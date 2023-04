Crítica Gastronómica de Don Tinto: Alemán Experto, ni tan experto

Por Álvaro Peralta Saínz, cronista gastronómico

Hacía rato que quería visitar este restaurante que ya cuenta con varias sucursales en Santiago, las que suelen pasar llenas y que se define como un restaurante familiar. Ofrece crudos, sandwichs, ensaladas y más. Por lo mismo, durante la semana me junté con un amigo -habitué del lugar- y su pequeña hija en el local ubicado en Vitacura con Manquehue. Como era de esperar, estaba repleto, pero afortunadamente la fila corrió rápido y al poco tiempo ya estábamos instalados en una mesa.

Para partir pedimos dos schops Kunstman Lager sin filtrar ($4.000 cada uno) y una bebida ($2.500) para la menor de la mesa -que ya había almorzado- más una porción de papas fritas ($4.500), las que llegaron en cosa de minutos. Sí, eran de las que vienen congeladas, pero bien fritas, con sal, con ketchup y -sobre todo con hambre- se dejaban comer. Así que igual le robamos más de una papita.

Nosotros pedimos para compartir un Crudo Alemán Experto ($9.100), el que según mi amigo era de las cosas buenas del local. Demoró un poquito pero llegó. Una buena bola de carne bien magra y pasada varias veces por la máquina, más sus respectivos pocillos con cilantro picado, ají verde picado, una mayonesa bien líquida y bien rica más jugo de limón. Aparte, dos láminas finas de pepinillos agridulces y cuatro tostadas en pan de molde grande y con mantequilla. Dejé que mi amigo mezclara y preparara el crudo a su pinta mientras me comía los pepinillos. Luego, me dispuse a probar y la verdad es que este crudo es de los buenos de Santiago. La carne muy fresca y muy suave, más el resto de los ingredientes funcionan simplemente perfecto. Incluso podríamos decir que solo con el crudo la visita a este lugar se justifica.

Pero como este es un trabajo duro, pedimos dos sándwichs, otro de los sellos del local. Un Lomito Italiano ($7.700) y un Barros Luco ($7.800). ¿Qué tal estaban? Más allá de que demoraron un poco en llegar (seguía lleno el local), debo reconocer que ambos no se quedaban cortos de ingredientes. Mucho queso en el Barros Luco y lo mismo pasaba con el tomate, la palta y la mayonesa del lomito. Sin embargo, el pan frica de ambos no me pareció del todo bueno. Se desarmaba un poco y de gusto tampoco andaba tan bien. Por otra parte, a la carne del lomito le faltaba un pelín de humedad, lo mismo el churrasco del Barros Luco. En resumen, dos sandwichs buenos, pero no para salir tirando petardos.

Ya lo dije, el crudo por sí solo te puede hacer volver al Alemán Experto. Sin embargo, en los sandwichs podríamos decir que su expertise no está al mismo nivel.

CONSUMO TOTAL:

$39.600

DIRECCIÓN:

Vitacura 6345, Local 2, teléfono 223178233, Vitacura.

HORARIO:

Lunes a domingo 12:45 a 23:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO:

Propio.

PÚBLICO:

Todo público.

EVALUACIÓN:

✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver