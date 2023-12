Todos contra Escalona: dichos del secretario general desatan duro round socialista que terminó en la defensa a Montes

“¡Yo no he hablado de Montes!”.

Esa es la defensa que entregó este viernes el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, ante el resto de la mesa directiva en una extensa reunión extraordinaria que se realizó esta mañana. El exparlamentario intentó escapar de esa forma a los cuestionamientos que recibió por el resto de la mesa por una publicación que hizo ayer por la noche en la red X y que pilló por sorpresa a buena parte de los socialistas.

“Ante las dificultades, respaldamos al Presidente Boric para hacer los cambios necesarios que reimpulsen la acción del gobierno y permitan la unidad más amplia para hacer frente a la ultraderecha”, escribió Escalona.

Aunque no mencionó a nadie en particular, sus palabras fueron interpretadas como un golpe al ministro Carlos Montes (PS), quien ha sido blanco de fuertes críticas desde que estalló en Caso Convenios. Pero particularmente ha sido cuestionado desde ayer, luego de que La Tercera revelara que la Fiscalía solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) esclarecer cuándo se enteraron el tanto él como el Presidente Gabriel Boric sobre los convenios con la fundación Democracia Viva.

Y, por si eso fuera poco, el propio secretario de Estado enredó más las cosas al reconocer en 24 horas -contradiciendo su versión inicial- que recibió un informe que abordaba la situación de las fundaciones y los convenios suscritos con la Seremi de la cartera en la Región de Antofagasta.

Aunque tras sus dichos el Ministerio de Vivienda salió a aclarar, a través de un comunicado, que “no existe informe alguno de la exsubsecretaria que alertara de las irregularidades, conflictos de interés o delitos” y que solo recibió “una minuta”, la oposición se colgó de los dichos del ministro para asegurar que él estaba enterado de las irregularidades entre las fundaciones y las reparticiones gubernamentales antes de que el caso Democracia Viva estallara en la luz pública.

Por lo mismo, los dichos de Escalona no cayeron nada bien al interior del partido, ya que, aunque no lo dijo directamente, fueron leídas como si el partido le quitara el respaldo institucional al secretario de Estado. Y es que la estrategia de buena parte del PS ha sido blindar al ministro durante el mayor tiempo posible, para evitar que, de salir del gabinete, lo haga convertido en el rostro del lío de platas cuando, aseguran en el PS, el único responsable es el Frente Amplio.

Con esos antecedentes sobre la mesa, el protagonista indiscutible de la reunión fue Escalona. Sentado frente a un pocillo de galletas de membrillo, el exsenador daba sorbos a una taza de té negro mientras escuchaba las críticas que recibía. Y tomaba apuntes de algunas de ellas en un cuaderno.

De acuerdo a los integrantes de la directiva, la cita extraordinaria fue citada por la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic. Aunque e objetivo, cuentan, era alistar el relato que adoptarán luego del plebiscito, los dichos de Escalona se tomaron el espacio. Y es que el propio Montes hizo saber su molestia a la timonel ayer por la noche. De acuerdo a quienes supieron de ese intercambio telefónico, ella le enfatizó al secretario de Estado que los dichos de Escalona solo respondían a él y no a la colectividad.

Si bien no integra la directiva, el jefe de bancada de los diputados PS, Daniel Manouchehri, se conectó a través de Zoom a la reunión. Él, de acuerdo a los presentes, fue uno de los que más duramente reprendió a Escalona por su publicación. Según las mismas fuentes, el parlamentario le enrostró que Montes es una persona intachable en probidad y que pretender sacarlo en medio de un escándalo como el que ha significado el Caso Convenios no iba a lograr que la ciudadanía diferencie los motivos por el que sale, algo que también reforzaron otros integrantes de la directiva.

Manouchehri también hizo ver que las palabras de Escalona se podían interpretar como que el gobierno podía sacar a Montes y que el partido no lo defendería. Esto lo dijo en duros términos, en consideración de que precisamente los diputados son los que se han encargado de hacer la defensa más férrea del ministro.

En una segunda intervención, Manouchehri reafirmó que es necesario respaldar a Montes y que si alguien quería sumarse a la posición del Partido Republicano -de pedir la salida del ministro-, estaba en su derecho.

Eso enfureció a Escalona, quien, de acuerdo los presentes, interpretó que se referían a él. En esa línea, lamentó que se intente posicionar a un disidente como un adversario político.

Pero eso no es todo. Cuando llegó el momento de redactar una declaración que resumiera los puntos abordados en la reunión, incluido un respaldo explícito al titular de Vivienda, Escalona puso resistencia, de acuerdo a quienes estuvieron ahí y acusó que con la publicación del texto le “quitarían piso”.

Ante esa postura, entró a la discusión la senadora Vodanovic y sostuvo con fuerza que, si no se refería a Montes en su publicación, no debería haber problema con emitir esta declaración y que era lo mejor hacerlo de esa forma, porque de todas formas la prensa, que estaba apostada en el primer piso del PS, lo preguntaría a la salida.

Finalmente, el comunicado fue aprobado por unanimidad por los presentes. Este señala que “respaldamos la gestión del ministro Montes quien, pese a la gravedad de los hechos conocidos a raíz del Caso Convenios, ha continuado trabajando comprometidamente“.

En el mismo texto señalaron que ”es el Presidente Boric quien define sus equipos y no aceptaremos que la derecha exija, bajo chantaje, que adopte decisiones“. Eso sí, en el último punto se menciona que, luego del plebiscito, el gobierno del Presidente Boric “debe mejorar la gestión. En ello nuestro partido (…) colaborará y apoyará las decisiones que se adopten al respecto“.

Luego de la reunión, y consultado por la prensa, Escalona reiteró que “no existe en el Twitter ninguna mención, ni al Caso Convenios ni a su labor ministerial (de Montes) ni a él como persona”.

Consultado por más detalles sobre los motivos de su publicación, respondió: “No tengo nada más que agregar”.

Vodanovic, por su parte, aseguró: “Nuestro compañero secretario general hizo un Twitter en que no alude al Caso Convenios, no alude al ministro Montes. Habló en su Twitter personal acerca de que se respalda al gobierno en las decisiones que haya que tomar. Eso no es contradictorio (…). Nuestro ministro ha hecho una buena gestión, pese al Caso Convenios”.

Aunque en público la definición del PS es defender a Montes, en privado son varios los que reconocen que su control de la crisis ha sido deficiente y que se ha transformado en un problema para la colectividad.