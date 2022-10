Crítica gastronómica de Don Tinto: La Burguesía, especialistas

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Tras prácticamente una década de funcionamiento, este local de calle Santa Magdalena sigue fiel a su propuesta original. Es decir, un lugar especializado en hamburguesas. Por lo mismo, el 90% de su carta contiene esta preparación y es prácticamente imposible encontrar a alguien en alguna de sus mesas comiendo algo que no sea justamente una hamburguesa. Son, por donde se les mire, unos especialistas.

Tal como me ha pasado cada vez que he visitado La Burguesía a lo largo de los años, cuando llegué a almorzar la semana pasada estaban repletos. Afortunadamente, como andaba solo, un ágil garzón me ubicó en la única mesa pequeña que les quedaba libre. A la hora de ordenar algo preferí una hamburguesa clásica ($8.100) más el agregado de tocino ($1.600), que estaba sugerido en la carta. Para tomar, un schop Royal Guard ($4.100) que llegó rápidamente y ayudó a refrescar la espera de la preparación principal, que tampoco demoró tanto. Sobre todo considerando lo concurrido del local en ese minuto.

¿Qué tal la hamburguesa? La verdad, perfecta. Un pan suave pero resistente que permitía comer el sándwich con la mano. Una hamburguesa contundente (la carta indica que son 160 gramos de carne) y que venía cocinada en punto tres cuartos, tal como se ofreció al momento de ser ordenada, posibilidad que se da en muy pocas hamburgueserías de la ciudad (y el país). Todo lo anterior más la lechuga, el tomate, los pepinillos rebanados, el queso cheddar apenas fundido, la cebolla morada cruda y un toque de mayonesa más unas deliciosas tiras de tocino crocantes pero no tiesas. De verdad, una tremenda hamburguesa, tan buena como todas las que he probado en La Burguesía a lo largo de los años. ¿Las papas fritas? No estaban mal pero lo cierto es que preferí centrarme en la hamburguesa más que en los accesorios. Ojo que también se ofrece reemplazar las papas por una ensalada. Aunque esa mezcla, de verdad, es bien rara.

Los únicos detalles de esta visita a La Burguesía fueron su mezquindad a la hora de poner y reponer las servilletas en la mesa (comer una hamburguesa con la mano las hace imprescindibles) y que en su comedor -que es exterior- hacía bastante calor durante la hora de almuerzo. Van a tener que hacer algo al respecto, porque se viene el verano. Todo lo demás está perfecto así que por favor déjenlo tal cual está. De esta forma podremos seguir disfrutando del discreto encanto de -esta- Burguesía.

CONSUMO TOTAL:

$13.800

DIRECCIÓN:

Santa Magdalena 99, teléfono 222313407, Providencia.

HORARIO:

Lunes a sábado 12:30 a 22:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO:

No tiene.

PÚBLICO:

Todas las edades.

EVALUACIÓN:

✮✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver