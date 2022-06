Cuenta pública: las precisiones ex-post de los ministros

El miércoles el Presidente Gabriel Boric rindió su primera cuenta pública, evento en que, año a año, el Mandatario en ejercicio anuncia los programas y planes que buscará instalar en los siguientes 365 días de gobierno. Así, durante las más de dos horas que duró el discurso en el Congreso Nacional de Valparaíso, el Presidente Boric se refirió a temas como educación, pueblos originarios, economía, minería, vivienda, salud y seguridad, entre otros.

En los días siguientes el propio Mandatario salió a resaltar puntos relevantes de su mensaje, como los anuncios en sus planes antidelincuencia y económicos. Sin embargo, en las tradicionales bajadas comunicacionales que realizaron ex-post algunos de sus ministros relativos a anuncios de sus respectivas carteras, estos no solo enredaron, sino que incluso relativizaron el alcance de lo comunicado por Boric.

Tren Santiago-Valparaíso

Un claro ejemplo de este desacople se dio con el anuncio de Boric respecto de que su gobierno buscará contar con una amplia red de trenes en el país, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario. Según detalló, “este plan contemplaría desplegar servicios de pasajeros urbanos y suburbanos, y avanzar gradualmente en la construcción de servicios interregionales de pasajeros en distancia media y larga. También contempla nueva infraestructura para servicios de carga y eleva el estándar de calidad en sus operaciones actuales”.

“Nuestra meta es triplicar los pasajeros, pasando de los 50 millones de personas transportadas en tren el año 2019 a 150 millones de pasajeros el año 2026″, señaló, y comprometió un tren Santiago-Valparaíso.

Al día siguiente, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, advirtió en Radio Cooperativa que se debe evaluar la “rentabilidad social” del proyecto para unir ambas capitales regionales. En concreto, el ministro precisó que “hay dos proyectos que el Ministerio de Obras Públicas está analizando, se está estimando la demanda y en base a eso uno tiene que definir si son proyectos con los cuales quisiéramos avanzar, que tienen mérito, que tienen rentabilidad social (...)”.

“Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y todas nuestras ganas en un proyecto que cuente con la rentabilidad social. Me imagino que si por alguna razón nada tiene rentabilidad social, entonces no se puede hacer (...). Yo no quiero dejar espacio para dudas, vamos a trabajar hasta encontrar una opción que permita contar con la rentabilidad social para el tren Santiago-Valparaíso”, agregó el ministro.

Marcel y las 40 horas

Un episodio similar se dio con el proyecto de las 40 horas laborales. En su discurso, Boric señaló que el gobierno está comprometido con la promoción del trabajo decente, aquel que “garantice a las y los trabajadores un ingreso justo, un ambiente de trabajo seguro, el reconocimiento de los derechos laborales individuales y colectivos, y la protección social para sus familias”.

Con ese objetivo, sostuvo que algunos pilares del programa que busca implementar el gobierno son el proyecto de reforma previsional, el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral.

En este sentido, el Mandatario anunció: “Impulsaremos el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, considerando la adaptabilidad y la gradualidad en su implementación. Hoy, quisiera hablarles especialmente a las mujeres trabajadoras”.

Al día siguiente, luego de que el Presidente Boric anunciara que los ministerios de Economía y Hacienda prepararán una agenda de reformas microeconómicas y financieras, el titular de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que el gobierno buscará que el proyecto que busca reducir la jornada laboral no afecte esta meta y aseveró que es “una tarea de mediano y largo plazo”.

“Lo importante es que el mismo proyecto dé cuenta de que la reducción de la jornada laboral incorpore esta necesidad de adaptabilidad para que pueda tener ese efecto positivo”, dijo Marcel.

En este sentido, el ministro de Hacienda señaló que se debe evaluar cuáles son esos espacios de adaptabilidad y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los derechos de los trabajadores. “Eso es lo que es necesario equilibrar, esta es una reforma que se hace con el propósito de permitir un mejor balance entre trabajo, vida familiar, pero que eso no afecte el empleo ni la competitividad de la economía”, aseveró.

Ese mismo día, sin embargo, las ministras Camila Vallejo (Segegob) y Jeannette Jara (Trabajo) realizaron una actividad para entregar el “Sello 40 horas”, que reconoce a empresas que se comprometieron con la reducción de la jornada laboral. “Es importante que el trabajo dignifique y no solo con buenos salarios, que es fundamental, sino que no te robe lo más esencial de la vida: el tiempo”, dijo Vallejo, quien destacó que el proyecto es una prioridad para el Ejecutivo.

¿Más ingresos de Carabineros?

Un último caso se dio con el anuncio del Mandatario de una inyección económica de $ 5.500 millones para la compra de vehículos y drones de Carabineros, la inauguración de 12 nuevas unidades policiales y adelantó que “tenemos previsto un incremento del 40% en el ingreso de personal para el año 2023″.

Sin embargo, tanto en Carabineros como en la Subsecretaría del Interior admitieron que no se trata de nuevos ingresos a la Escuela de Carabineros. Lo que se retomará a partir de 2023 es el número normal de plazas para estudiar en ese lugar (1.300), el que había disminuido a 900 producto de la reducción de aforos que se dictaminó por la pandemia del Covid-19 (ver página 32).