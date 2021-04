Daniela Peñaloza (UDI): “Con Lavín somos súper distintos (...) él votó por el Apruebo, yo con convicción por el Rechazo”

Hace poco más de dos semanas (22 de marzo) Daniela Peñaloza Ramos (38, UDI) salió al paso de su rival por la alcaldía de Las Condes, Gonzalo de la Carrera Correa (59, Republicanos) en un debate en CNN Chile con un “te pido que dejes de mentir” cuando él la encaró por el pago de horas extras mientras fue funcionaria del municipio, al que renunció para competir. El tema venía dando vueltas hace días por Twitter y ella estaba esperando que se lo sacara en cámara.

Esta ruda contienda tiene ahora un alargue de cinco semanas (pero la recién suspendida temporada legal vuelve el 29 de abril) y la candidata de Joaquín Lavín dice que le sirve “para conversar con los vecinos, replantearse las formas de establecer tus canales de comunicación, conocer y escuchar más, para que conozcan las propuestas”.

En la UDI dicen que aplazar las elecciones le conviene en su disputa con Gonzalo de la Carrera: es más conocido.

Sí, comparto eso. Tomo este mes como una oportunidad para hacerme conocida. El conocimiento ha avanzado harto; se puede mejorar.

¿Va a seguir divulgando sus planes para la comuna mientras la campaña legal está suspendida? Sería como al filo.

Haremos lo que la ley nos indica. Podemos seguir conversando, hablando de la comuna. No podemos decir abiertamente “vota por mí”. Y mucho Zoom con vecinos. Pero no vamos a estar más en terreno: el tiempo de campaña está suspendido hasta el 29 de abril.

¿Le desagradó que se suspendieran los aportes financieros?

Me habría gustado que no. Aún tengo espacio para el límite permitido y tendremos que buscar esos aportes desde el 29 de abril para las últimas dos semanas de campaña. Esta suspensión hace más complicado salir nuevamente a conquistar a los votantes. Es lo más delicado. Buscaremos alternativas en redes sociales dentro de lo que se puede hacer. Vamos a tener que dejar de hacer campaña presencial, pero hay que preocuparse de no apagar motores y haremos todo para que no se enfríe.

“Estoy más cerca de la alcaldía”

En la UDI han dicho que cuando Joaquín Lavín la anunció, las encuestas la dejaban detrás de Gonzalo de la Carrera. ¿Era mucho?

No lo sé. No quiero basarme en encuestas de más o de menos. En el termómetro de la calle vi cómo fue aumentando el calor.

¿Cree que ha remontado, que alcanzó o pasó a De la Carrera?

Hay que pasar un primer umbral de conocimiento y después la intención de voto, y que al final voten por ti. La etapa del conocimiento la cumplimos exitosamente. Las carreras se ganan cuando se cuenta el último voto y jamás he pensado que es fácil. Pero sí, estoy mucho más cerca de la alcaldía que el 12 de enero. Y estoy convencida que voy a ser la próxima alcaldesa de Las Condes.

¿Qué dicen hoy sus encuestas? Han hecho varias en su comando.

Créeme que no las veo. Pido que no me las comenten.

¿Prefiere correr a ciegas, sin mirar números?

Más que fijarme si hay 2 puntos más o 2 menos, si voy 3 arriba y a la semana siguiente 10, sé que vamos bien.

En algunas preguntan a los vecinos si saben que usted es apoyada por Lavín.

No sé de qué encuestas me habla, desconozco quién las mandó a hacer. Lo importante es que al momento del voto la gente reconozca que soy la candidata única de Chile Vamos y la carta que plantea Joaquín Lavín para la continuidad de su excelente gestión de los últimos cuatro años.

Al momento del voto, el elector de Las Condes verá una papeleta a la alcaldía con su nombre -sin el de Lavín al lado- y también con el de Marcela Cubillos, de Acción Humanista. En otra verá a Marcela Cubillos, candidata de Vamos por Chile a constituyente, pero sin el “UDI”. Su partido tuvo que subir videos ante el peligro de confusión. ¿Cuánto daño cree que le puede hacer ese alcance de nombre?

Efectivamente, el alcance de nombre pudiera hacer que alguien se confunda. Pero más que estar preocupada de aclarar o no la confusión, cuando uno tiene una campaña muy propositiva y participativa va aminorando esas probabilidades.

Es su primera elección. ¿Cuánto pesa la presión de que el destino de la candidatura de Lavín dependa en parte de si usted gane o pierda?

No siento esa presión. El liderazgo de Joaquín Lavín hace mucho tiempo trascendió Las Condes y no depende exclusivamente ni de mí ni de nadie. La carrera que ha decidido tomar trasciende a lo que pueda pasar en Las Condes.

La expresidenta UDI Jacqueline van Rysselberghe ha dicho que usted “no es Lavín, que tiene que construir su propio camino”.

Somos súper distintos. Son diferentes los liderazgos femeninos y masculinos; somos de generaciones diferentes; él es economista y yo, sicóloga, la formación y trayectoria nos hacen ver las cosas de forma distinta. Voy por una renovación de la política; él votó por el Apruebo, yo, con convicción, por el Rechazo. Uno pone sus acentos en cosas distintas. Compartimos la integración, el sello social. Hay un tercio de vecinos de Las Condes de clase media vulnerable, que no se han acercado antes a la municipalidad, y ahí hay un acento importante.

¿Qué haría distinto de lo que ha hecho Lavín?

Tenemos que focalizar o destinar mayor esfuerzo en temas de emprendimiento. Nos hemos comprometido con un eje muy fuerte en salud mental y eso es algo distinto; falta una mirada más grande y más integrada, sobre todo después que esos indicadores explotaron con la pandemia.

La contienda con De la Carrera, ¿ha sido una campaña limpia o no?

Una campaña con una descalificación personal que no es lo mío. He sido atacada, y cuando esa descalificación cruza a la mentira, estoy en todo el derecho a defenderme. Y fue lo que hice.

En Vitacura hay militantes UDI que, en vez de apoyar a la candidata de Chile Vamos Camila Merino, están con el republicano Cristián Araya. Lo mismo hace la concejal UDI por Las Condes Carolina Cotapos. ¿Se descolgó de usted también y apoya a De la Carrera o no?

Tengo una excelente relación con la Carola: la conozco desde hace muchos años, tengo una excelente opinión de ella.

Ella, ¿apoya y trabaja por su campaña o no?

Está apoyando la candidatura, como todos los concejales de Chile Vamos de Las Condes.

Tiene esta ruda competencia con De la Carrera, pero usted conoce desde su época universitaria al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. ¿Qué tan cercanos o amigos son?

Efectivamente, con José Antonio estuvimos supervinculados. Trabajé en la Fundación Jaime Guzmán, él era diputado, nos conocimos y generamos una relación cercana y de mucha estima. Cuando él fue a una elección interna para presidir la UDI trabajé en su campaña.

¿Apoyó a Kast y no al senador Juan Antonio Coloma?

Trabajé en su campaña unos meses. Conozco a su familia, he estado en su casa. Siento que tengo una muy buena relación con él: le escribí, pregunté por su salud ahora que estuvo hospitalizado.

¿Y por quién votará Kast, entonces? ¿Por De la Carrera o por usted?

No tengo idea por quién. No sé si vota en Las Condes.