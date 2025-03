Tesla Takedown: el movimiento de protesta contra Elon Musk que ha afectado a su compañía de autos

El multimillonario empresario Elon Musk se ha vuelto un tema de conversación recurrente desde que llegó al gobierno de Estados Unidos, de la mano de Donald Trump. Desde que asumió a la cabeza del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con la tarea de recortar el gasto público, Musk ha estado en vuelto en varias polémicas. Desde despidos masivos de empleados federales hasta el apoyo a políticos de extrema derecha en todo el mundo, pasando por el polémico gesto parecido al saludo nazi que hizo el día que Trump asumió la presidencia, han afectado la imagen del magnate tecnológico.

Todo esto se ha traducido en manifestaciones contra Musk, con una de sus compañías más famosas como blanco específico de los ataques: Tesla.

Como cualquier fenómeno social actual, todo comenzó en redes sociales. Ante las posturas políticas de Musk cada día más polémicas y su asociación con Trump, varios propietarios de un Tesla comenzaron a criticar al empresario y sus marcas, afirmando que compraron su vehículo antes de que el magnate “se volviera loco”.

Las polémicas de Elon Musk, como su apoyo a lideres de extrema derecha, han causado que las ventas de su compañía Tesla caigan. Foto: Archivo

Los manifestantes no han dudado en mostrar su descontento de diferentes formas. Uno de los mayores ejemplos es el surgimiento del movimiento “Tesla Takedown” (Derribar a Tesla). Su objetivo declarado es presionar financieramente a la compañía de vehículos eléctricos para forzar un cambio en el liderazgo de Musk en DOGE. Según la Radio Nacional Pública de Estados Unidos (NPR), las críticas se centran en los recortes de agencias federales y despidos masivos impulsados por el empresario.

Desde febrero de 2025 manifestantes han ocupado más de 50 showrooms de Tesla en EE.UU. exigiendo la renuncia del empresario. Según CNN Business, las protestas comenzaron el 15 de febrero, coordinadas en plataformas como Bluesky. Reuters reportó actos de vandalismo, como grafitis en vehículos y daños a locales, mientras el sitio web del movimiento insta a “tomar acción en los showrooms”. En Europa también se contabilizan manifestaciones contra la empresa.

Esto ha obligado a numerosos propietarios de Tesla a “disfrazar” sus vehículos de otras marcas. Así, es posible ver Tesla Model 3 reconvertidos a autos de Audi, Mazda u Honda.

El boicot ha provocado urna caída significativa en bolsa de la compañía. Ya las ventas venían cayendo considerablemente en Europa desde que Musk empezó a dirigir el DOGE. Un ejemplo de eso es Alemania, que es el mayor comprador de Tesla en el continente. Allá las ventas cayeron un 76%, mientras que en Francia descendieron un 63% y en España, un 45%. Mientras que en Estados Unidos las ventas de estos vehículos eléctricos retrocedieron un 12% en 2024, año en el que Musk donó dinero a la campaña de Trump.

Celebridades se suman al boicot

Las celebridades no se han quedado fuera de este fenómeno y algunas se han adherido al movimiento contra Tesla. Un ejemplo de esto es la cantante y actriz estadounidense Sheryl Crow, quien decidió vender su auto Tesla y donar la cantidad recibida a la Radio Nacional Pública de Estados Unidos (NPR), una organización sin fines de lucro que produce programas para una red de más de mil estaciones de radio en los 50 estados del país.

Manifestantes de Estados Unidos han atacado las sucursales de Tesla y han quemado autos de la compañía, en modo de protesta. Foto: Archivo

A través de un video difundido por Instagram, la cantante expresó que “llega un momento en el que uno tiene que decidir con quién está dispuesto a aliarse. Adiós Tesla”. Todo esto mientras se veía como una grúa se llevaba el vehículo.

