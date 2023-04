Columna de Héctor Pinto: El reflejo

Por Héctor Pinto, ex seleccionador juvenil

El traspié de la Sub 17 lo veo con preocupación. La importancia que le están dando los clubes a la formación deja mucho que desear. Hace rato que están prefiriendo otras cosas. La formación se refleja en el Campeonato Nacional, que está malo. Lo que pasa en las selecciones es un reflejo de lo que es hoy el fútbol chileno. Hace rato que viene decayendo en calidad. Los torneos son muy malos. Los de los menores también. En pandemia no entrenaron en bastante tiempo y eso se refleja en las selecciones. La competencia tampoco es la más adecuada, no es lo que se necesita para competir a nivel internacional.

Hay que volver a trabajar, a invertir. Los técnicos, a perfeccionarse, a actualizarse. El problema es integral. Hoy los clubes no quieren formación, quieren resultados. Como tienen dueños, lo único que quieren esos dueños es vender lo más rápido posible. Los chicos están saliendo cuando no están listos. Al técnico le exigen resultados, por lo que se preocupa más de ganar que de formar.

Hace tiempo que se viene luchando por un trabajo unificado, porque haya una persona responsable del desarrollo del fútbol chileno. Hoy solo se consigue un técnico para una Sub 17 o Sub 20, algo inmediato. La federación y la ANFP tienen que funcionar separadas. La ANFP tiene que ver el torneo nacional y la federación, las selecciones. Eso va a dar resultados. Que cada uno se preocupe de lo suyo.

Lo de los jugadores es producto de que no hay desarrollo del talento. Esto es un trabajo colectivo. Hay que hacer una tarea paulatina. Adelantaría la exigencia de rendimiento, también. A los 17 años, los jugadores ya deberían estar casi listos para competir. Extraño una competencia para desarrollar a los jugadores que terminan el proceso formativo. Un campeonato de reservas. Uno ve el campeonato argentino de esa categoría y los partidos son muy buenos y televisados. Hay chicos de 18 años que ya están listos para salir al extranjero. Y después compiten contra Chile en el Sudamericano Sub 20 y le ganan. Ese también es un reflejo.