Gallito interminable: pugna entre senadores y diputados RN vuelve a tensionar la designación de nuevos ministros TC

Un nuevo episodio de tensión entre diputados y senadores de RN se dio esta semana en las dependencias del Congreso Nacional.

Fue la tarde de este miércoles que la Cámara de Diputadas y Diputados votó la designación de los abogados Manuel Núñez y Alejandra Precht para llenar los dos cupos de ministros en el Tribunal Constitucional -correspondientes a los parlamentarios RN y DC, respectivamente- que ya llevan vacantes un año. Ello marcado por las tensiones entre congresistas del primer partido, los que desde la tarde de este martes hasta hoy en la mañana discutieron para cambiar la votación proyectada para esta jornada. Hasta anoche, la habían sacado de la tabla de temas a tratar para dejarla a la vuelta de la semana distrital, pero durante esta mañana fue colocada en tercer lugar. Finalmente la Cámara Baja aprobó pasadas las dos de la tarde los nombramientos por 116 votos a favor.

Las presiones de los senadores a los diputados RN se comenzaron a sentir ayer, ya en la víspera de la votación, cuando -según cuentan en la bancada- los senadores Manuel José Ossandón y Rafael Prohens, jefe y subjefe del comité, respectivamente, se comunicaron con los diputados de RN -entre ellos el nuevo jefe de bancada, Frank Sauerbaum- para transmitirles la incomodidad de los senadores respecto del nombre de Núñez.

Uno de los argumentos fue que este último, en su calidad de juez suplente del TC, ha votado -a su juicio- con posiciones de izquierda, a diferencia de otros ministros de sensibilidad de derecha, como José Ignacio Vásquez, Cristián Letelier y Miguel Ángel Fernández.

Los senadores transmitieron que estratégicamente no convendría a la derecha poner a Núñez, pues creen que de designarlo como juez titular, se dejaría vacante su cupo de ministro suplente, lo que después podría ser llenado por alguien de izquierda, en una designación que correspondería al Presidente Gabriel Boric. Designar a otra persona, afirmaban, podría generar que hubiese un ministro adicional de derecha en el TC.

El tema generó molestia en la bancada, lo que fue conversado ayer en el almuerzo que sostuvieron en el Congreso, pues la designación corresponde directamente a los diputados, y fue realizada por el anterior jefe de bancada, Andrés Longton. A eso se suma que la refriega por la nominación de Núñez es la segunda vez en que ambos grupos se enfrentan por el nombre del nuevo ministro del TC: en junio del año pasado, los senadores rechazaron el nombre del ex diputado Gonzalo Fuenzalida como carta para ese tribunal bajo el argumento de que no tenía las credenciales para el cargo, lo que significó un golpe duro para la bancada.

Desde la bancada de diputados transmitieron que Ossandón se habría comunicado con ellos para criticar el nombre de Núñez.

Por eso, en el almuerzo los diputados acordaron endurecer el tono con los senadores y transmitirles que era una decisión institucional que no se iba a cambiar. La molestia incluyó el tono con que los senadores habrían transmitido su mensaje. Varias fuentes de la bancada sostienen que Ossandón manifestó que se comunicaría con la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, para cambiar la tabla de la votación para que no se votara en la Cámara. Esto finalmente fue lo que ocurrió, pero Ossandón no estuvo disponible para despejar las consultas de La Tercera PM respecto de si se comunicó o no con la ministra.

Senadores dicen que apoyarán nombre

La molestia de los diputados la transmitió Sauerbaum a la exjefa de bancada de los senadores, Paulina Núñez. Sin embargo, estos últimos volvieron a transmitir la inquietud por Núñez, e incluso varios recordaron una carta firmada por 206 profesores de derecho -el postulante incluido- del 23 de octubre de 2019 en que se afirmaba que “nos comprometemos a que ninguna violación de derechos humanos quedará impune” a propósito del estallido social.

Sus votaciones en el TC -que, dicen, se asemeja a ministros de izquierda como la actual presidenta Nancy Yáñez, Rodrigo Pica, Nelson Pozo, Daniela Marzi y María Pía Silva- también fue tema. De hecho hace varios días que los detractores de la postulación de Núñez han hecho circular un Whatsapp a los parlamentarios de Chile Vamos un listado con 13 de sus votaciones.

El jefe de bancada de los diputados, Frank Sauerbaum, le respondió a los senadores.

Al final del día, tras la conversación de Sauerbaum con Núñez desde la Cámara Alta manifestaron que los senadores respetarían el nombre de Núñez. Lo mismo fue transmitido por el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán.

“Los senadores se reunieron y acordaron mantener el acuerdo que se había tomado con la Cámara de Diputadas y Diputados y RN va a respetar el nombre de Núñez y Precht para el TC. Nosotros esperamos que esta situación no vuelva a ocurrir por una descoordinación con los senadores. Me alegro que los senadores respeten las decisiones de los diputados. De esa manera vamos a tener mejor entendimiento”, dijo Sauerbuam. Desde el comité de senadores, en tanto, no quisieron confirmar públicamente que ese fue el acuerdo.

De todas maneras, en el Senado se transmitía que no todos estarían por votarlo a favor y se requiere de un quorum de dos tercios para ello.