Otra celebridad que se sumó a este movimiento es la actriz Cassandra Peterson, protagonista de Elvira: Mistress of the Dark, una película de comedia y horror estrenada en 1988. La actriz, de 73 años, siempre se ha mostrado en contra de Donald Trump y Elon Musk y es por esto que decidió donar su Tesla para poder financiar a la cadena NPR.

En el video que publicó en su perfil de Instagram se puede ver cómo ha escrito “Elon Sux”, en inglés. Este juego de palabras cambia el apellido Musk y lo convierte en una mezcla del término “suck”, que significa apesta con la X, el nuevo nombre de Twitter tras la compra del magnate. “Acabo de donar mi Tesla a la NPR. ¡Adiós, Elon Sux-movil!”, escribió en su publicación.

El apoyo incondicional de Trump a su aliado

En medio de este boicot a Tesla, Donald Trump anunció que compraría un auto eléctrico de la compañía. Hizo este inesperado anuncio este martes mientras el CEO de Tesla, Elon Musk, le mostraba algunos de sus vehículos eléctricos en los jardines de la Casa Blanca. Trump mostró así su apoyo a Musk, después de que las acciones de Tesla cayeran más del 50% desde diciembre debido al rechazo de algunos clientes a las políticas impulsadas por el magnate tecnológico para reducir el gasto del gobierno federal.

Sobre esta situación, Trump señaló: “Creo que ha sido tratado muy injustamente por un grupo muy reducido de personas. Y solo quiero que la gente sepa que no se le puede penalizar por ser un patriota”. Frente al pórtico sur de la Casa Blanca se desplegaron ante la prensa cinco modelos diferentes de automóviles Tesla que Trump inspeccionó en compañía de Musk.

El lunes las acciones de Tesla cayeron un 15%, eliminando lo último de las ganancias restantes desde el día de las elecciones presidenciales. Según Bloomberg, solo el lunes Musk perdió 29.000 millones de dólares en patrimonio neto, y no solo por las pérdidas de su compañía de autos. Otras de sus empresas, como la red social X y la agencia espacial SpaceX, también sufrieron perdidas millonarias. Pese a ello, el empresario busca invertir 100 millones de dólares directamente en la operación política de Trump, según The New York Times.

El Presidente de EE.UU., Donald Trump, se sube a un Tesla Model S junto con Elon Musk. Foto: Archivo

Trump realizó una publicación en su red Truth Social, afirmando que los “lunáticos de la izquierda radical” estaban trabajando para “ilegalmente y coordinadamente boicotear Tesla, uno de los grandes fabricantes de vehículos y el ‘bebé’ de Elon”. Las acciones de Tesla subieron este martes un 3,8% y el mandatario dijo que etiquetaría cualquier violencia contra los concesionarios de Tesla como terrorismo doméstico.

Pero el repentino apoyo de Trump a los autos eléctricos contrasta con las despiadadas burlas que les ha dedicado durante años y las duras críticas contra el propio Elon Musk. Según recoge la agencia The Associated Press, el republicano situó a Musk en 2023 entre los “enemigos políticos” que, según él, estaban buscando “destruir Estados Unidos”. “Que se pudran en el infierno”, escribió entonces en sus redes sociales.

Y durante muchos de sus mítines políticos alrededor del país Trump criticó la efectividad de los vehículos eléctricos. En Iowa, por ejemplo, declaró: “Los autos eléctricos son buenos si tienes una empresa de grúas”. “Compras un vehículo eléctrico para que puedas conducir 15 minutos antes de que tengas que cargar”, añadió.

Pero todo cambió cuando el CEO de Tesla respaldó la candidatura del republicano a la Casa Blanca el año pasado. Desde ahí su postura sobre los autos eléctricos, y sobre todo los de Tesla, empezó a cambiar, empezando a apoyar la compra de vehículos eléctricos. Durante un mitin político en agosto pasado en la ciudad de Atlanta, Trump dijo: “Estoy a favor de los autos eléctricos. Tengo que estarlo porque Elon me respaldó muy fuertemente”.