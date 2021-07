Cómo llegan las principales alianzas a la Convención Constitucional

Varios de ellos afirman que es prematuro aventurar cuáles serán las alianzas políticas o instrumentales que se van a proyectar en el marco del trabajo que este domingo iniciará la Convención Constitucional. Pero lo cierto es que desde que fueron electos los 155 constituyentes se han ido articulando en distintas coordinaciones que marcarán -al menos- la primera etapa del proceso que liderará la histórica instancia.

Las lógicas que han primado en ese ordenamiento de fuerzas han sido por lo menos dos. Por un lado, la articulación propia de quienes fueron electos en una misma lista y, por otro, espacios de convergencia que van más allá de una nómina particular, como es el caso de la Vocería de los Pueblos, instancia que agrupa a convencionales constituyentes de los pueblos originarios e independientes, pero también a 18 de los 27 electos al alero de la Lista del Pueblo y a por lo menos siete de Apruebo Dignidad.

Adicional a esas coordinaciones, en este último mes se han ido conformando bancadas transversales en temáticas específicas, que agrupan a amplios grupos de constituyentes. Entre otras, ya se han articulado las de medio ambiente, salud, educación sexual, agua y feminismo.

1. Lista del Apruebo

La decisión de los constituyentes que compitieron en cupos del PS de articular una coordinación independiente de sus socios de la Lista del Apruebo terminó poniendo en duda que los 25 constituyentes que obtuvieron entre esa colectividad y el PPD, el PR, el PRO y la DC actúen como una sola bancada de aquí en adelante.

Sin los 15 cupos de los socialistas, la nómina quedó integrada solo por diez constituyentes -Cristián Viera (cupo DC), Fuad Chahin (DC), Agustín Squella (cupo PL), Jorge Abarca (cupo PL), Patricio Fernández (cupo PL), Eduardo Castillo (PPD), Felipe Harboe (PPD), Luis Barceló (cupo PPD), Renato Garín (cupo PR) y Bessy Gallardo (cupo PRO)- y ya hay algunos que han transmitido que actuarán como independientes.

Ese es el caso de Fernández, quien compitió en esa calidad en un cupo del Partido Liberal. “Ojalá se generen grupos temáticos más que grupos políticos. Por algo se eligieron 104 independientes, lo otro sería traicionar la voluntad popular”, afirma. En la misma línea está Viera, quien ha estrechado lazos con el Frente Amplio y el PC.

Pese a eso, y si bien no ha habido una coordinación sostenida, en la Lista del Apruebo aseguran que están haciendo esfuerzos de coordinación que les permita plantear sus posturas.

Con ese objetivo, ya formaron un grupo de WhatsApp y tienen contemplado sostener una reunión previa a la primera sesión de este domingo para llegar con ciertos acuerdos. Hasta el cierre de esta edición, aún no tenían decidido si presentarían alguna carta a la presidencia de la convención, aunque el exdiputado Garín manifestó su disposición para la vicepresidencia.

2. Colectivo Socialista

Decidieron actuar como un bloque independiente de la Lista del Apruebo y hoy son una de las coordinaciones más orgánicas de la Convención Constitucional. Liderados por Ricardo Montero, los constituyentes que fueron electos en cupos del PS -denominados Colectivo Socialista- han establecido una coordinación permanente y esperan proyectar eso durante todo el proceso.

“Nuestro margen de alianzas está dado por el concepto de fuerzas transformadoras”, dice César Valenzuela respecto a los lazos que extenderán en los próximos meses. Según fuentes de ese colectivo, ya ha habido coordinaciones relevantes con el Frente Amplio y el PC.

Los socialistas, asesorados por un equipo de abogados del Instituto Igualdad, estarían por presentar una carta propia a la mesa. Una de las alternativas es Ramona Reyes para la presidencia y el abogado Tomás Laibe a la vicepresidencia. El grupo, además, prepara un homenaje a la estatua de Salvador Allende justo antes de la jornada inaugural.

3. Apruebo Dignidad

Una mayor coordinación han mostrado los 28 convencionales constituyentes que fueron electos por el pacto de Apruebo Dignidad. Los dirigentes del bloque conformado por el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Igualdad y el FRVS ya han sostenido una serie de reuniones para acercar posturas de cara al desarrollo de la Convención Constitucional.

