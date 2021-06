Diego Pardow, coordinador del programa de Boric: “No basta con Apruebo Dignidad para aprobar las reformas estructurales”

Siempre ha habitado en la izquierda. Su abuelo que llegó en el Winnipeg era comunista, su padre socialista, exiliado. Nació en España, llegó al país con la democracia y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile formó el movimiento autonomista. El vínculo de Diego Pardow con Gabriel Boric data de esa época, incluso eran equipo en la liga de futbolito de la oposición. Por eso no lo pensó dos segundos cuando el presidenciable del Frente Amplio lo invitó a coordinar, junto a Javiera Martínez, su programa de gobierno.

Dio un paso al costado en el think tank Espacio Público, donde ejercía como presidente ejecutivo, “preferí suspender esa vocería para no abrir un flanco y que se confundieran los informes técnicos por el Covid con la campaña presidencial. Pero sigo formando parte de la asamblea de Espacio Público”.

Desde que llegó al comando no ha parado. Ayer en la mañana estuvo en el sorteo de uno de los debates televisivos, y más tarde revisando la propuesta económica que el candidato presentó en Magallanes, 48 horas después de que su contrincante en el pacto Apruebo Dignidad (AD), Daniel Jadue (PC), presentara su programa. Algo que, acota, Boric no realizará. “Daniel tiene un enfoque distinto. Nuestra idea es hacer un tren de propuestas, presentarlas en grupo para abrir más tiempo de debate”, dice.

¿Cuánta similitud hay entre el programa de Jadue y el de Boric?

Tenemos muchas coincidencias con Jadue y estoy seguro de que si movemos un poco el cerco, también con el programa de Paula Narváez (candidata del PS) y de Yasna Provoste (DC), aunque no se ha pronunciado, y está bien que así sea, porque las reformas estructurales en pensiones, salud, educación, requieren un consenso grande. Sabemos que no basta con Apruebo Dignidad (AD) para aprobar las reformas estructurales que tienen un horizonte largo, de décadas, entonces hay que sumar a los que están fuera de AD.

En el sistema de pensiones, ¿ustedes también plantean el retiro del 100% de los fondos?

Nuestro candidato respondió que esos fondos no se van a nacionalizar. En el principio general de que la gente tenga control sobre sus ahorros acumulados estamos todos de acuerdo. Tenemos diferencias en los mecanismos de implementación, en la transición, pero hablar de eso en una primaria no tiene sentido.

¿Y ese stock de ahorros se seguirán manteniendo en las AFP?

Las AFP van a dejar de existir como administradoras de cotizaciones, y creo que a quien le pregunten, ya sea Daniel o Narváez, van a decir exactamente lo mismo, en eso hay consenso.

El programa de Jadue ha sido calificado como refundacional, ¿cómo calificaría el de Boric?

No lo considero tan refundacional. Nosotros vemos dos grandes desafíos para el próximo gobierno. El primero será el control de la pandemia. Tenemos un paquete legislativo para cambiar la forma de enfrentarla escuchando a la ciencia. Hay que hacer un ‘nunca más’ de la forma como se enfrentó la pandemia, que terminó con la gente sacando sus fondos previsionales, eso no puede pasar.

¿Y el segundo desafío?

También eché de menos en el programa de Jadue lo ambiental, que no puede ser solo sostenibilidad, sino que algo central, porque el cambio climático ya está aquí. Un plan de inversiones de obras públicas no puede ser neutro...

¿Qué tanta similitud tienen con el programa del PC en materia de impuestos?

El programa de Daniel los usa como una manera de generar igualdad social y el impuesto verde se menciona en una línea, cuando nosotros creemos que se necesita ser mucho más agresivos y que éstos permitan transitar a economías sostenibles. Estamos de acuerdo en un royalty y en un impuesto a los altos patrimonios. (...) Hay una diferencia en una candidatura autonomista en cuanto considerar al Estado como un vehículo de transformación, pero que también debemos controlar y hay varias tuercas que apretar más allá de establecer nuevos impuestos.

¿Creen que es necesario hablarle al empresariado que se ve inquieto por sus medidas?

No deberían tener razones para tener miedo. Chile es en demasiadas dimensiones atípico por el alto nivel de privatización que hay en los recursos naturales, en la provisión de derechos sociales, entonces tenemos que transitar a la mediana, no se puede sobrevivir en este mundo siendo la excepción. Lo nuestro es un programa económicamente socialdemócrata.

Transitar a la mediana implica que los privados pierdan terreno, ¿cómo no estar nerviosos?

Si esos nervios significan que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, ahí no estamos dispuestos, porque en democracia quienes salen elegidos gobiernan con su programa, entonces el empresariado no puede empezar con vetos. Dicho eso hay toda la disposición para llegar a consensos en reformas estructurales, estamos disponibles al diálogo, a evaluar y poner la evidencia arriba de la mesa y conversar sobre esas cosas.

¿Cuál pretenden sea el rol del Estado en la economía?

Evidentemente, el Estado debe cumplir un rol súper importante, estamos pensando en crear empresas públicas, pero ¡no se vayan a asustar!, en algunas áreas como en materiales de construcción (similar a la Cenabast), y en la recolección de basura. Y crear un Banco del Desarrollo que se encargue de financiar la innovación.

¿Quiénes son los referentes del programa de Boric?

Sumamos las buenas ideas. Por cierto están César Hidalgo, Mariana Mazzucato en innovación; Alejandro Tirachini, Leonardo Basso, y Juan Carlos Muñoz, especialistas en transporte, que pertenecen a un espectro más conservador, Muñoz estaba con Orrego. Pero independiente que voten por nosotros, tienen buenas ideas, como en política fiscal el trabajo de José de Gregorio de 2014 es un referente respecto del gasto público, y estoy seguro que él no votará por nosotros. Para hacer transformaciones sostenibles y estar a la altura de los desafíos, no basta con los convencidos de siempre.

El programa de Jadue hablaba de referéndum revocatorio, ¿cuál es la mirada de ustedes respecto de esos temas que limitan con lo que hará la Convención Constitucional (CC)?

Creo que en los temas de estructura de gobierno hoy están con alfileres. Hay que ser muy cuidadosos, es fundamental que si uno le va a pedir a la Convención Constitucional que respete los poderes constituidos tienes que con el mismo celo dejarlos trabajar con autonomía, la autopista tiene dos sentidos. Creo que hacer cambios estructurales en los poderes del Estado está hoy fuera de la mesa.