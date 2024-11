“Un patrón de comportamiento”: los duros argumentos de la Corte que determinaron que Jorge Valdivia vuelva a la cárcel

Cinco páginas contiene el fallo unánime de la 1° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en el cual los magistrados explican por qué decidieron revocar la medida cautelar bajo la cual se encontraba Jorge Valdivia y mandarlo, nuevamente, a prisión preventiva.

Así las cosas, el exfutbolista de Colo Colo volvió durante la tarde de ayer a la cárcel de Rancagua acompañado de su hermano Claudio y de su abogada, Paula Vial. En el lugar, la jurista criticó la resolución del tribunal de alzada, señalando que, a su juicio, los jueces habían “confundido los hechos”, por lo que estaba considerando presentar un recurso de amparo en favor de su defendido.

“La Corte se equivoca gravemente en el relato de los hechos y eso, obviamente, hace que su resolución pueda ser recurrida”, dijo Vial ayer afuera de la cárcel, y agregó: “Desde el momento que (el fallo de la Corte) considera situaciones inexistentes, que confunde los hechos, creo que la resolución tiene un problema grave, porque no está resolviendo en función de los antecedentes que realmente existen”.

El tribunal estuvo integrado por el juez presidente Alejandro Rivera, la ministra Sandra Araya Naranjo y la abogada integrante María Fernanda Vásquez. Fue justamente Rivera quien manifestó su voto disidente el 4 de noviembre, cuando la Corte cambió la prisión preventiva por el arresto domiciliario nocturno.

Argumentos de la Corte

Al interior de la sala, los intervinientes alegaron por cerca de dos horas. Allí, la Fiscalía presentó nuevos antecedentes, como un informe toxicológico y un nuevo testimonio, mientras que la defensa se mantuvo en su posición de sostener que se trató de relaciones sexuales consentidas entre adultos.

Otro de los nuevos antecedentes esgrimidos es que Valdivia está siendo acusado por, además de los dos delitos de violación, por un abuso sexual agravado y abuso sexual de mayor de 14 años. Estos dos últimos delitos enmarcados en el caso de la segunda denunciante.

En uno de los ocho considerandos del fallo, al que tuvo acceso La Tercera, se sostiene que “en este escenario, a juicio de esta Corte existen suficientes elementos que arroja la actual investigación en curso, que permiten configurar la ausencia de consentimiento”. Esto, respecto al segundo hecho denunciado, aquel ocurrido entre los días 17 y 18 de octubre, donde Valdivia acudió junto a su hermano, otro sujeto y tres mujeres al restaurante El Toro y luego al bar discoteca Candelaria, ambos ubicados en la comuna de Vitacura.

Para argumentar ese punto, los jueces señalaron: “En efecto, consta en primer lugar de lo declarado por la propia ofendida, y luego retratado por los testigos, particularmente la denominada testigo reservada N 1, coincidentes en que atendido el estado de ingesta alcohólica no era posible que la ofendida tuviera control alguno de su comportamiento”.

Asimismo, de acuerdo a los antecedentes presentados por la Fiscalía respecto a un informe toxicológico, en la resolución se señala que la segunda denunciante dio positivo a un “ansiolítico, cuyo efecto tiene consecuencias en el sistema nervioso central de toda persona”, que, según ella, no consumió de manera voluntaria. Asimismo, se consideraron informes médicos que darían cuenta de varias lesiones posterior al hecho.

Otro de los planteamientos de la Fiscalía es que el deportista habría actuado en una suerte de “modus operandi” en ambos casos. “La necesaria comparación, que se hace evidente, entre los dos hechos investigados, que refleja una suerte de patrón de comportamiento del imputado en cuanto al contexto en que ocurren, forma de aproximarse, objetivos perseguidos, intemperancia alcohólica u otra que presentaban las ofendidas, el contenido de la mensajería luego de ocurridos los hechos, (...) lo que necesariamente presupone el pleno control del imputado en las din micas, y la ausencia de conocimiento de las ofendidas”. Esta idea ha sido rechazada por la defensa, señalando que se trata de casos con circunstancias distintas.

“A mayor abundamiento, no se ha demostrado a la fecha una ganancia secundaria de parte de las víctimas, quienes no se conocen, no son vecinas, ni siquiera desarrollan labores similares, siendo que mantienen dinámicas vitales totalmente diferentes una de la otra”, se señala en otra parte.

Así las cosas, se concluye que “se cumplen respecto del imputado Valdivia Toro todas las exigencias normativas que hacen procedente su prisión preventiva, constituyendo su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad como de las propias víctimas”.

Nuevos antecedentes del segundo hecho

Para la Fiscalía, el segundo hecho denunciado, vale decir, el ocurrido entre el 17 y 18 de octubre, es más grave que el primero, ocurrido durante la noche del 20 de octubre.

Es justamente allí donde Valdivia es imputado por tres delitos, una violación y dos abusos sexuales en distintos grados contra la misma mujer. De acuerdo a antecedentes de la causa, ese día la denunciante bebió dos Ramazzotti en el restaurante El Toro y otro trago de alcohol en la Candelaria. Ya en el primer lugar, de acuerdo a la Fiscalía, comenzó a “sentirse paulatinamente muy mareada y a perder el control y dominio de sus funciones cognitivas, volitivas y de respuesta física”.

Luego de eso, ya durante la madrugada del viernes 18, el grupo de personas se movilizó al departamento de Valdivia, ubicado en Carlos Alvarado, comuna de Las Condes, en la camioneta de este, que fue conducida por una tercera persona. Al interior de ese vehículo, en los asientos posteriores, fue donde se habría producido uno de los abusos sexuales imputados contra Valdivia.

Una vez en el departamento de dos pisos, primero subieron a la terraza. En ese lugar se habría producido el segundo abuso, que habría sido presenciado por las otras personas presentes. Posteriormente, bajaron hasta el dormitorio del deportista donde se produce el tercer hecho.

Por su parte, la defensa de Valdivia ha buscado contrastar la versión de la Fiscalía con un “análisis detallado de cada antecedente”, con registros de video del restaurante, de la discoteca y del domicilio del imputado. Además, ha presentado comunicaciones de la víctima con el imputado, y de la víctima con otros testigos. Con todo, lo que Vial busca demostrar es que la denunciante se encontraba en un “estado físico y psíquico compatible con la capacidad para autodeterminarse”.