Con un campeón mundial y 22 nacidos en Nueva Zelanda: Samoa, la selección multicultural que enfrentará a los Cóndores

Este sábado Chile enfrentará a Samoa en su segundo partido del Mundial de Rugby. Un rival potente, de un juego muy enfocado en el contacto y que también hace noticia más allá de la cancha, y es que los polinesios son un claro ejemplo de una tónica que se ha ido tomando el rugby en los últimos años: los nacionalizados.

Selecciones como la chilena o la argentina (en donde todos sus jugadores son nacidos en el mismo país) son una excepción a la regla dentro de un deporte que no pone muchas trabas para poder representar a un país que no sea el tuyo, incluso cuando ya has jugado oficialmente por otra nación. De hecho, Samoa tiene cuatro jugadores que cumplen esa última situación, entre ellos un campeón del mundo con Nueva Zelanda en 2015.

Esto, luego de que en 2021 World Rugby aprobara una ley histórica que permite a los jugadores cambiar de nación pese a ya haber representado a otra. Las únicas condiciones que exigen es que el jugador no haya jugado rugby internacional durante los últimos 36 meses y que haya nacido en el país que desea representar o tenga un vínculo directo (padres o abuelos nacidos allí) con este. Un cambio que está permitido solo una vez.

En el caso de los rugbistas que no han disputado partidos oficiales por otros países, estos ni siquiera tienen que nacionalizarse de manera oficial, sino que solo deben comprobar vínculos sanguíneos (padres o abuelos) o residencia fija de sesenta meses o acumulativa de diez años. Antes de 2021 solo se necesitaban 18 meses fijos.

Samoa, el país con más nacidos fuera de casa

La regla lanzada en 2021 ha sido una ayuda tremenda para varias naciones, entre ellas todas las pequeñas islas del Pacifico, quienes durante muchas décadas vieron como las naciones potencias de esa zona se llevaban a sus jugadores principales antes de debutar. Así es como Samoa ha sumado a tres pesos pesados a su plantel para Francia 2023.

El primero de ellos es sin duda Charles Faumuina, quien tuvo 50 participaciones con Nueva Zelanda, siendo parte del plantel que ganó la Copa del Mundo en 2015. Tras estar tres años sin jugar por los All Blacks, debutó en junio de 2023 por Samoa. Historia parecida a las de sus compatriotas Lima Sopoaga (16 participaciones) y Steve Luatua (15), quienes tras ser parte de la escuadra tres veces campeona decidieron cambiar de nación. En la nómina para Francia también destaca el apertura Christian Leali’ifano, quien jugó 26 encuentros con Australia. De estos cuatro, los tres últimos están considerados dentro de los citados para enfrentar a los Cóndores.

Charles Faumuina cuando jugaba por Nueva Zelanda.

26 de los 33 jugadores de la nómina de Samoa nacieron fuera de sus fronteras, formando parte del plantel principalmente por factores de ascendencia. 22 de ellos nacieron en Nueva Zelanda y otros cuatro en Australia. De los nacidos en su nación, solo cinco se formaron en el rugby local.

Un efecto mundial

Los rivales de los Cóndores este sábado no son los únicos que se han apoyado en las facilidades de World Rugby para potenciar sus planteles. Sin ir más lejos, Japón, a quien Chile enfrentó el pasado domingo, tiene en sus filas a cinco rugbistas originarios de Tonga, cuatro de Nueva Zelanda, tres de Sudáfrica, dos de Fiji, uno de Australia, uno de Corea del Sur y uno de Tailandia.

Michael Leitch nació en Nueva Zelanda, pero a los 15 años se fue a vivir a Japón. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Escocia, una de las naciones más potentes de esta edición del Mundial, tiene a 15 jugadores que no nacieron en su territorio en la nómina, entre ellos Jack Dempsey que jugó en 14 oportunidades por Australia. Otras potencias como Nueva Zelanda (8), Irlanda (8), Australia (7), Inglaterra (6) tampoco se quedan fuera de esta lista.

Los únicos tres países de esta edición del mundial que no cuentan con jugadores nacidos en otras naciones son Argentina, Chile y Sudáfrica, aunque esta última tiene la particularidad de contar con Jean Kleyn, quien pese a haber nacido entre sus límites geográficos, alcanzó a jugar cuatro partidos por Irlanda por su residencia en aquel momento. Su último encuentro con los europeos fue en el Mundial de 2019.