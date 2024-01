Un testigo en cautiverio: la historia del secuestro en Lampa

Foto: Referencial PDI.

Un automóvil, un sitio eriazo y signos de apremios. Estos son parte de los antecedentes que manejaba la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI cuando logró detener a J.E.M.G, tras participar en el secuestro de un hombre en Lampa. A diferencia de otros hechos, en este cautiverio no se exigía dinero a la víctima, sino que algo en particular: no declarar en su contra como testigo de un homicidio.