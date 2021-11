¿Tras el voto de Goic, Girardi y Montes?: Gobierno activa estrategia para lograr desmarques opositores ante la acusación a Piñera

En La Moneda no solo quieren alinear a su coalición en contra del libelo aprobado este martes por la Cámara de Diputados. También pretenden convencer a los senadores "moderados" de la centroizquierda para evitar un apoyo en bloque por parte de ese sector. En la oposición calculan que no será complejo respaldar el libelo. Mientras que los senadores Jorge Pizarro, Juan Pablo Letelier y Ricardo Lagos Lagos Weber han optado por no adelantar posición.