Pese a eso, el bloque ya ha mostrado algunas diferencias en temas clave como la conformación de la mesa. Mientras el Frente Amplio acordó apoyar la candidatura del pueblo mapuche a la presidencia, Elisa Loncón, y presentar un candidato a vicepresidente, Jaime Bassa (Convergencia Social), el PC no le ha entregado su apoyo a ninguna carta y aún no define si podría presentar una candidatura propia.

Incluso, el bloque ya ha tenido algunas escisiones. De los 7 convencionales electos por cupo PC, una de ellas, Vanessa Hoppe, ya comunicó que no actuará al alero de Apruebo Dignidad, sino que de su coordinadora Nahuelbuta Biobío constituyente.

4. Vocería de los Pueblos

Surgieron como una coordinación que trasciende a las listas y ha logrado convocar a más de 80 de los 155 constituyentes a encuentros para abordar su instalación.

Su irrupción pública causó controversia con la “declaración de los 34”, en que plantearon seis garantías democráticas mínimas de cara al proceso constituyente, entre ellas, la liberación de los presos en el marco del estallido social y la no sujeción al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. En su última acción pública conjunta, llegaron a sumar a 45 constituyentes y varios consultados por este medio esperan que ese espacio se proyecte en el tiempo. Actualmente, el colectivo está integrado por 6 constituyentes de Apruebo Dignidad, 18 de la Lista del Pueblo, 14 de pueblos originarios y 7 independientes.

La coordinación, según explican desde la Vocería de los Pueblos, se levantó como una forma de canalizar las demandas del trabajo que en la previa venían realizando más de 600 organizaciones sociales en “Los encuentros plurinacionales de los y las que luchan”, donde destacan la articulación de referentes como la Coordinadora 8M, No+AFP, entre otros.

“Vemos la posibilidad de que ese espacio siga articulando voluntades, constituyentes independientes provenientes de las luchas sociales que estén comprometidas con este carácter al interior de la Convención Constitucional”, sostiene Alondra Carrillo.

5. Lista del Pueblo

Diversidad. Eso es lo que más caracteriza a la Lista del Pueblo, nómina que en la elección obtuvo 27 representantes, quienes se han reunido primero para conocerse y luego para tratar de articular un trabajo conjunto. Hasta un congreso organizaron donde se determinó presentar candidatos a la parlamentaria y no se desestimó una opción presidencial.

Han conversado sobre la posibilidad de actuar como “equipo”, como prefieren llamarse porque no comulgan con palabras propias de la vereda política como bloque o bancadas.

Sin embargo, su autodefinición de independientes, de estar más ligados a sus territorios, les ha impedido caminar siempre en la misma dirección, lo que se ha reflejado en algunas declaraciones en que no todos han participado, como las impulsadas por la Vocería de los Pueblos, a la que solo 18 de ellos se han sumado. Algunos manifiestan que hay fricciones y diferencias internas, y en otras listas advierten la incertidumbre que enfrentan a la hora de conversar con alguno de la Lista del Pueblo porque, hasta ahora, ninguno lleva la voz del conjunto. Eso mismo ha impedido que, hasta ahora, tengan un candidato para la presidencia de la convención.

Loreto Vallejo (D15), quien destaca la autonomía en la que se ha planteado el trabajo de la lista y es una de las que se ha sumado a la Vocería de los Pueblos, asegura que “no soy vocera de mis compañeros. Nosotros estamos en los territorios y anclados a las orgánicas de la gente”.

A diferencia de ella, Manuel Waldorsky del D10 ha optado por no sumarse a las declaraciones de la Vocería de los Pueblos, al igual que Giovanna Grandón o Tía Pikachu. El primero recalca que, en su caso, la coordinación en el marco de la Lista del Pueblo “ha sido superrica, superdiversa y llena de legítimas diferencias. Este es un espacio político, pero no es un partido”. Cercanos a Grandón, en tanto, recalcan que pese a que ha tomado distancia de las acciones públicas de sus socios, su domicilio sigue estando en ese espacio.

6. Mapuches

De los 17 escaños reservados para los pueblos originarios, los mapuches tienen la mayor representación, con 7 electos.

Independientemente de que integrarán una bancada conjunta con los convencionales de las otras etnias, en el marco de las definiciones por la presidencia y vicepresidencia de la Convención Constitucional, ya quedó en evidencia que no necesariamente actuarán coordinados.

Los mapuches decidieron presentar al máximo cargo del órgano constituyente a Elisa Loncón, representante de las regiones de Ñuble, Biobío, y La Araucanía, quien hasta ahora no tendría el respaldo del resto de los convencionales de las otras etnias que evalúan postular una carta alternativa: Isabel Godoy (Colla).

