Una lista que no incomoda: cómo le viene al Minsal (y la ministra Aguilera) la elección de Arriagada como nueva presidenta del Colmed

“El Ministerio de Salud y sus tres autoridades extienden un cordial saludo la nueva mesa directiva del Colegio Médico de Chile, encabezada por la doctora Anamaría Arriagada. Hace extensivos sus saludos a los consejeros nacionales y regionales. La importancia del Colegio Médico es indudable en el compromiso de la salud pública, la defensa de los derechos profesionales de la salud y su colaboración en la mejora del sistema sanitario. El Minsal envía sus más sinceros parabienes a quienes asumen el liderazgo de tan prestigiosa institución”.

Aunque al cierre de esta edición el texto, titulado “Minsal saluda a nueva mesa directiva del Colmed”, no estaba disponible en la página web de la cartera (desde ahí lo explican por una caída generalizada del servicio), para buena parte del mundo sanitario que había alcanzado a verlo el gesto fue una clara señal de cómo vendrá la relación entre ambas entidades: alianza, cordialidad y trabajo conjunto. No por nada, según conocedores de la interna de la cartera, fueron más las sonrisas las que se esbozaron en el ministerio una vez conocidos los estrechos resultados que dieron por ganadora a Arriagada. La otra lista, la de Renato Acuña, creían, iba a ser más incómoda para ellos.

Y es que un grupo no menor de quienes apoyaban y respaldaban la lista de Arriagada tienen cercanía con personeros del gobierno, entre Minsal o incluso otras instituciones. Varios médicos agremiados que pertenecen al círculo de Izkia Siches, excabeza del Colmed y de quien la actual presidenta electa es continuidad (fue su tesorera), de hecho, aterrizaron en el Ejecutivo una vez asumido como Presidente Gabriel Boric, partiendo por la exministra del Interior. Pero no fue la única y, así, los lazos se mantuvieron estrechos. Sin ir más lejos, la presidenta reelecta del Colmed Santiago, Francisca Crispi, es hermana de Miguel Crispi, jefe de asesores de La Moneda. Y ella era aliada de Arriagada en las recientes elecciones del gremio.

Tal es la cercanía, que la propia nueva presidenta del Colmed expuso en sus redes que en el gobierno actual (también en el anterior) le ofrecieron ser coordinadora de Trasplantes en el ministerio, pero que en ambas ocasiones dijo que no. “No por falta de confianza en mis habilidades, sino porque mi compromiso es gremial y me debo quienes confiaron en mí y me dieron su voto”, expuso hace un tiempo.

Como sea, lo cierto es que apenas conocido su triunfo, la propia ministra Ximena Aguilera la llamó por teléfono para felicitarla, instancia en la que acordaron que una vez que Arriagada asuma formalmente su cargo sostendrán una reunión para ver cómo se puede trabajar colaborativamente en los temas que, por cierto, el nuevo Colmed ya ha dicho que quiere participar. “Nosotros tenemos el conocimiento y la formación necesaria”, dijo hace poco la propia nueva cabeza del colegio.

Pero los lazos de Arriagada con el gobierno, o más bien el hecho de que abrace más las ideas de este periodo presidencial que las del anterior, ya los ha dado a conocer desde antes. Ejemplos abundan.

Antes de las elecciones entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, por ejemplo, en sus redes sociales escribió sobre una columna: “¡Buena y lúcida! Descarnada al analizar a Piñera… esperanzada -como millones estamos- de que Boric sea un digno Presidente”. Antes ya había dicho sobre el candidato del Partido Republicano que “es infinitamente peligroso y es el enemigo más peligroso para el resto de las candidaturas, incluida la de Sichel. Una derecha volcándose hacia este candidato solo puede culminar en su descomposición. Basta mirar los costos para esos sectores de votar Trump o Le Pen”.

A la hora de los plebiscitos tampoco se quedó atrás. Por ejemplo, luego de rechazada la primera propuesta constitucional escribió sobre un video en el que se ve a Ximena Rincón y Fuad Chahín contentos por ese resultado, expuso en X: “¡Qué falta de pudor celebrar el rechazo! Este es un resultado que debieron aceptar con mesura, con tino, como una tarea pendiente, también reconociendo el esfuerzo de la CC… Pero lo de celebrar el rechazo -junto a la derecha- me pareció un exceso”.

En los días previos ya había dicho: “¡Con mucha esperanza llevando a mi hija a su lugar de apoderada por el Apruebo! ¡Porque esta elección es sobre su futuro, mucho más que sobre el mío!”

Pero no es lo único sobre lo que opinó. Por ejemplo, cuando la UDI critió la agenda de medios del gobierno, expuso que encontraba “una vergüenza que sean tan hipócritas. A los años sin libertad de prensa en dictadura, coronado con la muerte de Pepe Carrasco, han seguido hasta hoy con una hegemonía de prensa escrita de derecha, absolutamente instrumental a sus ideas y a mantener su poder económico”.

Incluso ha usado sus redes para criticar al exministro de Salud Jaime Mañalich, de quien dijo en una oportunidad que “siempre intenta intimidar al otro u otra” o que “es despiadado, por eso no será nunca el senador que un país necesita, si queremos diálogo y respeto”.

Y aunque se espera una relación cercana, a este propio gobierno también ya atizó en X, hacia fines de 2022: “Al que da y quita, le sale una jorobita… ministro Marcel y ministra de Salud, ¿en serio creen que los médicos y médicas del sector público no merecemos el 12% de reajuste?”.

A pesar de esas intervenciones, en entrevista con este medio Arriagada señaló hace algunos días que como nueva mesa directiva “entendemos la diferencia entre gremio y partido político; aquí no hay militancias comprometidas, sino una fuerte vocación”, y que frente al Minsal no puede plantearse -a priori- ni como aliada ni como opositora. “Hay que trabajar en conjunto, ellos son los rectores de la política de salud y tenemos que trabajar en que esas políticas hagan sentido y nos tocará estar de acuerdo o no”, señaló Arriagada, quien fue apoyada públicamente para la elección del Colmed por la expresidenta Michelle Bachelet.

“No da lo mismo quién presida y dirija al colegio, quiero llamarlos a votar por Colmed Contigo (la lista de Arriagada), son personas de mi plena confianza, que cuentan con la experiencia, la capacidad de construir consensos y acuerdos y asegurar que la salud siga mejorando”, aseguró.