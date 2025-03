Subsecretario de Bienes Nacionales y la orden de silencio por compra de la casa de Allende: “Por ningún motivo yo podía referirme al tema”

Aunque las gestiones del gobierno del Presidente Gabriel Boric para adquirir en favor del Fisco la casa del expresidente Salvador Allende comenzaron en 2023, no fue hasta el 11 de noviembre de 2024 que el subsecretario de Bienes Nacional -cartera encargada de ejecutar la compra-, Sebastián Vergara, tomó conocimiento de dichas tratativas, como al menos declaró el pasado 21 de enero ante el Ministerio Público.

El geógrafo de profesión y militante PPD compareció ante los investigadores en calidad de testigo, detallando, en primer lugar, el funcionamiento de la repartición y las labores que a él le correspondías.

Así, detalla que su primera participación en conversaciones relativas a la compra fue en la citada fecha, en el marco de una reunión vinculada al presupuesto de la cartera, donde la entonces ministra Sandoval les indica, como él señaló ante el ente persecutor, que había un incremento en los fondos.

“La señora ministra informe que existe un incremento presupuestario, con la finalidad de adquirir las viviendas de los ex presidentes (Allende Y Aylwin), indicando que era por la suma de $2.400.000.000 en la partida presupuestaria que permite adquirir propiedades a través de la cuenta del Ministerio el cual venía de la Dipres. Indica la Ministra que está trabajando en la adquisición de las propiedades con celeridad, ya que existía poco tiempo para ejecutar el presupuesto, debido a que el año presupuestario finalizaba el 31 de diciembre de 2024″, comentó.

Pasan las semanas, se le exponen ciertos antecedentes, como el decreto que autorizaba la compra -el n°38-, hasta que el 31 de diciembre llega el anuncio oficial de que se había concretado la adquisición.

“Con fecha 31 de diciembre de 2024, la jefa de comunicaciones de la Sra ministra Sandoval, doña Francisca Acevedo, ella le señala textual a mi jefa de prensa doña Nancy Muñoz, que “ese día se iba a comunicar públicamente la compra de las casas de los ex presidentes, y que por ningún motivo, yo podía referirme comunicacionalmente sobre este tema”, esto en horario de la mañana”, expuso el subsecretario ante los investigadores.

Tras el anuncio, el 2 de enero, la ministra hace uso de su feriado legal y Vergara queda como ministro subrogante, y coincidiendo con ello, comenzaron los reproches a nivel comunicacional sobre la transacción. Se comenzó a cuestionar el valor pagado y también que habría actos inconstitucionales.

Rescindir la compra

Fue recién el viernes 3 de enero, de acuerdo con lo expuesto por el subsecretario, que tuvieron que tomar cartas concretas ante la crisis desatada.

“El viernes 3 de enero, siendo las 11.34 horas, se presenta con mi persona, la jefa de gabinete de la ministra, Denisse Hernández, quien entra a mi oficina, y la note muy preocupada, ante lo cual convoqué a mi jefe de gabinete José Carlos Chacin, y nos comienza a relatar que la compra de la casa Allende posee un problema asociado a un impedimento legal de compraventa, ante lo cual le pregunto si estaba segura de lo que nos informaba, y nos refiere que lo había corroborado con la división jurídica, en específico con la jefa doña Macarena Diez”, aseveró.

Y continuó: “Señala que existiría un impedimento por la parte vendedora, que impide que el trámite llegue hasta el final, y me pide al no estar la ministra, que la acompañé a una reunión a Palacio en ese instante. Respecto de los vendedores, estaba en conocimiento que la masa hereditaria estaba compuesta por Isabel Allende, María Paz Allende, Maya Fernández y su hermano, lo cual me enteré al tener a la vista el Decreto N°38, ya referido (a mediados de noviembre).

Eso sí, se limitó a afirmar que mientras iba a la reunión sólo le dijo a Hernández que era impresentable que la ministra siguiera de vacaciones.

“En el trayecto a la reunión, le hice ver a Denisse, que era impresentable que la ministra estuviera de vacaciones, era necesario que volviera, producto de que en mi caso no estaba en condiciones de responder alguna pregunta sobre la materia. Respecto de la reunión, el tema se enfoco en cómo se podía reversar el proceso de compra venta de la propiedad de Allende, ante lo cual por nuestro servicios quienes intervinieron fueron Denisse y Macarena, quienes habían llevado todo el tema, en lo personal no estaba en condiciones de responder algún tipo de pregunta, por los hechos ya relatados”, complementó.

Lo anterior, como explicó, porque cuando se generó la subrogancia la ministra Sandoval -de acuerdo con lo expuesto por Vergara- no le alertó sobre temas pendientes a los que estar atento.

Reuniones, renuncia de Sandoval y papeleo

La reunión a la que Vergara asistió en La Moneda estuvo encabezada por Leonardo Moreno y así, según su relato, no se abordó el problema, sólo se buscaron las soluciones para retrotraer el contrato firmado.

“Esta reunión fue breve, de un tiempo aproximado de media hora. Recuerdo que antes que terminara la reunión, la Sra. Denisse, me informa que la ministra iba en dirección a volver a su cargo, y suspender en ese momento su feriado legal. Finalizada la reunión, la ministra llegó directo a Palacio y se comunicó que retornaba a sus funciones, y finalizaba mi subrogancia. En mi caso me quedé en el Ministerio, a espera que llegara la ministra para reunirnos, lo cual nunca sucedió, pese a estar disponible”, rememoró Vergara.

Así, el profesional comentó que se enteró por la prensa de la decisión de no continuar con la compra y que el lunes 6 de enero la ministra le comunica que había presentado su renuncia.

“La ministra me llama a su oficina, cerca de las 11.00 horas, y me comunica que había presentado su renuncia, visualizando que estaba muy afectada, ya que el Presidente de la República le había pedido el cargo. Luego que me comunica esta noticia, desde presidencia se saca un comunicado de prensa donde se da a conocer públicamente la renuncia de la Sra. Marcela Sandoval, y que en mi caso asumo como ministro subrogante”, evidenció.

Sumó, en es sentido que en su “calidad de ministro subrogante, tomé conocimiento de carta de desistimiento de fecha 08.ENE.2025, emanada del Abogado Felipe Vio respecto de la adquisición del inmueble ubicado en Guardia Viej N°392, comuna de Providencia. Ante lo cual, con esa misma fecha, suscribí ordinario n°21 en mi calidad de MINISTRO (s) de la cartera, instruyendo al jefe de división jurídica subrogante don Álvaro Lagor, se dicte acto administrativo correspondiente a fin de resciliar, en conformidad a la voluntad de la parte vendedora”.

Tras la llegada del nuevo ministro, Vergara relató que se limitó a informarle del procesos y que luego sólo recibió antecedentes de que Fiscalía y PDI habían efectuado diligencias en la repartición.