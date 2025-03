¿Un coletazo del caso Hermosilla?: Cariola exigió a Fiscalía “rigurosa cautela” con su teléfono y eliminar conversaciones políticas y personales

Faltaban 20 minutos para las 11.00 cuando el abogado de la diputada Karol Cariola, Juan Carlos Manríquez, se hizo presente en la explanada del Centro de Justicia. Sus primeras palabras a la prensa -que lo esperaba con expectación en el frontis-, fueron deslindar de cualquier responsabilidad penal a la parlamentaria.

Según dijo, la propia congresista le dio una orden para enfrentar la investigación: “Abrirnos a todas las diligencias que el Ministerio Público requiera, de todo tipo, vamos a acelerar las diligencias, no vamos a obstaculizar ninguna. Pero queremos que se haga con completa legalidad y regularidad”.

La asistencia de Manríquez al Centro de Justicia se dio en el marco de la audiencia solicitada por él mismo para discutir la nulidad de la entrada y registro realizada el 3 de marzo en el departamento de Cariola, en momentos en que estaba a dando a luz a su primer hijo en un hospital capitalino. La diligencia, que se enmarca en una investigación por el posible delito de tráfico de influencias, fue ampliamente criticada desde el mundo político.

Asimismo, según señalaba el escrito que Manríquez había presentado ante el tribunal, el forma subsidiaria, de no acogerse la nulidad de la diligencia, planteaba que se decretara una cautela de garantías ante la posible vulneración de la intimidad de la diputada.

Por esa hora, el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper ya se encontraba en el 7° Juzgado de Garantía a la espera de la audiencia, que fue dirigida por el juez Mario Cayul.

Los miedos de las defensas: acceso a lo personal

La audiencia, que se extendió por no más de 15 minutos, se realizó sin asistencia de prensa. A ella también asistió el abogado de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, Miguel Schurmann quien en este caso figura como testigo.

Y es que la investigación contra la diputada nació como una arista del caso Sierra Bella y tuvo su origen en la revisión de conversaciones por WhatsApp entre Hassler y Cariola, donde, además, se involucraron a ciudadanos chinos. Allí es donde también el persecutor ha puesto la lupa: en determinar si es que la diputada comunista concedió “favores” a los ciudadanos chinos tras algún tipo de financiamiento.

Apenas iniciada la audiencia, Manríquez hizo un planteamiento que causó la “sorpresa” del fiscal Cooper: Se trató del desistimiento del requerimiento de nulidad al polémico operativo realizado por la PDI. Según explicó el abogado, Cariola le dio la orden de prestar “toda la colaboración” en el caso. Si hasta hace unos días Manríquez afirmaba que el operativo policial era “defectuoso y estaba basado en información errónea”, ahora la estrategia judicial había cambiado.

Santiago 13 de marzo 2025. El abogado juan carlos manriquez llega a la audiencia de nulidad solicitada por la defensa de la presidenta de la Camara, Karol Cariola, respecto a la incautacion en el domicilio de la diputada, el mismo dia que dio a luz a su primer hijo.Ê Dragomir Yankovic/Aton Chile

Lo que sí se mantuvo y fue acogido por el tribunal fue la cautela de garantías. En ese sentido, el juez ordenó que los equipos incautados a Cariola, esto es el teléfono y el notebook, no podrán salir de la Región de Coquimbo y deberán ser cuidadosamente custodiados. De hecho, el juez solicitó que los aparatos no salgan de las manos del fiscal, ni siquiera con acceso para las policías.

Así las cosas, Manríquez deberá viajar hasta Coquimbo para concretar diligencias en ese sentido. De hecho, Manríquez y Cooper tienen hasta el lunes 17 de marzo para acordar qué día se reunirán en Coquimbo. En esa reunión extraerán todo el material que no sea de interés penal, vale decir, las fotos y filmaciones del parto, conversaciones políticas y contenido personal.

Manríquez subrayó que no hubo ningún interés de tipo económico entre la relación de Cariola y Emilio Yang, el ciudadano chino con el que la diputada gestiona el pago del arriendo de su departamento.

Tras la audiencia, el abogado lo explicó así: “El tribunal acogió nuestra cautela de garantías (...), razón por la cual ha dispuesto que en breve tiempo en la fiscalía regional de Coquimbo tengamos una diligencia en la cual se extraigan del notebook y el teléfono todas las cuestiones que no tengan relación con algún interés criminalístico. Por tanto, ha vuelto la legalidad y regularidad a este proceso”. “Nosotros creemos que es mucho más sutil concentrarnos en el fondo lo más pronto posible”, agregó.

Por su lado, el fiscal Cooper manifestó su sorpresa tras la audiencia: “Ahora quedan sin efecto esas alegaciones de que habían errores u omisiones por parte del Ministerio Público y queda afirme la resolución del tribunal respecto de la incautación del teléfono y notebook de la diputada Karol Cariola y de otro imputado en la causa”.

Diligencias pendientes

Cooper, asimismo, se refirió a las diligencias pendientes. Una de ellas es ubicar a los ciudadanos chinos mencionados en la causa para su eventual testimonio.

Eso sí, no adelantó detalles: “Estamos en diligencias investigativas. Respecto a eso no voy a decir nada, porque para el éxito de la investigación no voy a hablar de las diligencias en curso. No hay que tener dos dedos de frente para saber que una de las diligencias es ubicar a los empresarios chinos, chilenos, coreanos, de cualquier nacionalidad que tengan interés en esta causa”.

Respecto a una posible declaración de Cariola ante la fiscalía, Cooper dijo que ninguna diligencia estaba descartada y que esta primero sería coordinada con su abogado.