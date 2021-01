¿Y su PCR? Casi 850 extranjeros han sido devueltos a su país por llegar a Chile sin examen para Covid-19 o con su test vencido

La Subsecretaría de Salud Pública realizó un balance, a dos semanas de que empezaran a regir las medidas para quienes llegan a Chile desde el extranjero, para saber cuál ha sido el comportamiento de las personas en cuando al cumplimiento de la normativa.

Este ha sido un tema liderado por la subsecretaria Paula Daza y tiene como objetivo principal controlar quienes llegan desde afuera del país, para evitar al máximo la posibilidad de importar nuevos casos de Covid-19.

La última resolución para viajeros tiene fecha de 8 de enero. “Hoy para ingresar al país, todos los viajeros deben contar con una PCR tomada 72 horas antes de su vuelo y hacer su cuarentena respectiva de 10 días. Esta medida es muy importante para controlar la propagación del virus en nuestro país y la autoridad sanitaria no permite que se vulneren estas medidas obligatorias” dice a La Tercera PM la subsecretaria Daza.

La autoridad explica que las reglas impuestos por el Minsal fijan, además, que “los chilenos y residentes extranjeros que no cuentan con su PCR pueden sufrir sanciones de hasta 58 UTM”. Esto, agrega, puede ir desde la multa hasta el traslado a una residencia sanitaria.

El balance realizado por Salud revela que desde el 8 de enero hasta al viernes pasado, 559 personas han sido derivadas a residencias sanitarias al no contar con su PCR negativo o debido a que el test está vencido y excede las 72 horas. De ellas, 383 son chilenas y 176 son extranjeros residentes.

Además, desde el 22 de noviembre del año pasado a la fecha, 841 extranjeros no han podido ingresar al país y han tenido que retornar a su lugar de origen por no cumplir con todas las condiciones exigidas por el gobierno para el ingreso de extranjeros no residentes. La mayoría de ellos han sido devueltos por no contar con su PCR o porque este no cumple con las 72 horas máximas: el 47% venían con PCR vencido, el 42% llegó sin PCR y solo el 10% traía su examen para Covid-19 correcto. Este último 10% fue devuelto por no cumplir con otros requisitos exigidos por la autoridad, como contar con un seguro de salud.

“Las medidas de mitigación no valen nada sin la responsabilidad de las personas. Quiero pedirle a cada chileno que se sube a un avión para ir de vacaciones y que quiere retornar al país, que no se olvide que estamos en una pandemia mundial, la peor de los últimos 100 años”, afirma Daza.

El infectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, Carlos Pérez, valora este trabajo fiscalizador de la autoridad sanitaria. “Es muy importante que las personas que lleguen a Chile desde el extranjero se realicen un PCR para Covid-19 dentro de las 72 horas previas para disminuir la posibilidad de que al ingreso vengan con una infección activa. De todas maneras si tienen cualquier síntoma, debe este examen repetirse de inmediato”.

A su vez, recalca que el foco principal debe seguir respecto de los contagios que ocurren en el país. “Es importante destacar que la mayor parte de los contagios están ocurriendo dentro del país, porque existe una transmisión sostenida del virus hace ya varios meses. La contribución que pueden hacer personas que lleguen desde el extranjero infectadas es menor, en términos numéricos, comparado con las infecciones que ocurren dentro del país”, comenta el médico.

El debate sobre qué hacer con los viajeros y las fronteras

El exministro de Salud e integrante del Consejo Asesor Covid-19, Álvaro Erazo, valora las medidas de fiscalización tomadas en el Aeropuerto de Santiago respecto de las exigencias para los viajeros, pero considera que en el estado actual de la pandemia es necesario dar un paso más, sobre todo en un contexto en que la variante británica del virus SARS-CoV-2 ya está en Chile: “Hoy día lo más recomendable es una restricción mucho más exigente, como la evidencia de que países como Estados Unidos y otros países europeos están haciendo”.

“Es absolutamente responsable y necesario proceder al cierre de fronteras aéreas en nuestro país. En nuestro caso, en el aeropuerto de Pudahuel, y buscar prontamente un sistema de control que evite las filtraciones que tiene este sistema que hemos implementado, porque es evidente que hay vulnerabilidades, nadie puede garantizar que con las medidas que se están aplicando, por muy estrictas que sean, no tengamos la posibilidad de que se puedan filtrar casos”, afirma Erazo.

El académico de Salud Pública de la Universidad de Chile y secretario técnico del Colegio Médico, Cristóbal Cuadrado, señala que “tomar un PCR 72 horas antes no es una medida suficiente”. A su juicio, “los números que nos muestra el Ministerio de Salud son la punta del iceberg de los problemas que tiene el control fronterizo para limitar el impacto que esto tiene en la circulación viral del país”.

Cuadrado pide, sobre todo, que se tomen las medidas a tiempo. “Las políticas de control sanitario en las fronteras de Chile han sido bastante débiles desde muy temprano en la pandemia. Fueron bastante tardías las medidas iniciales que se tomaron durante el año pasado a inicios de la pandemia, como también fue muy tardía la decisión del cierre de fronteras al conocerse la nueva variante británica”, concluye el acádemico.

En la última resolución al respecto, Salud dispuso que “todas las personas que ingresen al territorio nacional, sin importar el país de origen ni la región de destino en Chile, deben cumplir en su destino final con la medida de cuarentena por 10 días o hasta que abandone el país, en caso que su permanencia fuere menor a 10 días”. En esa misma línea, se estipula que “la medida de cuarentena podrá finalizar antes de cumplir los referidos 10 días si se cuenta con un resultado negativo de un Test PCR para SARS-CoV-2 cuya toma de muestra se realice pasadas 144 horas (seis días) desde el ingreso al país”.