral que significa su puesto, no pasaba apuros. El clima laboral era bueno, la intensidad un poco menos de la que vivió como fiscal Regional Centro Norte, entre 2010 y 2017, y todo apuntaba a que la renovación por seis años más en su cargo en el organismo era un mero trámite.

Sin embargo, la filtración del audio en que Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, hablaban de juntar dinero para sobornar a funcionarios de Servicio de Impuestos Internos (SII) y también de la CMF, significó un intenso remezón en oficinas de abogados, el Ministerio Público, y también en ambas instituciones fiscalizadoras. Y, el daño colateral para Montes complica cada vez más su posibilidad de permanecer en la entidad liderada por Solange Berstein.

El caso tocó al exfiscal desde el momento en que los abogados y su cliente hablan de la apertura de un proceso probatorio que lleva la CMF respecto de Sauer. Es ahí que Hermosilla dice “eso está andando. Está en su carril y está andando perfecto y no hay ninguna novedad. Salvo la novedad, que nos dicen al final, en que Montes nos dice ´cabros, ojo, no debería decírselo pero se los digo, estamos pidiendo información sobre esta otra huevá”.

Según quedó registrado por Ley de Lobby, Hermosilla y Villalobos se reunieron el 31 de mayo, a las 9.15, con Montes, en representación de la corredora de bolsa STF Capital. El tema: : “conocer y colaborar en los actos que contemplan el área de la sanción actualmente impuesta a la sociedad que representa nuestro mandante Don Ariel Sauer Adlerstein”.

Los dichos Hermosilla cayeron mal en Montes. Quienes han conocido su situación actual, comentan que está molesto con la “imprudencia” del abogado, pero también con el hecho de que se lo involucró en una dinámica de la cual él nunca ha participado.

A sus cercanos les niega haber estado vinculado en cualquier tipo de irregularidad. Incluso, la presidenta de la Comisión, Solange Berstein, señaló ante el Senado que “si la empresa o sus representantes trataron de influir sobre algún funcionario de la institución, no hubo efecto alguno. Los hechos comprueban que la CMF actuó con la máxima severidad, proactividad, diligencia e independencia”.

Otra de las fuentes consultadas advierte que si hay algo en lo que Montes falló fue en no consignar -por Ley de Lobby- que en esa cita con Hermosilla y Villalobos también participaron otros funcionarios de la CMF.

El empinado camino a la reelección

Es en diciembre de este año que Montes termina su jefatura en la Unidad de Investigación de la CMF. Su trabajo ha sido bien evaluado por el resto de los consejeros. Cuando él llegó al cargo echó a andar esta oficina en la que trabajan 21 funcionarios.

Ubicada en el piso 8 del edificio enclavado en el centro de Santiago, allí se indagan todos los movimientos de las entidades financieras. Desde su creación, en 2018, y hasta fines de 2022, la Unidad de Investigación ha recibido 980 denuncias externas e internas y ha iniciado 255 investigaciones. Según publicó Pulso el 4 de noviembre de este año, solo el año pasado sancionó a 109 personas, el 61,5% de las cuales correspondieron a infracciones en el mercado de valores; 20,2% a seguros y 9,2% al mercado bancario.

Dado ese correcto andar de la unidad de la reelección de Montes por un año más estaba asegurada, pero tras el escándalo este plan -al menos- queda en entredicho. Con la creación de la comisión investigadora del caso en la Cámara, una citación a Montes será un punto obligado. “Si bien esas reuniones fueron consignadas en lobby, creo que lo prudente sería que el señor Montes aclarara esta situación y se presentara a declarar”, dijo una vez que estalló la causa, el diputado Republicano, José Carlos Maza. Además, por ser hijo del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), en la oposición también evalúan hacer un punto político.

Por ahora, Montes ha mantenido silencio. No ha dado entrevistas, pero no por decisión de él, señalan quienes han podido conversar con el abogado, pues su intención es aclarar todos los puntos que se le cuestionan y salir a desmentir algún contacto o entrega de información a Hermosilla. Pero, dicen, no depende de él, sino lo que decidan sus superiores en la CMF, lugar donde la tranquilidad que encontró luego de salir del Ministerio Público se hace cada vez más difícil.