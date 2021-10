“Un ejemplo de rebeldía y amor”: preparan la primera serie sobre la vida de Gladys Marín

A mediados de 2009, el Festival Cine B exhibió como parte de su programación Gladys, un documental sobre Gladys Marín dirigido por el joven realizador director Rodrigo Araya Tacussis. A través de abundante archivo y algunas intervenciones de cercanos como Pedro Lemebel, Volodia Teitelboim y Tomás Moulian, el filme brindó una mirada acerca de la dirigenta del Partido Comunista. Su lucha en dictadura, su infancia, su carrera presidencial y su multitudinario funeral en septiembre de 2003 guiaron la cinta, actualmente disponible en YouTube gracias a su realizador.

Una década después de ese estreno, la industria audiovisual local trabaja en la primera serie en torno a su figura. Idea original de los cineastas Dominga Sotomayor y Nicolás Acuña, el proyecto de ficción –también llamado tentativamente Gladys– abordaría en diez capítulos de una hora la vida de la política chilena.

Dominga Sotomayor en el último Festival de Cannes. Foto: Christophe Simon / AFP

Según reza su sinopsis, es “un retrato íntimo con el telón histórico de fondo que trae al presente el ejemplo de rebeldía y amor que ella llevó hasta el último día”. El proyecto, todavía en etapa de desarrollo (aún debe abrochar su financiamiento y su proceso de escritura), tendrá dirección y guiones de Sotomayor, una de las autoras nacionales más renombradas de la última década, gracias a sus películas De jueves a domingo (2012) y Tarde para morir joven (2018). Este año debutó en el Festival de Cannes con el filme colectivo The year of the everlasting storm (El año de la eterna tormenta), compuesto de cortometrajes realizados en pandemia.

En la producción de la serie sobre Marín hace dupla con Nicolás Acuña, quien con su compañía Promocine ha construido una de las carreras más prolíficas en el ámbito local de las series. Ha ejercido como director de la primera temporada de Sitiados, así como de El reemplazante, Berko, el arte de callar y recientemente Inés del alma mía. Ninguno de los dos, hasta ahora, se ha lanzado a realizar un biopic de una figura nacional del siglo XX, como sería el caso de Gladys.

La serie del dúo de realizadores despliega sus primeros detalles en el contexto del estreno del catálogo de series de CinemaChile para los años 2021-2022. Un documento clave para el sector nacional para buscar financiamiento en instancias del extranjero, comenzando por Mipcom, el mercado que durante estos días reúne en Cannes, Francia, a los mayores actores globales de la ficción en formato seriado.

Contactada por La Tercera, Sotomayor confirma el proyecto de la serie, aunque por ahora no entrega más detalles.

El trío protagónico de Los Prisioneros.

Esa especie de compendio del presente y el futuro de las series chilenas es integrada por 54 títulos en diferentes etapas de realización, entre historias en proceso de escritura, en busca de nuevos socios y ya terminadas. La misma Dominga Sotomayor es parte del equipo de guiones de Los Prisioneros, la serie de Movistar y la productora Parox sobre los autores de El baile de los que sobran que ya se encuentra lista.

Protagonizada por Aron Hernández (Jorge González), Andrew Bargsted (Claudio Narea) y Diego Madrigal (Miguel Tapia), la ficción cuenta la historia de Los Prisioneros entre 1984 y 1989. O, lo que es lo mismo, entre la creación de La voz de los ‘80 y Corazones, también incorporando como personajes a las integrantes del colectivo Cleopatras. Es el estreno más inminente de todos los mencionados: según anunció su compañía, se verá durante el verano en 2022 a través de la plataforma Movistar Play.

Otro título que tendrá llegada regional será No nos quieren ver, serie de Mega y la productora Altirosapiens que construye su historia tomando inspiración de las víctimas del Sename. La producción, que hace una semana se anunció que se estrenará a través de HBO Max en Latinoamérica, es dirigida por Guillermo Helo (Niñas araña) y en su elenco cuenta con Tamara Acosta, Paulina Urrutia, Francisca Lewin, Amparo Noguera y Paulina García.

También en estado de desarrollo, aparecen series sobre Lautaro y sobre el francés Émile Dubois. La primera, llamada Lautaro, los años perdidos, es comandada por el realizador Ricardo A. Ferreira y presentaría la historia del hombre mapuche desde que es capturado por Pedro de Valdivia siendo apenas un niño. En tanto, Dubois es una ficción en tono detectivesco que sigue a un hombre percibido como un Robin Hood local en el Valparaíso de comienzos del siglo XX.

La compañía Invercine, responsable de series como Dignidad y Mary & Mike, aparece con tres producciones que comparten ser adaptaciones de novelas: Noticia de un secuestro (Amazon Prime Video, a partir del libro homónimo de Gabriel García Márquez), Enigma de Guadalupe (HBO Max, sobre Andinia: La Catedral Antártica, de Francisco Ortega) y Matadero Franklin, una coproducción con España que se basa en la obra de Simón Soto y que avanza para concretar su rodaje.

