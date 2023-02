Sin margen para pactos de omisión: mayoría oficialista desestima idea del PPD

En uno de sus últimos intentos por mantener a flote la existencia de una segunda lista dentro de los partidos del oficialismo, ayer, en un punto de prensa, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, les solicitó a los demás timoneles de la alianza de gobierno que empezaran a estudiar eventuales pactos de omisión, que permitan a ambas coaliciones -Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático junto a la Democracia Cristiana- permanecer unidas durante las elecciones.

Sin embargo, las petición de Piergentili no cayó nada bien en buena parte de las colectividades oficialistas. La respuesta más dura la encontró en el Partido Socialista (PS), la tienda con la que precisamente han estado tensionados debido a la discusión de las dos listas. En el colectivo consideran que, a solo tres días del cierre de listas, ya es demasiado tarde como para ponerse de acuerdo en una estrategia de ese tipo.

Este escenario solo complicó aún más la posición defendida por Piergentili, quien también se enfrenta a una resistencia interna en su partido.

La timonel socialista, Paulina Vodanovic, fue bastante explícita al respecto. Esta mañana, en Radio Universidad de Chile, dio un portazo al planteamiento de Piergentili y señaló que “hay gente que no va a votar nunca por la derecha. Si esas personas adhieren al PPD, dentro de nuestra lista van a a buscar al PPD. Si hay personas que votan DC, buscarán al candidato DC. Por lo tanto, la base de apoyo va a estar dentro de una lista. Dentro de una lista sí es posible hablar de pactos por omisión”.

La presidente socialista, en la misma entrevista, agregó que “si vamos todos juntos, ahí privilegiaremos al candidato más competitivo dentro de una lista. Pero hablar de pactos de omisión en dos listas, en un ambiente que no va a haber esa voluntad política, porque hay que ser claros, que si hay partidos que se quedan fuera, los otros partidos no van a estar en condiciones de darles los cupos por omisión. Entonces, los cupos por omisión son posibles, sí, pero son posibles dentro de una lista total”.

A modo de ejemplo, Vodanovic dijo que si el PPD tiene a Sergio Bitar como candidato en Iquique, “será preocupación de toda la lista, de las 12 fuerzas que integremos la lista, que sea el candidato privilegiado y que hagamos un pacto por omisión para ser electo. Pero si Bitar va por la lista del lado, nadie querrá darle el cupo”.

Lo cierto es que estos cálculos no son propios de Vodanovic. El presidente de Comunes, Marco Velarde, comentó que “esto un debate que estamos dando, pero mi opinión es que la lista de la unidad progresista tiene que pensarse en grande y maximizar sus posibilidades de alcanzar una mayoría en el consejo constitucional. Por el principio de competencia electoral, no podemos a priori omitirnos de una región en la que tenemos candidaturas con posibilidades de ser electos”. Desde la directiva de Convergencia Social coinciden en que sería “muy difícil” alcanzar este tipo de pacto y dicen no tener razones para hacerlo.

En la misma línea, el presidente de Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch, argumentó que “es difícil entender que un partido que quiebra la unidad que nos pidió el Presidente (...) luego esté planteando tener un pacto por omisión”. Según el parlamentario, lo más incomprensible es el argumento que se entregó por parte del PPD para ir en dos listas sobre que, de esa forma, se podría capturar a votantes del Rechazo que jamás votarían por Apruebo Dignidad. “Yo me pregunto: ¿cómo se espera que una omisión esos votantes voten por candidatos de Apruebo Dignidad? Una de las dos tesis está equivocada, no es posible que se sustenten ambas”, cuestionó Hirsch.

“Plantearse hoy día pactos por omisión me parece que está totalmente fuera de lugar. No compartimos como Acción Humanista que después de quebrar una lista de unidad se está planteando un pacto por omisión para disimular la situación que se ha producido que me parece muy lamentable”, lamentó Hirsch.

Quien es un poco más optimista al respecto es el senador Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática), quien planteó que “yo siempre voy a tener disposición y flexibilidad táctica. Ahora, estas negaciones son entre pactos electorales, no entre partidos en términos bilaterales. Por tanto, tendremos que conversar con el pacto la disposición a sentarse a la mesa a conversar con la otra lista”.

En cualquier caso, dentro de Apruebo Dignidad enfatizan que ellos discrepan con la tesis de Piergentili sobre que una segunda lista sea capaz de ampliar la base social del gobierno. Por lo mismo, lamentan la ratificación ocurrida ayer en el PPD sobre la idea de ir en dos listas. que se haya desechado la lista unitaria del oficialismo.

Como sea, en privado, dentro del PPD ayer reconocían que hay regiones en las que quieren participar sí o sí, sin posibilidad de omitirse. Estas son Arica y Parinacota, Tarapacá, el Biobío, Los Lagos, la Región Metropolitana y Aysén. En sintonía, dentro de Apruebo Dignidad reconocen que los partidos del Socialismo Democrático corren con ventaja en comparación a ellos en regiones como O’Higgins, el Maule, Ñuble, el Biobío y La Araucanía.

Quien respaldó a Piergentili fue Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, quienes también respaldan la existencia de una segunda lista. “Estamos abiertos a cualquier coordinación que se produzca entre las listas que eventualmente se logren inscribir el 6 de febrero que corresponden a la alianza de gobierno más la Democracia Cristiana”, sostuvo.