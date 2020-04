Una cuarentena con estrellas: Cómo funcionan las 2.479 camas de las residencias sanitarias, habilitadas en hoteles y moteles

El modelo funciona así: Si ud es diagnosticado con Covid- 19, no muestra un compromiso mayor de salud y advierte que en su residencia no existen condiciones de espacio que eviten un riesgo para su familia, se convierte en candidato a ser enviado a una de las 42 residencias sanitarias habilitadas en todo el país para recibir a pacientes que no quieren intervención médica superior.

Al 27 de marzo, el sistema anunciado por el gobierno tenía una disponibilidad total de 1.540 camas en todo el país. Hoy esa cifra aumentó conforme subió la cantidad de contagiados (7.917). Según confirman a La Tercera PM desde la Subsecretaría de Salud, la disponibilidad actual es de 2.749 camas, de las cuales hay ocupadas 500 en todo el país (ver infografía).

La Araucanía y la Región de Magallanes son las regiones donde más se han solicitados cuarentenas con el sistema de residencial sanitaria. El domingo había 43 camas ocupadas en Magallanes y 62 en la Araucanía.

En cifras confirmadas a La Tercera PM por el subsecretario del Salud, Arturo Zúñiga, el Minsal tiene considerado un presupuesto total de 900 millones de pesos para costear la cuarentena externa de los pacientes de baja complejidad.

Tal como hizo el con el examen de coronavirus que terminó con un precio fijo, el Ministerio de Salud emitió una resolución donde fija un pago máximo de 0.2 UF por metro cuadrado mensual por cada habitación mientras se utiliza.

Asimismo, cada Seremi de Salud costea también la cuarentena de pacientes que aun que no estén diagnosticados, deben permanecer el cuarentena preventiva por haber regresado de un viaje o haber estado en contacto con personas infectadas.

Desde el Ejecutivo enfatizan que el sistema no implica ningún costo para los pacientes.

Hoteles y moteles

Dependiendo de su lugar de residencia y del recinto hospitalario a donde se atendió, los enfermos de coronavirus pueden optar a pasar una cuarentena en un establecimiento reconocido como el Hotel O´Higgins -que el municipio de Viña del Mar cedió gratuitamente con 92 camas habilitadas desde ayer-, o en casas de acogidas ofertadas por distintas congregaciones religiosas y cajas de compensación.

La cesión de algunos hoteles ha sido reconocida por sus propios dueños como es el caso del Hotel Vicente Costanera, perteneciente a la Familia de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

En Temuco también es sabido que se puso a disposición de la autoridad sanitaria el conocido Hotel Frontera que en condiciones habituales tiene un valor superior a los 100 dólares por noche para una habitación single.

Sin embargo, en el Minsal reconocen preocupación por la estigmatización de los lugares que hoy están bajo el control de la autoridad sanitaria y por eso desde el ministerio detallan la cantidad de camas y recintos disponibles, pero no los nombres de cada uno.

“Hemos visto que en algunas lugares los ciudadanos no se han comportado de buena forma. Preferimos no mencionar uno a uno”, dice el subsecretario Zúñiga, de redes asistenciales.

En vista de la crisis que atraviesa el sistema hotelero, en la lista de los recintos ofrecidos al Minsal hay varios moteles. En la sexta región, el diputado PS Juan Luis Castro comenta que desde ayer se puso a disposición un motel de la zona. “Prefieren mantener la reserva del nombre, pero es un lugar que está adaptado eficazmente para hacer frente a esta crisis”, comenta.

En la Reina, el alcalde José Manuel Palacios hace unos días puso a disposición tres moteles de su comuna. Sin embargo, no tuvo respuesta del Minsal.

Desde Punta Arenas, el alcalde Claudio Radonich, asegura que en la zona hay 193 habitaciones contratadas en las cuatro capitales provinciales y hasta ahora hay ocupadas 16 habitaciones.

“A nivel regional, se han tomado las medidas necesarias para que quienes tengan cuarentena y no puedan estar en sus residencias por tener a gente mayor viviendo por ellos, por ejemplo, puedan hacerlo en un lugar que les dé garantías sanitarias. Es un acierto que se hayan anticipado teniendo establecimiento contratados, de ser necesario”, dice.