Vodanovic colisiona con La Moneda: las críticas de la presidenta del PS que irritaron a Boric (y de paso a Tohá)

“Acá no hay espacio para la improvisación, ni para la última cuña, sino que esto se trata de una política de Estado en donde tenemos que estar unidos. Nuestros enemigos, nuestros adversarios son los delincuentes. A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con, no sé, alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes”.

La reacción del Presidente Gabriel Boric este martes durante su viaje a la Región de Ñuble no fue una casualidad. El Mandatario quiso salir personalmente a responder a las críticas a su administración en materia de seguridad, que este lunes no provinieron solo de la oposición, sino que también fueron expresadas de manera tácita por la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Desde Quirihue, en la Región de Ñuble, lugar en donde, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, inauguró una nueva comisaría para la comuna. Sin bajar el tono, Boric ahondó en su respuesta: “Durante demasiado tiempo el Estado no estaba al día en materia de seguridad. Y lo que hemos hecho durante nuestro gobierno con acciones concretas es justamente ponerlo al día. Y acá no hay soluciones milagrosas”.

“Acá no necesitamos creatividad de última hora en donde alguien buscando una cuña para aparecer en el diario se le ocurra la última idea, acá no se necesita improvisación, en materia de seguridad se necesita dirección firme y convicción. Eso es lo que estamos haciendo como gobierno y en particular el Ministerio del Interior liderado por la ministra Carolina Tohá”, agregó el Jefe de Estado.

Los dichos que hicieron reaccionar al Presidente fueron emitidos por la presidenta del PS en el marco de una entrevista en radio Universo, donde criticó que la delincuencia se enfrente con reuniones. “La propuesta no es que el Presidente (Gabriel Boric) encabece las reuniones, es que dirija la política contra la acción criminal. No de reuniones, de reuniones estamos todos cansados”, sostuvo.

La parlamentaria hizo eco de una propuesta que ha sido levantada por el exministro de Justicia José Antonio Gómez (PR) y que también fue respaldada por el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos. “Él ha propuesto que ese rol lo asuma el Presidente de la República, que sea el Presidente el que se siente y coordine a toda la institucionalidad del país para dar un combate severo al crimen organizado”, apuntó la líder socialista.

En la Moneda levantó suspicacia que la senadora PS no solo se limitó a dar una declaración. Este lunes remarcó que junto al senador Iván Flores presentó una reforma constitucional destinada a la creación de una Fuerza de Tarea Operativa contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y el Terrorismo. En ese texto se deja al Presidente de la República como encargado último de la seguridad pública.

Vallejo pide responsabilidad

Los dichos de Vodanovic este lunes provocaron que en La Moneda cerraran filas para defender la gestión del Mandatario en seguridad. Así lo hicieron el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien recalcó que el aumento de presupuesto en seguridad y todos los anuncios realizados por el gobierno en la materia son producto de una decisión del Jefe de Estado.

La misma vocera de gobierno respondió nuevamente a Vodanovic este martes. En entrevista con 24 Horas indicó que “la estrategia de seguridad ha estado lejos de radicar solo en reuniones, y eso lo podemos decir con datos duros”.

“Tanto la presidenta del PS como el resto de los presidentes y dirigentes del oficialismo, incluso la oposición, conocen bien todas las estrategias que ha desplegado la ministra del Interior, mandatada por el Presidente de la República, para aumentar los recursos de las policías, para mejorar su infraestructura, para mejorar la dotación, aumentar la dotación de las policías. El Plan Calle Sin Violencia es el mejor ejemplo de eso”, afirmó en la misma línea.

“Yo esperaría que del oficialismo se tenga más sentido de responsabilidad respecto a las estrategias que el gobierno no solo ha comunicado ante la prensa, sino que directamente a cada uno de los partidos respecto a cómo se ha abordado el tema de la seguridad. Pero además porque es importante recordar que aquí no hay medidas mágicas”, remató la vocera, en respuesta a Vodanovic.

En el Ejecutivo hay quienes se sorprendieron con las declaraciones de la parlamentaria, aunque saben que suele ser impredecible. Dicen a La Tercera que siguen sin entender el propósito de sus dichos.

La lectura para algunos ministros es que existiría una contradicción con el respaldo que Vodanovic ha dado hacia la gestión de Tohá, ya que con esta idea de que el Presidente dirija la política de seguridad le estaría quitando el piso a la ministra del Interior.

Otras voces en el gobierno aseguran que ayer había mucha molestia con ella en Presidencia y en Interior, a eso se debe que el Mandatario mencionara el tema durante su primera alocución de su gira. Tampoco cayó bien su referencia al proyecto de reforma constitucional.

Esto también se le habría hecho ver a la senadora, ya que otra lectura que se hizo en La Moneda es que habría dejado instalada la idea de que el Presidente no tiene control y que la seguridad es algo que exclusivamente ve Tohá.

El retroceso de Vodanovic

Prácticamente el mismo tiempo que tardó el Presidente en reivindicar su rol en políticas de seguridad, fue el que se tomó la senadora Vodanovic para aclarar sus dichos.

Explicó en Radio Pauta que en su declaración dio a conocer de qué trata la propuesta de reforma constitucional que hizo la Comisión de Seguridad del Senado, la cual le entregaría al Presidente un liderazgo con mayores “facultades de coordinación interinstitucional”.

Aseguró que este trabajo lo “ha liderado el Presidente”, ya que es él quien “ha dado las instrucciones para que esto vaya en ese sentido”. Y destacó que desde que la ministra del Interior, Carolina Tohá, comenzó a encabezar esa cartera, la situación ha cambiado, ya que incluso parlamentarios “que son de gobierno y votaban en contra de los estados de excepción, finalmente terminaron convenciéndose de que era necesario”.

Pero no fue la única oportunidad en que Vodanovic buscó explicar lo que quiso decir. Previo a la reunión del pacto electoral del oficialismo con la DC, que se organizó en la sede del PS, la senadora volvió a ser consultada por el tema.

“Yo he sido la primera en reconocer los esfuerzos que ha hecho el gobierno persistentemente y el Estado, no solo el gobierno”, comenzó diciendo en las afueras de su partido. También respaldó la gestión del Ejecutivo y afirmó que “el Congreso ha aprobado más de 50 leyes, el ministro Elizalde ha tenido un rol muy destacado en ello, la ministra Tohá conduciendo estas discusiones”.

Igualmente invitó a “que alguien escuche el programa en el que yo hablé, que fueron 30 minutos de conversación. No fue una cuña, no fue una entrevista, fue un programa de conversación”, y dijo que ahí “lo que señalé fue que el Presidente, dado su liderazgo, que tiene esta materia, todos lo vimos, además, patrullando la semana pasada con la ministra Tohá. Bueno, que dado ese liderazgo él podría asumir esta fuerza de tarea que nosotros hemos planteado como una reforma constitucional, donde él tenga esa potestad y luego la pueda delegar en el ministro de Seguridad, por ejemplo”.