7. Otros pueblos originarios

“Estamos trabajando juntos como pueblos originarios, muestra de ello es la última declaración en que apoyamos a las hermanas machi Francisca Linconao y Estela Mamani en sus peticiones culturales”, indica Luis Jiménez, representante aymara.

Hasta ahora se han reunido por plataformas digitales, pero este viernes se encontraron presencialmente en una convocatoria organizada por el Pnud.

A los encuentros que han tenido los 17 constituyente se han sumado tres nombres que fueron electos en otras listas: la diaguita Ivanna Olivares, que fue por la Lista del Pueblo; la aymara Alejandra Flores, que fue como independiente; y la socialista Ramona Reyes, que es mapuche.

“El ánimo es que actuemos como escaño. La experiencia comparada de constituyentes latinoamericanos y mundiales, señala que naturalmente las alianzas de los pueblos originarios van con los movimientos sociales”, explica Jiménez.

En ese sentido, añaden que su interés es relacionarse con todos aquellos que tengan como principal eje la defensa del medio ambiente, la plurinacionalidad, una mayor autonomía territorial indígena y regional.

8. Independientes No Neutrales

Su objetivo es ser transversales, tender puentes con todos los sectores y llegar a consensos amplios. Desde que fueron electos los 11 convencionales de Independientes no Neutrales se han reunido periodicamente y están decididos a actuar como un solo bloque. De hecho, ya han avanzado en lo que será su propuesta de reglamento y también tienen su propia candidata a la presidencia, la periodista Patricia Politzer.

Su trabajo cuenta con el respaldo del “Movimiento de INN”, orgánica que se creó a lo largo del país con miras al proceso constituyente y que obtuvo 500 mil votos en las 95 candidaturas que presentaron. El movimiento se reúne en una asamblea semanal y establecieron una gobernanza específica con coordinadores distritales más un consejo directivo que se relaciona con los convencionales. La idea, dicen, es que exista una retroalimentación constante entre los territorios y los convencionales que provienen de movimientos ecologistas, feministas, exmilitantes de partidos políticos, profesionales y académicos. Tal como devela su coordinar, Rodrigo Jordán, no está descartado que Independientes No Neutrales avance a convertirse en partido después del proceso constituyente (ver página 24).

9. Vamos por Chile

A través de reuniones telemáticas y por grupos de WhatsApp, los 37 convencionales de la lista Vamos por Chile han estado trabajando en las últimas semanas para llegar coordinados al domingo.

Aunque han procurado evitar filtraciones de sus diálogos a la prensa, fuentes del grupo explican que, en particular, ha habido dos temas en los que han puesto especial atención y los han desarrollado en grupos de trabajo para poder llegar con borradores a la instalación del nuevo órgano constituyente. El primero es el reglamento de la instancia, que algunos de los convencionales –sobre todo, quienes tienen experiencia parlamentaria, como Rodrigo Álvarez y Harry Jürgensen, entre otros- están afinando con los abogados Sebastián Soto, Gastón Gómez y José Francisco García.

Por otro lado, hay un grupo ultimando una propuesta para abordar la participación de la sociedad civil en el proceso.

“Los 37” –como se autodenominan- también han definido que trabajarán con total independencia de los partidos políticos, como un solo equipo, no por bancadas y sin jefaturas de por medio, procurando tender puentes con los demás sectores de la convención. Además, en estos días previos a su asunción como convencionales, acordaron no inmiscuirse en las polémicas que otros sectores han tenido con el gobierno en torno al proceso de instalación y restarse de las reuniones que ha liderado la “Vocería de los Pueblos”. El grupo sabe que no tiene los votos para elegir una carta a la presidencia, pero igual evalúan presentar un nombre.

10. Independientes y regionalistas

10 son los convencionales que resultaron electos por fuera de cualquier pacto o partido político. Todos ellos son representantes de ideas de centroizquierda y si bien la repite que responderán a las organizaciones que levantaron sus candidaturas, la mayoría de ellos ya se han articulado en alguna coordinación de cara a la convención.

Siete de ellos ya forman parte de la Vocería de los Pueblos, mientras que otros 3 -María Trinidad Castillo, Rodrigo Logan y Mauricio Daza- no se han sumado a esas agrupaciones y han sostenido que mantendrán su estado de “independientes”