Diego Schalper: “No hay que mimetizarnos con republicanos, sino proponer una derecha con identidad”

Ayer en la mañana estuvo jugando pádel con el presidente de la UDI, Javier Macaya. El secretario general de RN, Diego Schalper, tuvo un momento de distracción con el líder gremialista. Ambos han tenido semanas intensas de campaña y están expectantes -e inquietos- por lo que ocurra este domingo en las elecciones de consejeros constitucionales. Ahí, los pronósticos dicen que al Partido Republicano le podría ir mejor que a Chile Vamos. Schalper está consciente de eso, pero asegura que eso no es motivo para “mimetizarse” con la colectividad fundada por José Antonio Kast, sino que todo lo contrario.

¿Qué se juega la derecha en esta elección?

La derecha o las derechas es muy probable que vayamos a ser mayoría en el Consejo Constitucional. Eso te lleva a varias conclusiones. Primero, que con el acuerdo por Chile estábamos en lo correcto. Era razonable construir un proceso constitucional moderado. Y lo que se juega la centroderecha es que tiene la oportunidad de demostrar que no tiene vocación de arquero, sino que va a tener la oportunidad de demostrar que puede tener vocación de delantero.

¿Cuántos escaños apuestan a sacar?

Modestamente, nunca he perdido una elección donde he competido y parte de eso es porque nunca he dado pronósticos.

Según las proyecciones, el Partido Republicano podría tener un mejor desempeño electoral que Chile Vamos. ¿Cómo administrarán ese escenario?

Estamos en un momento en que Chile todavía padece el trauma del octubrismo. Aquí, lamentablemente, estamos sufriendo la resaca de un proceso absolutamente radicalizado y eso te genera una reacción que yo calificaría como una reacción desde el miedo, desde el inmovilismo y eso favorece a ciertas miradas. Y a esto se suma que el gobierno no entendió lo que pasó el 4 de septiembre.

Pero les atribuye el resultado a terceros, ¿cuál es su responsabilidad como sector? Si a los republicanos les va bien es porque están captando electorado que era de ustedes.

Hay que ser conscientes de que Chile Vamos tiene que mejorar y redoblar su capacidad de acción. Aquí hay una dimensión de la radicalización que favorece a algunas miradas, pero al mismo tiempo Chile Vamos tiene que recuperar la capacidad de trabajar territorialmente, aumentar nuestra generación de cuadros.

¿Qué espacio está captando republicanos? El más afectado sería la UDI.

Republicanos está logrando interpretar a un grupo de personas que, a propósito de la Convención Constitucional, sintió que Chile podía retroceder en cosas que legítimamente se habían avanzado. Por eso digo que como reacción al octubrismo se ha generado una lógica del miedo y eso lo capitalizan personas que te dicen que tienen una mirada muy dura. Y la respuesta a eso debe ser empatizar con esa angustia, pero darle salida propositiva a eso. Los discursos que son más reductibles suelen permear. Pero, vamos a salir a buscar a ese mundo porque las mayorías nunca se construyen desde el miedo. Si queremos recuperar el gobierno tenemos que pasar del miedo a la esperanza.

¿No hay un grado de frustración si al partido que estuvo en contra de un nuevo proceso le va mejor que a ustedes que estuvieron a favor?

Chile es un país bastante sorprendente. Eso se va a traducir en que ese mundo que durante el acuerdo prefirió salirse del estadio y, por decirlo así, gritar desde afuera, ahora va a tener que entrar a la cancha. Y la pregunta es cómo va a entrar a la cancha. Acá tenemos una oportunidad única de dos cosas: de quitarle para siempre a la izquierda el comodín de la Constitución del 80, porque hay cierta izquierda radical que siempre encuentra la excusa, en su inoperancia, en echarle la culpa a la Constitución. Y lo segundo es que tenemos la oportunidad de demostrar que la centroderecha no siempre está parapetada, sino que tiene capacidad de proponer.

¿El resultado no los obligará a una reconfiguración del sector?

Si la centroderecha quiere ser mayoría en Chile y quiere impedir un segundo gobierno de la izquierda hay que entender que hay que optar por posiciones que tengan capacidad de alcanzar la mayoría. Y en eso Chile Vamos tiene que fortalecer esa posición de ser, por un lado, una oposición firme al gobierno, pero al mismo tiempo una oposición constructiva para el país.

¿No se van a radicalizar? Algunos analistas estiman que podrían atrincherarse debido a que el periodo electoral continúa el próximo año.

Eso sería un tremendo error. Eso favorecía a un probable segundo gobierno de la izquierda. Chile Vamos tiene que tener claro que sigue siendo la llave para alcanzar las mayorías en Chile e impedir un segundo gobierno de la izquierda. Entonces, lejos de radicalizarnos y mimetizarnos con los republicanos tenemos que salir con coraje a proponer una derecha con identidad. Una centroderecha constructiva, sin un tono agresivo.

¿Cómo espera que sea la relación con republicanos en el Consejo Constitucional?

Republicanos va a estar puesto a prueba. Si quieren ser creíbles como opción de gobierno tendrán que demostrar en el Consejo que tienen capacidad de brindar estabilidad y gobernabilidad al país. Es decir, tendrán que pasar de criticar a jugar en la cancha. Hay que ver si vamos a tener en el Consejo al José Antonio Kast que estuvo dispuesto a modificar su programa en la segunda vuelta o al Kast que tiene tuits agresivos en las redes sociales.

El peso de la prueba lo pone en republicanos, ¿qué hará Chile Vamos? ¿Buscará diálogo con ellos o privilegiarán a la centroizquierda?

Chile Vamos tiene claro que solo es posible el desarrollo de Chile con estabilidad y solo es posible la estabilidad con un marco constitucional de unidad. Por lo tanto, vamos a seguir en lo mismo: favoreciendo acuerdos que le hagan bien a Chile y que alcancen las mayorías necesarias para dar estabilidad.

¿Hay conversaciones con republicanos para ver cómo se relacionarán después de las elecciones?

Hasta el momento, no.