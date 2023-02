Columna de Ian Bremmer: La amenaza rusa

Por Ian Bremmer, presidente del Grupo Eurasia y de GZero Media

En enero, las autoridades británicas anunciaron que habían descubierto un dramático ciberataque contra el servicio postal de Reino Unido, que causó “graves trastornos” en los sistemas informáticos que envían el correo al extranjero. Rápidamente culparon a los piratas informáticos rusos, que parecían actuar con el permiso, si no bajo la dirección, del gobierno ruso. A principios de este mes, tras el ataque a un operador de derivados en Reino Unido, las agencias de ciberseguridad de Francia e Italia informaron de un ataque de ransomware a miles de sistemas informáticos en esos países, además de Estados Unidos y Canadá. Las advertencias cada vez más inquietantes de Vladimir Putin de que el apoyo occidental a Ucrania provocará diversas respuestas rusas tienen a las agencias de inteligencia en alerta máxima. Estadounidenses y europeos hablan de la guerra como una lucha entre Rusia y Ucrania. Putin no lo ve así.

En su mayor parte, Putin ha tenido cuidado de mantener su guerra contra Ucrania contenida dentro de las fronteras de ese país para evitar la confrontación directa con la OTAN, pero esta estrategia no le ha traído más que frustración. Ahora parece dispuesto a ordenar una ofensiva con tropas recién movilizadas en las próximas semanas, aunque el escaso entrenamiento y la determinación de los defensores ucranianos, cada vez mejor armados, limitarán lo que puedan conseguir. Los aliados de Ucrania, Estados Unidos y Europa se han comprometido a enviar carros de combate y están discutiendo la posibilidad de enviar aviones de combate.

La guerra se está intensificando y, al cumplirse un año del conflicto, Putin no tiene buenas opciones militares. Rusia seguirá castigando las ciudades y las infraestructuras críticas de Ucrania, pero eso no acercará a Putin a la victoria que ha prometido y no ha conseguido. Rusia tampoco puede ejercer mucha presión sobre las potencias occidentales. No puede liberar a Rusia de las sanciones occidentales ni socavar a corto plazo el continuo apoyo militar de la OTAN a Ucrania.

Sin embargo, nadie debe esperar que Rusia se eche atrás. Putin ha sacrificado decenas de miles de vidas rusas, la resistencia de la economía de su país y su credibilidad personal para intentar conquistar Ucrania. El Presidente Volodymyr Zelensky, realmente seguro de que Ucrania puede derrotar a los invasores rusos, no ofrece concesiones auténticas. Para empeorar las cosas, Ucrania plantea ahora una amenaza creíble de recuperar el terreno que Rusia tomó cuando estallaron los combates por primera vez en 2014, una profunda humillación para el Kremlin.

Por todas estas razones, el frustrado Presidente de Rusia sabe que tiene poco que perder con una nueva escalada contra Occidente, siempre que pueda evitar una confrontación militar directa que lo obligaría a elegir entre una derrota rápida y completa o el uso de armas nucleares que amenacen su propia supervivencia. También sabe que los dirigentes occidentales son tan reacios como él a emprender acciones que puedan tener consecuencias nucleares. Mientras mantenga limitados sus ataques, sabe que la respuesta occidental también será limitada.

Por eso, ante la intensa presión interna para que muestre su poderío, Putin recurrirá a la guerra asimétrica para infligir daños e intentar debilitar la unidad de la OTAN, en vez de confiar en un poderío militar y económico que Rusia ya no tiene. En los próximos meses, la Rusia canalla se convertirá en una versión global de Irán, el aliado más cercano que le queda. Sancionado y aislado, Irán ha actuado durante mucho tiempo como el Estado canalla más activo del mundo, utilizando el espionaje, el apoyo al terrorismo, las guerras indirectas, los ataques con aviones no tripulados y misiles, y otros medios para promover sus objetivos y agravar a sus enemigos. Rusia demostrará ser un saboteador más formidable, porque dispone de mayores medios para crear problemas y de un arsenal nuclear que proporciona disuasión frente a la fuerza exterior.

Las amenazas nucleares de Moscú se intensificarán, y las amenazas de Putin se harán más explícitas. Es muy posible que haga ademán de acercar armas nucleares tácticas al territorio ucraniano y de aumentar el estado de alerta del arsenal nuclear ruso. Eso no quiere decir que el Presidente ruso vaya a utilizar realmente esas armas. Se trata principalmente de amenazas destinadas a persuadir a los votantes de Europa y Estados Unidos de que el apoyo militar y financiero de sus gobiernos a Ucrania se está volviendo demasiado arriesgado. Pero este tipo de juegos pueden llevar a errores de cálculo y accidentes. Las amenazas por sí solas elevarán los niveles de alerta a su punto más alto desde la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962, y la guerra en Ucrania hará que a Putin le resulte mucho más difícil dar marcha atrás de lo que fue para Nikita Kruschev hace seis décadas (Putin también es consciente de que Kruschev fue apartado del poder dos años después de retirar los misiles de Cuba).

Los hackers rusos ya han incrementado los ciberataques a los gobiernos y empresas privadas de los países que han apoyado a Ucrania. Las infraestructuras energéticas, como gasoductos y terminales de GNL, serán objetivo de sabotajes. Lo mismo puede decirse de las infraestructuras de comunicaciones, como los cables submarinos de fibra óptica.

Rusia trabajará para socavar las elecciones occidentales apoyando y financiando la desinformación, a candidatos que cuestionen el apoyo de sus gobiernos a Ucrania e incluso el extremismo político. A lo largo del próximo año, es muy posible que Rusia lance campañas de desinformación no solo contra los demócratas, sino también contra los rivales republicanos de Donald Trump en las presidenciales. Es probable que Moscú provoque problemas en los Balcanes, como estratagema para distraer a la OTAN de Ucrania.

Afortunadamente, hay un límite a lo lejos al que Rusia puede llegar. Moscú ha evitado hasta ahora librar un gran conflicto cibernético con los gobiernos occidentales por temor a perder también esa guerra. Probablemente seguirá siendo así en 2023. Los funcionarios rusos saben que los ataques dañinos contra infraestructuras críticas occidentales que puedan ser fácilmente rastreados hasta el gobierno ruso o grupos cibernéticos afiliados podrían provocar represalias muy perjudiciales. Los asesinatos selectivos de líderes occidentales y los ataques con misiles o aviones no tripulados en territorio de la OTAN también siguen siendo un puente demasiado largo para un gobierno ruso que ya está lidiando con graves secuelas de la guerra.

Hay un resquicio de esperanza para los objetivos rusos: del mismo modo que las provocaciones de Irán acercaron a los árabes del Golfo, Israel y Estados Unidos, y que el apoyo de Irán a la guerra de Rusia alineó a los líderes estadounidenses y europeos en su endurecimiento de sus opiniones sobre la República Islámica, el intento de Rusia de jugar al saboteador global seguirá reforzando la unidad transatlántica, en particular. Sin embargo, las continuas amenazas de Rusia a la seguridad mundial, a los sistemas políticos occidentales, a la ciberesfera, a la seguridad alimentaria y a millones de civiles ucranianos, ocuparán a los responsables políticos estadounidenses y europeos al menos mientras Vladimir Putin siga en el poder.