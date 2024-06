Director del Servicio Metropolitano Norte: “Lo que hay en el San José es un desorden y podríamos encontrar temas de corrupción "

El Hospital San José es uno de los más importantes de la zona norte, con una población objetivo de 1.060.149 pacientes provenientes de Colina, Huechuraba, Conchalí, Independencia, Recoleta, Lampa, Quilicura y Tiltil. De ahí la gravedad del reciente informe financiero realizado por la Contraloría, que da cuenta de las graves falencias en su gestión contable, inventario y contrataciones entre 2020 y 2022.

Y aunque el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) -institución de la que depende el centro asistencial-, Antonio Infante, asegura que esperaba que se revelaran falencias en el establecimiento, no sabía que fueran tan graves. En ese contexto, adelanta que es necesario que los responsables respondan judicialmente.

¿Esperaba que un informe de Contraloría fuera tan demoledor respecto a la situación del San José?

Esperaba que un informe de Contraloría pudiera mostrar que las cosas en el Hospital San José tenían muchos espacios críticos, pero nunca esperé algo tan grave y masivo como el informe que llegó.

Cuando asumió como director del SSMN, ¿estaba al tanto de lo que ocurría en ese hospital?

El Servicio de Salud Metropolitano Norte tiene la fama de ser uno de los más complicados por sus procesos internos. Y este hospital ha tenido 22 directores en 25 años, la mayor parte de sus cargos de segundo nivel son subrogantes, entonces es imposible pensar que aquí las cosas anduvieran bien. Efectivamente sabía que venía a un servicio complejo, es un servicio que dentro del ranking de los servicios de salud en Chile está entre los peores, y el Hospital San José dentro del ranking de los hospitales públicos complejos también está en los últimos lugares. Claramente sabía que venía a una situación que requería una intervención para dar estabilidad.

Es el dolor de cabeza de su servicio, ¿o no?

Los otros son puras guindas de la torta, porque tener al Hospital Roberto del Río es un lujo, tener al Instituto Nacional del Cáncer es un lujo, o tener el Instituto Psiquiátrico, que le da salud mental a todo Chile. Entonces obviamente el Hospital San José tiene que llegar a ser para nosotros un orgullo, y en eso estamos.

¿Por qué si hace tiempo se sabía lo que estaba ocurriendo en el Hospital San José no hubo una intervención más incisiva por parte del servicio?

Hay dos elementos ahí. Primero, los servicios también tienen rotación de directivos, por lo tanto, uno piensa, dentro de ese desgobierno de rotaciones de directivos, que ahí podría suceder lo que la Contraloría encuentra. Segundo, los hospitales tienen una cosa que se llama autogestión, que es una autonomía relativa porque siguen siendo parte de la red asistencial, pero particularmente en el área financiera, la autogestión les da muchas libertades y los servicios no se pueden meter.

Ahora que conoce los hechos que denuncia el informe de Contraloría, ¿qué medidas van a tomar como servicio?

Antes, quiero hacer un punto interesante de comparación. El Hospital San José es vecino del Hospital Roberto del Río. Mientras que el San José ha tenido 22 directores, el Roberto del Río ha tenido ocho. Y si uno compara el desempeño de esos dos establecimientos, el segundo tiene fama internacional de hacer bien las cosas, y la diferencia entre los dos es simplemente el profesionalismo con que se han manejado. Aquí lo central es que el desgobierno del Hospital San José no se traduzca en un deterioro en la atención de pacientes. Entonces hemos trabajado con los municipios en la velocidad de atención, porque tenemos una lista de espera grande, tenemos inversiones caminando y otras cosas para hacer que el hospital vuelva a dar cuenta de una atención de calidad a las comunas de la zona norte que atiende.

El informe reveló posibles riesgos de fraude y corrupción. ¿Que harán frente a eso?

No me aventuraría a decir que ahí hay corrupción. Lo que hay en el Hospital San José es un desorden y dentro del desorden podríamos encontrar temas de corrupción, eso va a quedar en manos de la Contraloría y Ministerio Público. Nosotros vamos a abrir toda nuestra fuente de información, para que, si hay corrupción, esa gente sea procesada y el Poder Judicial la mande a tribunales; no basta con que las destituyamos, aquí debe haber procesos penales contra gente que eventualmente ha olvidado su función de trabajador del sistema público.

¿Abrirá sumarios o destituirá a alguien de su cargo?

Va a depender de lo que encuentre la Contraloría o el Ministerio Público, por ahora es una investigación que tiene todo nuestro apoyo.

¿Hay otro problema del que sea consciente que hay en el hospital, que no haya sido incorporado en el informe de Contraloría?

Como es un informe centrado en lo financiero, toca poco estos aspectos que son, a mi juicio, centrales en la gobernabilidad de las instituciones públicas, que tiene que ver con el nombramiento, la estabilidad y permanencia de las autoridades. El Hospital San José tiene alrededor de cinco mil funcionarios, por lo tanto, tener un director cada año y medio es absolutamente irresponsable.

¿Se intento tomar medidas antes?

Es que si los directores encontraban cosas flagrantes hacían sumario, y estos se eternizaban; para cuando se iba el director, el sumario dejaba de hacerse, por tanto, no pasaba nada. Eso va generando una cultura institucional en que el que hace cosas que son impropias, finalmente circula libremente por el establecimiento sin que pase nada.

¿El Minsal podría intervenir?

Creo que no tiene para qué intervenir; el Minsal tiene confianza en esta dirección de servicio y nosotros sabemos que podemos arreglar las cosas, pero si necesitamos de su ayuda, obvio que se la vamos a solicitar.